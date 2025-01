La decisión de los habitantes del poblado chabolista de Can Rova 2 de permanecer en sus infraviviendas y recurrir el proceso judicial impulsado por los seis propietarios para desalojar este solar. No se sabe el número exacto de personas que viven en este terreno, pero proceden en su mayor parte de la finca Can Rova (la original, que da nombre a este segundo asentamiento, ubicado a pocos metros) y que fue desalojada por orden judicial el 31 de julio del año pasado. También se desconoce cuántos menores lo habitan porque los residentes impiden el acceso a los servicios sociales de Santa Eulària.

Llama la atención

La aparición de un tercer cadáver en las costas de Formentera en poco más de una semana. Según los primeros indicios, corresponderían a personas que perdieron la vida tras embarcarse en una de las decenas de pateras que zarpan desde Argelia para llegar a Balears.

El sistema puesto en marcha por los alumnos del colegio Can Coix, en Sant Antoni, para ayudar a sus compañeros y a las personas en general que sufren un trastorno del espectro autista. Instalarán pictogramas en dependencias públicas de la localidad para ayudarles.