Elena López Bonet, nueva portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza: «El PP puede engañar a los ciudadanos una legislatura, pero dos es complicado»

¿Cuándo se pactó la salida de Josep Marí Ribas como portavoz del grupo del PSOE en el Consell y que usted asumiera su relevo?

Lo de ser portavoz es lo natural al haber ido de número 2 [en la lista electoral]. Además, yo ya era la segunda portavoz. [Marí Ribas] ya había compartido su reflexión sobre su salida, no sólo por su situación personal: su edad, ganas de jubilarse y vivir duna nueva etapa. Ha hecho mucho y ha dedicado mucho a la política y aún es joven y puede hacer muchas otras cosas.

Elena López, durante la entrevista. / J. A. RIERA

¿Se había hablado de esta posibilidad antes de las elecciones?

No, nosotros acudimos a las elecciones con un líder como Agustinet con ganas. Nunca hablamos de esta retirada en el caso de que no se ganase. Fue con el tiempo, después de analizar los resultados y la dinámica propia del partido: procesos congresuales, renovación interna… No ha sido nada planificado, ha surgido de forma natural.

La denuncia, primero, y ahora el recurso del archivo de la causa ‘La vida Islados’, a lo que se suma el de la amnistía urbanística. ¿Es una buen camino judicializar la acción política del Consell?

No acabo de estar de acuerdo con este eslogan que intenta vender el PP. Ejercemos la oposición en todos sus términos, y este es uno de ellos. No podemos, ni ningún miembro de esta sociedad, [no hacer nada] cuando se constata una irregularidad… No son opiniones. Contamos con profesionales que nos asesoran. Con ‘La vida Islados’ no fuimos nosotros, sino la Fiscalía Anticorrupción, que algún indicio debió ver.

¿Por qué recurren el archivo?

Siempre hemos tenido muy claro que había muchas, pero muchas, deficiencias e indicios que no sólo nosotros argumentamos sino también la Fiscalía Anticorrupción y otros demandantes. Recurrimos porque es el proceso natural que se debe seguir. Aunque se haya dictado este auto, que respetamos, entendemos que hay cuestiones que no se han valorado.

¿Cuáles?

Por ejemplo, nos gustaría que [la Audiencia Provincial] se pronunciase sobre la contratación de la empresa de una exconcejala [del presidente, Vicent Marí, cuando era alcalde de Santa Eulària], que ha trabajado para el Consell sin superar un concurso. Pensamos que hay muchas más cosas aún por analizar y que no decimos nosotros, sino la Fiscalía Anticorrupción.

¿Qué le parecen los argumentos del juez para archivar la denuncia de la interventora por coacciones?

Personalmente no estaba, pero recuerdo haber visto un vídeo en el que el presidente se dirige a ella en público [en un pleno en el que le echa en cara, pero sin nombrarla, que hubiera informado en contra del uso de la vía de emergencia para contratar la campaña ‘La vida Islados’] que invitaría a cualquiera a que lo vea. A mí no me parecen formas de tratar a un funcionario. No me pronunciaré sobre si ella tiene o no razón. Pienso que cualquier persona que, en su trabajo, se sienta acosada como ella argumenta, sea por el presidente o por el vecino del segundo, debe denunciarlo. Como mujer y feminista no puedo pensar de otra manera.

¿Van a recurrir también en el juzgado el presupuesto del Consell después de que se hayan tumbado las alegaciones del PSOE?

Lo estamos estudiando.

Los informes del secretario para contrarrestar los de la interventora se han convertido en la tabla de salvación del PP. ¿Cómo ve usted esta situación en la que unos funcionarios van contra otros?

Obviamente, respetamos el trabajo de los técnicos. Actualmente, uno no puede informar de cualquier cosa libremente. Entendemos que son conscientes de la responsabilidad que tienen sobre lo que firman. Eso no es óbice para que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo como oposición, poniendo en duda y fiscalizando todo aquello que pensemos que no está bien hecho.

¿Considera adecuado que el secretario del Consell también ejerza la misma función en el Ayuntamiento de Sant Antoni?

Pienso que supone mucho trabajo. Si ser secretario de una institución conlleva una gran responsabilidad, serlo de dos pues... quizá habría que preguntárselo a él. Lo que queremos es contar con unos servicios jurídicos que estén al 100% para la institución con una total transparencia. Y nos da igual que la persona que lo haga se llame A o B, lo que queremos es que la institución gestione como toca el dinero público y cumpla las leyes. Cuando vemos que esto no sucede, lo denunciamos aunque lo haya informado el secretario, el interventor o la tesorera.

La ley dice que las subvenciones a dedo han de ser una excepción, pero el gobierno del PP las ha convertido en norma para evitar los problemas de la izquierda en tramitar y pagar estas ayudas. ¿Cómo gestionaría un gobierno socialista ahora estas ayudas?

Creo que los antecedentes son una excusa que al equipo de gobierno le va muy bien para justificar una política clientelar que ya veíamos en Santa Eulària cuando Vicent Marí era su alcalde. No puede ser lo que está pasando en los últimos años con Fecoev [la empresa pública], que se está hinchando de dinero para ejercer una política clientelar por mucho que digan que no lo es. Hay unas leyes que dicen que cualquier asociación, club o federación deportiva puede concurrir para obtener un dinero público, pero Vicent Marí deja esta ley de lado para acudir a un ente que distribuye el dinero a quien quiere y como quiere. No estamos en contra de que se les dé dinero a estos, ni mucho menos. Lo que queremos es que se tenga en cuenta a todo el mundo con los mismos criterios. Tampoco puede ser que en un pleno [el conseller del PP Salvador Losa] lea el listado de estas entidades y las lleve a su terreno político, cuando éstas reciben también subvenciones de otras administraciones tras un proceso reglado y legal.

