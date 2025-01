«Tenemos una de las mejores generaciones de música clásica»

El prestigioso flautista André Cebrián Garea, natural de Santiago de Compostela, actúa este domingo (19 de enero) a las 19 horas en el Teatro Pereya en el marco del tercer ciclo de música clásica ‘Pereyra Clàssics 2024-2025’. Cebrián, que actúa por primera en Ibiza, compartirá escenario con su amigo, y guitarrista profesional, Pedro Mateo González. Ambos interpretarán las 16 obras de su último álbum conjunto, ‘Cartografía del Mar’. Cebrián es solista de flauta de la Scottish Chamber Orchestra y profesor de flauta.

¿Qué espera del público que acuda al concierto el próximo domingo?

Cada concierto es una experiencia totalmente distinta, ya que en cada actuación musical varían aspectos como la acústica del lugar o la interacción con los espectadores. Sinceramente, ni yo ni nadie sabe lo que va a ocurrir el próximo 19 de enero. Eso sí, ‘Cartografía del Mar’ incluye un repertorio muy variado. Ante ello, considero que los que acudan el domingo al Teatro Pereyra escucharán, seguro, alguna obra que les encantará, aunque creo que todas serán de su agrado. Espero que llegue el día del concierto, ya que nunca he actuado en Ibiza y me genera mucha curiosidad conocer a la gente de la isla.

¿Siente presión por el concierto?

La verdad es que no siento nervios. El trabajo de músico es, en muchas ocasiones, muy solitario, ya que uno está en casa solo practicando. Eso sí, lo que le da sentido a mi trabajo es que al final lo compartes con un público a la vez que expresas sentimientos, emociones o inquietudes. Así, lo que quiero es disfrutar sin sufrir presiones. Además, al final el público que venga lo hará para escuchar mi música y verme.

¿Qué se siente al actuar con Pedro Mateo González?

Conocí a Pedro Mateo hace unos diez años, cuando coincidimos como profesores en el conservatorio de Zaragoza. Para mí, es un auténtico placer tocar acompañado de un artista de tan altísimo nivel y que muestra muchísima seguridad sobre el escenario. Es uno de los mejores guitarristas que hay en el mundo. Además, existe una gran complicidad entre nosotros cuando hacemos un concierto, ya que nos entendemos a la perfección, incluso con la comunicación no verbal. Actuar con Pedro Mateo es, sin duda, uno de los momentos más emotivos y especiales de mi carrera profesional.

Es el tercer ciclo musical en el marco del ‘Pereyra Clàssics 2024-2025’. ¿Llorenç Prats le ha dado algún consejo?

Obviamente, he hablado con Llorenç Prats, ya que es el organizador de este proyecto musical, que creo que es maravilloso al contar con un repertorio variado y con conciertos muy interesantes. No obstante, no me ha dado ninguna recomendación, aunque creo que lo ha hecho intencionadamente para no condicionar nuestro repertorio y, así, poder actuar con mayor agilidad.

¿Cuál es la situación de la música clásica en España?

Actualmente en España hay una de las mejores nuevas generaciones de música clásica que se pueden encontrar en el mundo. Los jóvenes salen muy bien preparados de nuestro país y, a día de hoy, varios de ellos ocupan algunos de los puestos de mayor responsabilidad de países de los cinco continentes, principalmente de Europa por un tema de cercanía. Aunque vivo en Escocia, doy clases una vez al mes en la academia Barenboim de Sevilla y allí veo un nivel impresionante, casi asusta.

¿Y en el ámbito de Balears?

De la misma manera que en el resto de España, aquí también hay muchos jóvenes dedicados a la música clásica que tienen una progresión impresionante, incluidos algunos flautistas como Eduard Belmar, que es de Mallorca, o Rafael Adobas, que es precisamente de Ibiza. Estoy contento de que no me haya tocado competir con la generación actual. Creo que estaría muy preocupado y asustado para conseguir trabajo.

¿Cual es el repertorio en ‘Cartografía del Mar’?

‘Cartografía del Mar’ es el último disco que publiqué junto a Pedro Mateo y tiene al mar como eje central y nexo de unión entre todas las obras del álbum. El mar se encarga de aislar las distintas culturas y, con ello, de dotarlas de una identidad propia. No obstante, también las une. De hecho, interpretamos varias piezas de Astor Piazzolla, que era un compositor argentino que escribía tango, que es la música típica de Argentina y que llegó al puerto de Buenos Aires como resultado de la confluencia de distintos estilos musicales procedentes de Europa. Creo que nuestro programa es bastante curioso, ya que está presente la música popular de cada lugar con las influencias procedentes de otras regiones. Así, ‘Cartografía de Mar’ hace referencia a las distintas rutas marinas por las que se ha ido moviendo la cultura musical. De momento, están teniendo muy buena aceptación entre el público las canciones de este álbum.

¿Habrá alguna sorpresa?

No. En principio, en el concierto se tocarán las obras de ‘Cartografía del Mar’ que ya se han anunciado.

¿Qué importancia tienen proyectos como ‘Pereyra Clàssics’ para la música clásica en Ibiza?

La música es uno de los bienes culturales más importantes que tenemos. Es fundamental que se lleven a cabo proyectos como el de los ‘Pereyra Clàssics’, ya que estamos muy acostumbrados a escuchar música tranquilamente en casa. Eso no está mal, pero considero que, al final, la música está hecha para escucharla y disfrutarla en directo.

¿Qué supone para André Cebrián actuar por primera vez en Ibiza?

Con el concierto del próximo domingo en el Teatro Pereyra, ya habré actuado en todas las islas del archipiélago balear. Me hace mucha ilusión conocer al público de la isla, ya que en cada concierto a los espectadores les emociona algo distinto. Sé lo que les ofreceré, pero desconozco lo que me van a proporcionar ellos. Eso sí, al ser un concierto que tiene como eje central el mar, creo que este factor puede ser un atractivo extra para el público, ya que los ibicencos tienen un vínculo especial con el mar.

