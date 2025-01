Indignación en un barrio de Ibiza: sus vecinos denuncian una oleada de robos

Los vecinos del barrio de Casas Baratas en Ibiza han levantado la voz para denunciar la oleada de robos y vandalismo que sufren en sus coches desde hace unos dos meses, según denuncian. Hay casos en los que el delincuente o los delincuentes, ya que la fuente de los problemas continúa siendo un misterio, se han cebado con algunas personas cuyos vehículos han atacado hasta en tres ocasiones diferentes. Es el caso de un taxista que vive en el barrio y que desvela sus desdichas a este periódico.

«Me ha pasado dos veces en el taxi y otra vez en mi vehículo particular», cuenta. En el caso de su coche de trabajo, hace un mes le rompieron una luna lateral y esta misma semana le ha vuelto a pasar lo mismo. En su vehículo particular, le han forzado la cerradura hasta dejarla inservible. «Está pasando frecuentemente y es la comidilla del barrio desde diciembre. Nos sentimos muy expuestos», lamenta, añadiendo que conoce al menos a otras seis personas de Casa Baratas que en las últimas semanas también han sufrido robos o vandalismo en sus coches.

Otra vecina del barrio narra que, al ir a coger su coche por la mañana junto al Bar Norte, se lo encontró «con la guantera abierta y todos los papeles tirados». «No me robaron nada porque no tenía nada», se consuela. Menos suerte corrió otra noche en la que le arrancaron el retrovisor e intentaron robarle una rueda, pero no pudieron. Según explica, con un conocido suyo sí tuvieron éxitos los cacos, ya que le birlaron una rueda del coche que tenía aparcado en el descampado de San Pablo.

Varias semanas en ascuas

«Ha pasado en varias calles», añade otra vecina a cuyo marido le abrieron dos veces la furgoneta en apenas tres días. Gracias a que la zona trasera del vehículo estaba más protegida, evitó que le robaran sus herramientas de trabajo, valoradas en miles de euros. «Llevamos dos meses que estamos con esto cada noche y no tenemos ni idea de quién es, si es del barrio o de fuera», agrega.

Los vecinos también muestran su malestar con los agentes policiales, a los que acusan de no estar haciendo lo suficiente para solucionar el problema. Diario de Ibiza se ha puesto con la Policía Nacional y desde el cuerpo descartan que haya un pico de robos en Casas Baratas, más haya de una noche de diciembre en la que registraron una decena de denuncias. Además, aseguran que seguirán el tema de cerca y que aumentarán la frecuencia de las patrullas sí confirman esa oleada que anuncian los vecinos. A mano lo tienen, ya que la Comisaría de la Policía Nacional es vecina de la zona.

Suscríbete para seguir leyendo