El emotivo mensaje de una dj que pincha en Ibiza a la que han diagnosticado cáncer por cuarta vez

La dj Hannah Wants, natural de Birmingham y de 38 años de edad, ha hablado en sus redes sociales sobre su nueva batalla contra el cáncer en una sincera publicación en Instagram, que ha generado numerosos comentarios de apoyos entre sus fans.

La artista, cuyo nombre real es Hannah Smith, es dj desde los 18 años. Es Conocida por su residencia en Radio 1 y ha pinchado en la fiesta Defected en Ushuaïa Ibiza.

La dj padece un cáncer de mama que ahora ha revelado que ha regresado nuevamente en una emotiva publicación en Instagram, en la que compartió una foto de ella en el hospital: "Definitivamente, esta no es la publicación de fin de año que quería escribir ni como quería entrar en 2025, sin embargo, mi camino ha sido redirigido y no tengo otra opción que rendirme a lo que es y tener fe en que el universo tiene planes más grandes y mejores para mí", asegura. El texto completo se puede leer en esta publicación:

"Recientemente, recibí el diagnóstico de cáncer número cuatro... algunos de ustedes conocerán pequeños fragmentos de mi historia, otros no sabrán nada, pero en pocas palabras: hace ocho años me diagnosticaron cáncer de mama por primera vez y desde entonces he experimentado tres recurrencias separadas. Hice público el diagnóstico primero y segundo y el diagnóstico tercero elegí mantenerlo privado", relata.

Hannah Wants. / Instagram

"Un shock inesperado"

"Lo que estoy afrontando ahora, el diagnóstico número cuatro, ha sido un shock inesperado y monumental para todos los sistemas", confiesa la dj británica.

"Mi mundo ha cambiado, mi camino de vida, mi tiempo y mi energía han sido redirigidos y mi viaje hacia la salud y el bienestar total (mental, emocional, físico y espiritual) se ha reiniciado". Hannah continúa su mensaje animando a otras personas que padecen cáncer a "no darse por vencidas". También pide a sus fans que "recen" por ella.

Hannah continúa: "Ama a tu gente (y a tus mascotas, es decir, a tus niños con pelo), pero tampoco des por sentado eso". "El mañana nunca está prometido y eso se aplica a mí, a ti y a nuestros seres queridos", prosigue, "dile a tu gente que la amas. Demuéstrales que la amas (...) Valóralos. Estate presente con ellos."

Y termina el largo post: "Brindo por sanar, relajar mi sistema nervioso y lograr una alineación energética con el resultado más elevado".