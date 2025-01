El TSJB confirma el derribo de una casa fuera de ordenación que fue ampliada

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la orden de demolición de una vivienda unifamiliar en la zona de Pujolet d’en Coixet, un pequeño núcleo residencial situado entre sa Talaia y el polideportivo Can Coix, en Sant Antoni. Se trata de una casa construida sin licencia en 1978 en suelo urbanizable no programado que se encuentra en situación de fuera de ordenación (las obras ilegales habrían prescrito). Esto quiere decir que no se pueden ejecutar obras de reforma ni ampliación. Pese a ello, la propiedad ejecutó entre los años 1984 y 2003 diversas ampliaciones y reformas de la vivienda, que originariamente disponía de 166 metros cuadrados de superficie, hasta sumar 307 metros cuadrados, cerca del doble.

En marzo de 2015, el Ayuntamiento de Sant Antoni detectó que, de nuevo, se estaban ejecutando obras de reforma y ampliación en este inmueble y ordenó su paralización. Entonces, se inició un expediente de infracción urbanística y se ordenó, dado que las obras eran ilegalizables, su demolición.

Licencia para el derribo parcial

La ampliación abarca un total de 322 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: 113,6 metros cuadrados en planta baja, 88 en la primera y 120,70 en la segunda, según se detalla en la sentencia. También se ejecutaron obras de cimentación para una nueva piscina y vallado. En agosto de ese año, en 2015, la propiedad solicitó licencia para el derribo de la ampliación ejecutada al objeto de restituir la vivienda a su estado original, pero el Consistorio no respondió. Así, en noviembre, acogiéndose al silencio positivo, el promotor comunicó el inicio de las obras.

Sin embargo, dos años después, en octubre de 2017, la inspectora de obras y actividades municipal constató la ejecución de trabajos de construcción en la vivienda, que, según el acta de la visita, consistían en la ampliación y la reforma integral de la misma, con instalaciones interiores nuevas, apertura de huecos y modificación de la fachada, entre otros trabajos. En concreto, la funcionaria, en el momento de la inspección, halló a varios operarios que trabajaban en el interior de la vivienda. Se estaban sustituyendo y modernizando todas las instalaciones interiores de fontanería, saneamiento y electricidad y, ademas, se reformaban los paramentos interiores y las cubiertas, al tiempo que se ejecutaba una ampliación de la casa en la fachada principal y posterior, y nuevas terrazas, recoge la sentencia.

La propiedad defendió, en cambio, en sede judicial, con la aportación de un informe pericial, que las obras se circunscribían al proyecto de legalización presentado en 2015, al que no dio respuesta, inicialmente, el Consistorio. En este sentido, el tribunal balear destaca que «resulta llamativo» que el presupuesto de ejecución material del derribo de la ampliación ascendiera sólo a 5.825 euros, cuando el de «restitución a su estado original», es decir, la rehabilitación de la vivienda original, según apunta el fallo judicial, se situaba en 137.421 euros.

Denegación de la legalización

En diciembre de 2017, el Consistorio denegó la solicitud de licencia de agosto de 2015 para el derribo de la ampliación y restitución de la vivienda a su estado original, pero agotado el plazo legalmente establecido para resolver el expediente y notificarlo al afectado, se tuvo que declarar su caducidad.

En todo caso, después se incoó un nuevo expediente de restauración de la legalidad urbanística, en el que, además de las obras apuntadas, los técnicos constataban que también se había aumentado un metro la altura de los muros linderos y, además, se prolongó 50 metros más para cercar la parcela perimetralmente.

La propiedad recurrió, infructuosamente, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma, la desestimación de las alegaciones presentadas en el Ayuntamiento en contra de la apertura del segundo expediente de infracción urbanística. Contra la denegación de la licencia para el derribo parcial no se presentó recurso alguno.

La sentencia de primera instancia avaló la orden de derribo del Ayuntamiento, no sólo de las obras de ampliación sino también del edificio original porque, según la legislación urbanística balear, en edificaciones fuera de ordenación, «no se puede realizar ningún tipo de obras». Además, agregaba que en ningún caso se podía entender que la licencia (para el derribo parcial) se habría obtenido por silencio porque las obras que ampararía serían «contrarias a la ordenación territorial o urbanística».

Salvar la edificación inicial

En el recurso de apelación ante el tribunal balear, el recurrente pedía la anulación del primer fallo judicial o, subsidiariamente, que la orden de demolición afectase sólo a las obras de ampliación ejecutadas, pero no al conjunto de la edificación. En este sentido, el informe pericial aportado por la propiedad apuntaba que técnicamente sería posible reponer la vivienda a su estado original.

La sentencia del tribunal balear señala que «no se discute» el criterio del técnico contratado por el apelante. «El problema deriva en la imposibilidad jurídica de efectuar la reforma integral de una edificación fuera de ordenación. Y la consecuencia de efectuar estas obras de reforma integral, como se desprende del propio proyecto de legalización presentado por la propiedad, no puede ser otra que una orden de reposición integral de la edificación» O sea, el derribo total.

Sobre esta cuestión fundamental, la sentencia del TSJB agrega que la ley balear de Urbanismo determina que «si sobre una edificación en situación de fuera de ordenación se ejecutan obras ilegales que desconfiguran la originaria, la reposición no puede traducirse en la reconstrucción de la edificación primitiva». Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

