El objetivo con el que las instituciones de Ibiza viajan a Fitur: redistribuir a los turistas para evitar la saturación que se produce en julio y agosto y aumentar los que vienen a Ibiza en abril, mayo, junio, septiembre y octubre. El Consell y los ayuntamientos se enfrentan al complicado reto de promocionar la isla garantizando su sostenibilidad.

Llama la atención

El hartazgo de los vecinos de Sant Rafel con la planta asfáltica, de la que exigen el «cierre inmediato». La situación es tan desesperante que ya anuncian movilizaciones y acciones legales si no se adoptan medidas. Denuncian emisiones de contaminantes peligrosos y cancerígenos, el ruido excesivo y olores desagradables, además de una posible contaminación de los acuíferos de la zona.

La kafkiana situación que ha vivido una celadora del Hospital Can Misses a la hora de obtener el certificado de catalán porque en la convocatoria de Ibiza, a pesar de que presentó toda la documentación, no se incluyó una prueba adaptada a su sordera: auriculares o poder leer los labios. Hasta el año que viene no podrá volver a examinarse, por lo que ha perdido su trabajo.