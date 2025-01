Once películas de siete nacionalidades para arrancar el año en Anem al cine

Anem al cine arranca hoy el nuevo año con la proyección de la cinta británica ‘Bird’, de Andrea Arnold, un aclamado drama social británico centrado en la historia de una adolescente de doce años que escapa de la casa de su madre, víctima de un violento maltratador. ‘Bird’, nominada a Mejor Película en el Festival de Cannes 2024 y premio a la Mejor Interpretación Secundaria en el 27 British Independiente Film, inicia una programación que para este primer trimestre de 2025 incluye un total de once películas de siete nacionalidades diferentes. Las cintas se proyectarán los jueves en los Multicines, en versión original con subtítulos en el caso de las de lenguas extranjeras.

El jueves que viene, 23 de enero, la cinta escogida es ‘Daaaaaalí!’, una comedia dramática francesa de Quentin Dupieux, que homenajea al surrealismo. En ella, Judith, una periodista gala, se encuentra varias veces con Salvador Dalí, primero para una entrevista, que el pintor rechaza, y después para un documental difícil de hacer, sobre todo cuando Dalí, conduciendo su Rolls en la playa, rompe la cámara antes de que empiece el rodaje. Con esta trama, en la cual el «maestro» interpreta su personaje «excéntrico y concéntrico», se entrelaza el relato de un obispo sobre un sueño que tuvo al coincidir con Dalí en una comida en casa de su jardinero. Pero el sueño del obispo, aparentemente concluido varias veces, se retoma y se alarga, sin que la comida tampoco parezca acabar. La película recibió el premio de la crítica en el BCN Film Fest 2024.

Uno de los grandes nombres de la cinematografía francesa actual, François Ozon, será el protagonista el 30 de enero con su cinta ‘Cuando cae el otoño’ (Quand vient el automne), una película que mezcla drama e intriga. Michelle, una abuela en plena forma en todos los aspectos, vive una jubilación tranquila en un pueblecito de Borgoña, donde también reside Marie-Claude, su mejor amiga. El día de Todos los Santos, su hija Valérie va a verla con la idea de dejarle a su nieto, Luc, durante la semana de vacaciones escolares. Pero nada pasará como estaba previsto. En un giro de guion, el espejismo de su felicidad se hundirá el día que envenena por accidente a su hija, con unas setas tóxicas que había recogido en el campo. ‘Cuando cae el otoño’ fue Premio del Jurado al Mejor Guion en el Festival de San Sebastián.

El documental ‘La guitarra de Yerai Cortés’, de C. Tangana, da la bienvenida, el día 6, a febrero con música. Cuando Antón Álvarez (C.Tangana) conoce Yerai Cortés se queda completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar. Yerai es una figura inusual dentro del flamenco, tan respetado por los gitanos más tradicionalistas como por los artistas vanguardistas de la nueva oleada, de la cual forma parte. C.Tangana y Yerai deciden emprender un viaje juntos para grabar un disco, en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena y donde el mismo proceso artístico enfrenta al protagonista con su pasado. El resultado es una película que desarrolla una experiencia musical única, para sumergirnos en una historia de pasión, amor y perdón. Está nominada como Mejor Documental en los Premios Goya 2025.

El 13 de febrero se proyecta ‘Crossing’, un melodrama sueco transgénero con envoltura de ‘road movie’ del director Levan Akin. Lia es una profesora jubilada que ha prometido encontrar su sobrina Tekla, expulsada de la familia por su condición como persona trans. La investigación la lleva desde su tierra natal georgiana hasta Estambul, en Turquía. ‘Crossing’ ganó el Premio Especial del Jurado en la Berlinale.

La película que le seguirá, el 20 de febrero, es la argentina ‘Puan’, de María Alché y Benjamín Naishtat. Marcelo, hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza en la Facultad de Filosofía. Cuando su jefe de Cátedra, mentor y compañero, el profesor Caselli, muere inesperadamente, Marcelo supone que heredará la cátedra vacante. Lo que no sospecha es que un carismático y atractivo colega volverá de su pedestal en las universidades europeas para disputársela. La película fue Premio del Jurado al Mejor Guion en el Festival de San Sebastián.

El 27 de febrero llega el turno de la comedia dramática de Jonás Trueba ‘Volveréis’, que narra la historia de una pareja que decide poner punto y final a su relación y organizar una fiesta de despedida, a la cual invitarán a familiares y amigos, con el objetivo de celebrar la oportunidad que se les presenta de volver a empezar, de un reinicio. La cinta, que juega con el concepto filosófico de la Repetición, ganó el Europa Cinemas Cannes Labelo Prize a la Mejor Película Europea.

‘Dahomey’, cinta de Senegal, abre las proyecciones de marzo, el día 6. Su director, Mati Diop, mezcla realidad y ficción para narrar como documental la historia de 26 tesoros reales del Reino de Dahomey, los cuales (en el momento en que se sitúa la película) estaban a punto de abandonar París, en noviembre de 2021, para ser devueltos a su país de origen, la actual República de Benin. Fue Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Berlín.

La seguirá, el 13 de marzo, ‘How to Have Sex’, un drama adolescente dirigido por Molly Manning Walter y que ganó el premio a la Mejor Película (Un certain Regard) en Cannes.

El 20 de marzo llega el turno de ‘Los destellos’, de Pilar Palomero, basada en el relato corto ‘Un corazón demasiado grande’ de Eider Rodríguez. Fue premio a la Mejor Interpretación protagonista en el 72 Festival de San Sebastián.

La comedia negra estadounidense del director Richard Linklater ‘Hit Man. Asesino por casualidad’, nominada en los Critics Choice Awards 2025, cerrará la programación del primer trimestre de Anem al cine el jueves 27 de marzo.