Tres variantes de la gripe azotan Balears en plena fase epidémica

Balears ha entrado de lleno en una triple fase epidémica de gripe. A día de hoy circulan entre la población dos serotipos del grupo A (H1N1 y H3N2) de este virus y un serotipo del grupo B, algo fuera de lo común. A diferencia de otros años, las tres variantes están siendo diagnosticadas al mismo tiempo, mientras que lo normal es que aparezcan de forma más escalonada y espaciada en el tiempo. El virus respiratorio sincital (VRS) también está circulando con fuerza y sobrecargando las urgencias de los hospitales mientras que los casos de covid son prácticamente nulos en las islas.

Así lo explicó ayer la consellera de Salud, Manuela García, quien, a falta del informe epidemiológico que sale los viernes, pudo adelantar que la gripe está siendo el virus con más afectación entre los ciudadanos por estas fechas. «Lo normal es que aparece uno y cuando de alguna manera se vaya, aparece el otro», apuntaba García.

García también comentó que a finales de enero se publicarán los datos referentes a la campaña de vacunación contra la gripe, sobre la que la consellera reconoció obstáculos para el pleno desarrollo de la campaña: «Ha sido muy difícil vacunar». «Nos falta recoger los datos de las personas que se han vacunado en la sanidad privada, por ejemplo. Ha sido difícil vacunar, eso sí que lo puedo decir, pero lo ha sido también porque hay que pensar que hemos tenido el mes de octubre, el mes de noviembre, en los que prácticamente la gente todavía iba al mar y se podía bañar. Entonces, claro, es una concienciación que hay que hacer poco a poco a los ciudadanos. La epidemia de gripe llega. Y llega en los meses fríos. El sol nos aguanta un poquito más, hasta noviembre o diciembre, pero al final la epidemia de gripe llega y se protege por la vacunación», aseveraba la titular de Salud.

García volvió a insistir en la importancia de la vacunación y de tomar las medidas necesarias para no contraer el virus, como el uso de mascarilla o el mantener la distancia de seguridad. «Todos se pensaban que la gripe no iba a llegar, pero la gripe siempre llega, tendríamos que saber que los virus respiratorios en invierno circulan siempre, y el mensaje es que, fundamentalmente, la vacunación previene de estas enfermedades», sentenciaba la consellera.

Situación en Ibiza

El repunte de virus respiratorios y, tal y como señaló García, la gran incidencia de hasta tres variantes de la gripe, han incrementado sobremanera la carga de pacientes de los hospitales del archipiélago. En Ibiza, el Hospital Can Misses ya ha notado el incremento de la demanda asistencial derivada por la explosión de casos de gripe. Hace unos días, el personal de Urgencias denunció que no tenían ya más sitio para acoger a todos los pacientes debido a la saturación que sufría el centro sanitario y la falta de camas. Esto suponía que había pacientes ingresados en Urgencias esperando una cama en una de las plantas de hospitalización, unos pacientes a los que tenían que atender, además de a los suyos. Unos pacientes que, además, recordaban que tenían ya unas medicaciones y unos cuidados que debía asumir el personal del servicio, lo que, denunciaron, suponía un perjuicio en la asistencia. Los pacientes no recibían la atención que merecían, afirmaban, por más que intentaban llegar a todo. Finalmente, la gerencia sanitaria del Área de Salud pitiusa ponía en marcha el plan de contingencia, consistente en habilitar 30 camas y contratar a 17 profesionales (un médico y personal de enfermería y celadores) para atenderlas. Una medida que, según señalaron los sindicatos, llegaba tarde.

Por su parte, García reconocía ayer que «hay un aumento importante» de pacientes y señalaba que, si bien el viernes pasado Balears estaba en una fase epidémica moderada, «probablemente los resultados de este viernes indiquen que ha aumentado, porque ha habido un incremento importante de las urgencias». Hasta el momento, se encuentra en una triple fase epidémica.

En los centros de salud, indicó la consellera, se está registrando el grueso de los diagnósticos por virus respiratorios, mientras que en los hospitales ya se han activado los planes de contingencia para hacer frente a la sobrecarga típica de estas fechas. Entre las medidas a aplicar están la reprogramación de ingresos, derivaciones de pacientes a la concertada e incluso apertura de camas, como se ha hecho en Can Misses. También intentan potenciar la hospitalización a domicilio en los casos en los que sea posible. Aun así, García quiso transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que «la situación en los hospitales es bastante controlable».

