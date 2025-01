La revista 'Eivissa' recupera la primera gran movilización en defensa del agua en la isla

La alerta por la sobreexplotación de los recursos hídricos ya fue objeto de una movilización popular hace 30 años en Santa Gertrudis. Como en otras amenazas que ha sufrido este pueblo, los vecinos emprendieron una campaña que frenó un intento de explotación industrial de un pozos en esta localidad y en Sant Miquel para abastecer al núcleo turístico de Platja d’en Bossa.

Tres décadas después, el debate para un uso racional del agua es más acuciante que nunca, de ahí que el aniversario de aquella lucha vecinal sea uno de los reportajes que más llama la atención de la nuevo edición de la revista ‘Eivissa’ del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE).

La sede de la entidad acogió anoche la presentación de este ejemplar, el número 76, dirigido por Enric Ribes. Como siempre, la publicación destaca tanto por sus artículos de divulgación como por las colaboraciones literarias. «Hay de todo, siguiendo la línea de las ediciones anteriores», resume Ribes. El lector encontrará desde arqueología a derecho foral, pasando por un recopilatorio de los grandes eventos anuales del IEE.

Revuelta por el agua

El propio director del IEE, Marià Mayans, es uno de los protagonistas de la revista con el artículo ‘Gener de 1995: La revolta per l’aigua’. Mayans revive ese intento de la empresa Aguas de Formentera para explotar los pozos de Can Roig de sa Barda, en Santa Gertrudis, y Can Sastre, en Sant Miquel.

El 26 de enero del 1995, más de 300 vecinos se dieron cita en una reunión que dio comienzo a una breve campaña. Su temor a que los acuíferos de la cuenca del río de Santa Eulària pudieran salinizarse generó una asistencia masiva. Más aún, cuando su agua se iba a canalizar para suministrarla a establecimientos turísticos de Platja d’en Bossa.

La respuesta unánime de la gente de Santa Gertrudis dio resultados inmediatos. Tanto el Consell de Ibiza como el Ayuntamiento de Santa Eulària se posicionaron de su lado y descartaron ese proyecto.

Artículos históricos

Isidor Marí Mayans cierra en este número su serie biográfica sobre Isidor Macabich, el gran icono de la indagación en la historia y el folclore local. Marí completa las semblanzas del que fue su padrino con un repaso a sus últimos años de vida, entre 1960 y 1973.

Felip Cirer Costa aporta un curioso capítulo del siglo XIX con ‘Formentera intenta segregar-se de l’Ajuntament d’Eivissa’. El Ayuntamiento de la menor de las Pitiusas se constituyó en 1822, por parte de la Diputación Provincial, pero este mismo organismo forzó su supresión en noviembre de 1869. Los formenterenses tuvieron que esperar hasta 1888 para dejar de depender nuevamente de la capial ibicenca.

El arqueólogo Joan Roig Ribas colabora en esta nueva edición con ‘Necròpolis romana al solar de Vía Púnica 36. Noves dades sobre el context cementerial del Puig des Molins’. Roig intervino en este solar en el año 2012, para dirigir los trabajos arqueológicos previos a la construcción de un edificio con un aparcamiento subterráneo. En ese terreno, se halló un cementerio romano de los siglos II-IV d.C, con ajuares funerarios en buen estado de conservación, así como los restos de un acueducto y de una calzada.

La directora del Archivo Histórico de Ibiza y Formentera, Fanny Tur, es la autora de ‘Atacs al Patrimoni religiós durant la Guerra Civil. La Catedral d’Eivissa, el Convent dels Dominics, l’esglèsia de Sant Elm y la Capella dels Porxos’.

Los trabajos de investigación concluyen con ‘El contingut jurídic d’algunes veus del català de les Pitiusas: l’exemple dels anomenats drets reals i la vinculació amb la casa’. Se trata de una nueva investigación del experto en derecho foral pitiuso y secretario del Consell de Formentera Ángel Custodio Navarro.

Colaboraciones

La creación literaria no falta en este número con textos de dos habituales de la revista como Toni Roca (‘Tanmateix Nova York és un Hot Dog (Prèviament visitaràs Amsterdam’) i Bartomeu Ribes (‘Escorrentims i altres fragments íntims’).

La crítica literaria tiene su espacio con Rosa Rodríguez Marchant, que analiza el último trabajo de Vicent Marí Tur, Botja ‘A prop meu. Paisatges humans, mots, llocs viscuts. Una contribució literària a la microhistòria d’Eivissa’. Por su parte, Bernat Joan reflexiona sobre el fenómeno migratorio con ‘La immigració: oportunitat o amenaça? Els casos del Quebec i Flandes’.

Por último, y como es tradición, la publicación se completa con el manifiesto del IEE leído en la Festa de la Nit de Sant Joan y con una recopilación a cargo de Maurici Cuesta del último Curs Eivissenc de Cultura, dedicado a la gastronomía pitiusa. La portada de este número se ilustra con una perspectiva de los estanques de ses Salines desde el Puig des Corb Marí de Sofia Vuibert.