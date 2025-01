Los abogados también critican la reforma judicial: «Es un refrito»

Los abogados, al igual que los jueces, tampoco están entusiasmados con la reforma judicial que entró en vigor hace dos semanas y que tiene como meta principal agilizar la Administración de Justicia en todo el país. Entre la lista de personas que han estudiado a fondo esta nueva Ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia se encuentra Eva Cardona, miembro de la junta de gobierno del ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (Icaib). Esta experimentada abogada ibicenca reconoce que «el objetivo de la ley es que la justicia sea más eficiente y más ágil», pero añade que «eso no se consigue con cambios de nombres, sino con más medios y más recursos».

«Tenemos los mismos funcionarios, los mismos jueces… Y [la reforma] es incluso peor porque las secciones de civil y penal comparten la misma plantilla, cuando ahora mismo están incluso en dos edificios distintos y a cierta distancia», subraya en declaraciones a Diario de Ibiza.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva norma es que, a partir del 3 de abril, los llamados Medios alternativos de solución de conflictos (MASC) pasan a ser imperativos en asuntos civiles y mercantiles. Es decir, que antes de llegar a los tribunales, las partes tienen la obligación de intentar llegar a un acuerdo. «Como dice la exposición de motivos, el objetivo es que se cumpla la máxima de la ilustración de que antes de entrar en el templo de la justicia debemos pasar por el templo de la concordia», cuenta Cardona. Buenas intenciones que pierden su eficacia cuando se enfrentan a la realidad diaria de la justicia española.

«Yo soy mediadora y muy entusiasta de los MASC, especialmente de la mediación. Y como abogada, esto me molesta. Yo tengo que ayudar a decidir a mi cliente si su mejor vía de solución es un pleito, una negociación o una mediación. Que me obliguen a intentar algo antes de ir a la vía judicial lo percibo como una traba. Y como mediadora, me parece que es desmerecer mi profesión porque temo que la abogacía lo use como un trámite que hay que sortear cuanto antes, sin realmente aprovecharse de los beneficios que tiene. Puede ser una pérdida de tiempo y también de dinero», advierte.

«No nos gustan los cambios»

La abogada recuerda que la nueva reforma es un viejo anhelo de la Justicia española que estuvo cerca de hacerse realidad en pasadas legislaturas. Una de esas últimas ocasiones llegó «hace dos o tres años», cuando las legisladores estuvieron «a punto de promulga tres leyes de eficiencia profesional, eficiencia organizativa y eficiencia digital». «Al final se ha hecho un refrito de las tres», sentencia sobre la norma legal que finalmente sí ha cristalizado.

«A los abogados no nos gustan los cambios. Cada vez que ha habido un cambio, sobre todo de este calado, hemos puesto el grito en el cielo, todos son críticas y vaticinar el desastre. Al final, siempre sobrevivimos, aunque sí pienso que esta ley no va a cumplir la función para la que se ha diseñado, que es agilizar la justicia», vaticina Cardona.

En el caso de los MASC, la nueva ley enumera seis mecanismos diferentes al que pueden someterse las partes para evitar acabar en los tribunales. Se trata de la mediación, la Negociación directa o con abogados, la conciliación pública o privada, la oferta confidencial vinculante, la opinión de un experto independiente y la abogacía colaborativa. Los letrados no ocultan su sorpresa porque son métodos muy diferentes entre sí.

[object Object] Obligatorios a partir del 3 de abril Mediación Negociación directa o con abogados Conciliación pública o privada Oferta confidencial vinculante Opinión de experto independiente Abogacía colaborativa

Y es que «la mediación es el único medio que está regulado» con una ley específica, mientras que «la conciliación privada no se sabe lo que es». En este sentido, la abogada subraya que «un conciliador privado puede ser cualquiera que esté adscrito a un colegio profesional». «Por ejemplo, un médico». El conciliador puede hacer propuestas, pero el mediador no puede hacerlas porque es neutral, avisa.

Además, la obligatoriedad de los MASC «acaba con la confidencialidad que preside las conversaciones entre abogados», que resultan «esenciales en las negociaciones porque dan libertad para compartir ideas y propuestas sin consecuencias». «Si tenemos que acreditar lo que hemos hecho ya iremos con más cuidado, así que no sé qué eficacia tendrán esas negociaciones», advierte.

En resumen, los abogados creen que esta medida tan importante que introduce la ley cambia todas las normas de juego. «Si yo quiero poner una demanda y voy a negociar ese intento previo para poder justificarla, ¿tú te crees que el abogado contrario me va a firmar algo y me va a dar facilidades para que yo pueda acreditar que he intentado negociar sin éxito? ¿Que se va a poner a tiro para que yo le ponga una demanda?», se pregunta por último Cardona.

Los jueces, tampoco

En la misma línea, el juez decano de Ibiza, Sergio González, explica a este periódico que él personalmente confía «mucho» en los MASC, pero solo «cuando las partes los usan voluntariamente». «Existen instituciones de mediación que lógicamente cobran sus honorarios, unos costes que tienen que asumir las partes. Muy poca gente va a recurrir a sistemas que cuesten dinero para llegar a un intento de acuerdo que evite el proceso. Igual que ha ocurrido en Italia, donde ya es obligatorio emplear los MACS y no han servido de nada. Se van a usar por usar, solo para cumplir el requisito, y además empleando la fórmula más barata o más rápida», augura el decano.

Además, recuerda que también hay sistemas gratuitos como los actos de conciliación ante los jueces de paz o los letrados de la Administración de Justicia, pero que se va a «colapsar a los jueces de paz y a los letrados con estos actos de conciliación que ni siquiera van a servir para intentar llegar a un acuerdo, sino que se utilizarán para cumplir el requisito que va a presentar después». «Van a tener que dedicar una gran parte de su tiempo a evacuar estos trámites previos. Al final va a suponer mayor carga de trabajo y encima el mecanismo se va a prostituir y tergiversar», concluye el decano.

Suscríbete para seguir leyendo