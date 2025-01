Caravanistas asentados en Cala Bassa pagan alquiler al dueño de un terreno

Que los asentamientos llevan tiempo proliferando a lo largo y ancho de la isla de Ibiza no es un secreto para nadie. Tampoco que este fenómeno, que ha ido en aumento en paralelo al recrudecimiento de la crisis de la vivienda, no es exclusivo de la temporada turística. En un terreno contiguo a la carretera que lleva a Cala Bassa, en el suroeste de la isla, hay caravanas y vehículos similares en el que viven principalmente residentes de todo el año que pagan una mensualidad a la propiedad del solar. Estos alquileres oscilan entre los 300 y los 600 euros al mes, según detalla un hombre que se presenta como propietario y que se muestra conforme con la publicación en este diario de sus declaraciones.

Según las fuentes consultadas, hace poco la Policía Local de Sant Josep visitó la zona, al parecer a raíz a de una denuncia que podría haber presentado un vecino. «No tengo nada que esconder». Es la frase que, sin embargo, pronuncia en dos ocasiones el propietario del terreno. Preguntado por la cantidad de personas que están viviendo de alquiler en el solar, afirma que once. Entre ellos hay menores de edad. «Hay dos nenes pequeños que están yendo a la escuela y que están empadronados socialmente aquí», agrega. Por el momento, este diario no ha podido confirmar, con el Ayuntamiento, si esto es cierto. «Efectivamente la Policía acudió hace unos días a la zona a raíz de una denuncia por acumulación de residuos. Al inspeccionar el lugar, se constató este hecho, la presencia incontrolada de residuos así como de infraestructuras que se utilizan de infravivienda. La Policía está actuando al respecto», explicó ayer el Ayuntamiento de Sant Josep.

El propietario añade que todo el terreno del asentamiento es de un único propietario: «Se trata de una finca familiar. Yo también vivo por aquí». Una pareja que reside en una caravana explica que pagan 400 euros al mes. «Este precio incluye alquiler del terreno [la parte que les corresponde a ellos], agua y luz y la caravana, que es mía», afirma el dueño del terreno, quien asegura que «el alquiler más caro» que ofrece, el de una caseta con agua y luz, es de 600 euros. «Todos más o menos están pagando este tipo de precios. Se trata de precios que, por cómo está el mercado ahora mismo, pienso que son económicos y asequibles, en relación con lo que se suele pedir. Hay unos que viven en una caravana que es suya y pagan 300», añade.

La pareja mencionada explica que, tal y como está ahora mismo el mercado del alquiler, tampoco tienen otras opciones. Llevan dos años en la isla, uno de los cuales, aproximadamente, residiendo en este terreno. En su primer año en Ibiza se alojaban en la vivienda de un familiar en régimen de alquiler, pero necesitaban tener su propio espacio. «La situación para alquilar un piso es muy complicada. Ya te piden de 1.500 euros para arriba. Es muy caro», lamentan.

Indican que en este terreno todos se conocen, que son gente trabajadora y que la convivencia es buena.

Otros casos

El jueves pasado, este diario publicó que los habitantes del asentamiento de Can Rova 2, que en este caso se trata de un terreno ocupado y hay una demanda de los seis propietarios, habían recurrido el proceso judicial que han iniciado los dueños para desalojarlo. Es un solar contiguo a la finca del Can Rova original, de la que fueron exculpados por orden judicial el pasado 31 de julio. Tras esto, una parte de las personas desahuciadas decidieron instalarse a muy pocos metros, en un solar en el barrio de Can Negre, justo al lado de la carretera de Sant Antoni, desde donde se ven chabolas y caravanas o vehículos similares. Es lo que ha sido bautizado coloquialmente como Can Rova 2. En el Can Rova original llegaron a vivir cientos de personas. En ese caso pagaban un alquiler a uno de los dueños de la finca. El resto, sus hermanos, estaban en contra del asentamiento y consiguieron desahuciarle y que se ordenase el desalojo. El dueño que creó ese asentamiento estuvo cobrando alquiler hasta el último mes a los asentados, a pesar de ser conocedor del proceso judicial y de la orden de desahucio.

El dueño del solar de Cala Bassa niega que quiera lucrarse e incluso afirma que ha tenido oportunidades para alojar a muchas más caravanas en la finca, pero las ha rechazado: «Tengo a varios amigos viviendo aquí. Hay un barco grande que está reconvertido en vivienda y lleva cerrado desde octubre. Lo hubiese podido alquilar 50.000 veces, pero no lo quiero alquilar a cualquiera, sino a gente necesitada. Intento que la gente que esté aquí viva lo mejor posible, con seguridad, con respeto entre nosotros y hacia el entorno». Asegura que quien lleva más tiempo viviendo en el asentamiento se mudó aquí hace «cuatro años», pero que hay otros que llevan dos o algo menos de uno. «Hay un contrato de convivencia, de respeto. No de alquiler, de convivencia. Aquí está todo controlado, si no, estaría completamente lleno. No me interesa tener a más gente. El Ayuntamiento sabe que estamos aquí. La Policía Local vino y dijo que supuestamente se había producido una denuncia. No sé quién es, pero no molestamos a nadie», añade, negando, además, que el asentamiento sea inseguro. Y que él ha hecho la instalación de luz (con placas solares) y agua, siempre según su versión.