Choca que utilice el calificativo de clientelar para entidades como Cáritas, Cruz Roja, la UIB o el IEE.

Lo hace el PP en el momento en que los cita. Decimos clientelar por el hecho de que el PP se salta las leyes para darles dinero público, se llamen como se llamen, con todo nuestro respeto. Muchos clubes deportivos se preguntarán por qué a aquel le dan 20.000 euros y a otro 1.000. Si se hiciera bajo el procedimiento que marca la ley, se podría dar una respuesta. No se trata de desmerecer a los que reciben las subvenciones, sino todo lo contrario: visibilizar una forma de actuar sin cumplir las normas. Ni menospreciarles como intentó hacer ver el otro día el conseller Losa al cuestionar si nosotros no les daríamos subvenciones a estas entidades. Obviamente sí, pero si les toca.

En cuanto al contenido del presupuesto, han criticado que es insuficiente que se destinen tres millones a la vivienda. ¿Qué se tendría que destinar para encarar este problema?

Tres millones puede parecer una cifra impactante pero no lo es porque se distribuirá entre los cinco ayuntamientos. Nos parece que se queda muy, muy corta. Si hicieran realmente una apuesta firme en política de vivienda se podrían hacer muchas otras cosas más: construcción en terrenos del Consell, el cumplimiento de leyes que voluntariamente no se están cumpliendo [para limitar el precio del alquiler], la concesión de ayudas directas… Es muy fácil escudarse en que no tienes las competencias en vivienda, pero como institución insular existe mucha normativa que ayuda a hacer muchas cosas. La prueba es muy sencilla. El resultado de los 12 años de la alcaldía de Vicent Marí en Santa Eulària, y también de Mariano Juan, es cero vivienda pública. Las promociones que se han construido en la isla, y que se siguen construyendo, proceden de gobiernos progresistas.

A partir de junio, se tiene que aplicar ya la restricción de la entrada de vehículos de la isla, pero el PP ya ha dicho que se hará por fases y este verano sólo se regularán las autocaravanas y los coches de alquiler. ¿Entiende que se incumple la ley?

Nosotros exigiremos que se aplique a todos los vehículos la próxima temporada. Podemos entenderlo casi todo si se explica. Otra cosa es que sea un ordeno y mando como sucede en algunas cuestiones. Es cuestión de voluntad y trabajo.

¿Le preocupa el desenlace del proceso judicial del caso Amadiba?

No, de ninguna manera, la verdad. Nosotros no utilizamos, como sí lo hace el PP, para tratar de hacer daño... Es una de las cosas que más me ha sorprendido desde mi llegada al Consell. Como se utiliza un tema tan delicado como este para atacarnos. Respetamos el procedimiento que se está siguiendo.

¿Por qué el PSOE no ha explicado por qué se contrató a Amadiba de esa forma?

No me parece que no se haya explicado. Se ha hablado mucho...

El PP ha hablado mucho, sí, pero no el PSOE.

El trabajo que se hizo estaba justificado. La consellera Lydia Jurado [de Unidas Podemos, investigada en la causa] explicó en el juzgado lo que tenía que explicar y creo que también a los medios.

El PSOE de Ibiza está inmerso en un proceso de renovación, pero parece complicado que pueda gobernar de nuevo el Consell. ¿Qué debe hacer su partido para cambiar esta dinámica?

Creo que estamos en la dinámica de lo que debe pasar: de trabajo, de aceptación de los resultados electorales, de un aprendizaje y de un proceso de renovación. Tenemos un nuevo secretario general y una nueva ejecutiva con gente muy preparada y motivada. También ha habido cambios en la agrupación local de Vila. Soy muy optimista y no pienso que sea esta la dinámica. Más que nada porque los gobiernos del PP ya están demostrando que muchas de las cosas que nos vendieron no eran más que anuncios. Y me refiero tanto al Consell como al Ayuntamiento de Ibiza. El alcalde prometió muchas cosas que sabemos que no se cumplirán: un nuevo mercado, una exención de la tasa de basura, unas nuevas instalaciones ‘x’… Y tres cuartos de lo mismo con el Consell. Los ciudadanos también lo ven. Una legislatura se puede engañar, pero dos… es más complicado.

El PSOE nunca tuvo opciones para gobernar sin un pacto de izquierdas. Pero ahora el panorama político a la izquierda del PSOE resulta desolador. ¿Cómo ve esta situación?

Otros partidos de la izquierda, obviamente, también tienen que hacer su trabajo. No diría que los necesitemos, pero son nuestros socios naturales. La izquierda está en un momento de renovación, de reencontrarse. El escenario social actual no es el mismo que el de 2015, con los movimientos que hubo entonces. Somos una alternativa importante para recoger a aquellas personas que hace un tiempo se inclinaron por otros partidos de izquierda.

Como secretaria general también de la agrupación del PSOE de Vila, ¿cuál es su futuro político? ¿Ser la candidatura a la presidencia del Consell o a la alcaldía de Vila?

Uy no, no estoy en este punto, ni mucho menos. Soy una persona muy del día a día. No hago las cosas pensando en lo que pueda venir luego. No he pasado a ser secretaria general de la agrupación local de Vila con la intención de ser alcaldesa. Si alguien lo piensa, esta no ha sido la intención. Estoy centrada en ejercer lo mejor posible la responsabilidad de ser portavoz del PSOE en el Consell y también de hacer todo lo posible para la agrupación de Vila, la más grande de la isla. Hay mucho trabajo por delante: escuchar a mucha gente y formar una buena piña para decidir en unos años quién va a la alcaldía y quién al Consell.

