La orquesta Ciutat d’Eivissa dedica a Iván Mérgola su homenaje a Rocío Jurado

Tras la gran acogida que tuvo el homenaje a Rocío Jurado que ofrecieron el pasado mes de septiembre la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa (OSCE), dirigida por Miquel Àngel Aguiló, y la cantante Verónica San Juan, sus protagonistas han decidido repetir este domingo a las 18 horas en el mismo espacio cultural.

Aunque el repertorio de canciones de la popular cantante chipionera va a ser el mismo, sin duda, la cita de este 19 de enero va a ser especialmente «emotiva» porque el concierto se lo van a dedicar al director del Patronato de Música de Ibiza, Iván Mérgola, fallecido el pasado 14 de enero. Así lo adelantan Aguiló y San Juan, conmocionados todavía, como todo el sector musical pitiuso, por su repentina pérdida.

«Estamos destrozados, ha sido un shock para todos», comentan al unísono en una entrevista telefónica a Diario de Ibiza concedida mientras están reunidos para hablar del evento tan especial de este fin de semana. De Mérgola destacan muchas cosas, su cercanía, su trato amable, su buena predisposición y su calidad humana y profesional. «Entró con mucha energía y con muchas ganas de hacer cosas en el Patronato, que es un barco grande aunque no lo parezca, y le echó muchas horas. Será difícil encontrar un sustituto porque es complicado encontrar a personas con una capacidad de trabajo tan grande como la que él tenía», señala el compositor, músico y director mallorquín.

Por su parte, la artista ibicenca destaca todo lo que Mérgola le ha ayudado a impulsar su carrera, junto a la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez, y el propio Aguiló.

Dos días de luto en el Patronato

Cuentan que ante su fallecimiento y después de declararse dos días de luto en el Patronato de Música de Ibiza, el martes y ayer, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Ibiza y se plantearon anular o posponer el concierto. Pero la edil de Cultura descartó esa posibilidad pensando que a Mérgola, que había dejado organizado todo para esta cita, no le hubiera gustado que la cancelaran.

«Este domingo le dedicaremos en cuerpo y alma el concierto, será emotivo pero tampoco queremos que se convierta en un baño de lágrimas porque los temas son muy festivos y creo que la mejor forma de honrarle es con un concierto alegre, mejor que con una marcha fúnebre», comenta el que fuera durante tres años director de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa.

Si ya en el primer homenaje a la folclórica gaditana de la OSCE y Verónica San Juan las entradas volaron en un par de días, esta vez todo apunta a que pasará algo parecido. Consultando la web del Ayuntamiento de Ibiza, donde se pueden adquirir por diez euros, ya no quedan muchos asientos libres.

Fueron Domínguez y Mérgola los que, ante el éxito de la anterior cita, decidieron que había que repetirla para poder dar la oportunidad de disfrutarla a todos los que en septiembre se quedaron sin entradas.

La experiencia de salirse del repertorio clásico, que la orquesta de Eivissa vivió por primera vez el pasado 22 de septiembre, parece que es un estímulo para sus componentes. «Es un gran incentivo para los músicos», asegura Aguiló.

Aguiló estrena pasodoble

El próximo domingo se subirán al escenario del auditorio de Can Ventosa una treintena de componentes de la OSCE, dirigidos nuevamente por la batuta de Aguiló, que se ha encargado también de hacer los arreglos de los temas de la Jurado que se interpretarán.

«Yo ya me he vuelto una folclórica», bromea el director, compositor y violonchelista, que estrenará a mitad de actuación un pasodoble de su propia cosecha, que ha bautizado como ‘Verónica’ en honor a la artista ibicenca, que aprovechará que suena esta composición para tomarse un pequeño respiro.

«Lo que más me gusta de los arreglos que ha hecho Aguiló es que hasta que no empieza la letra no se pueden identificar los temas de Rocío Jurado. Ha conseguido modernizarlos y llevarlos a estos tiempos», alaba la cantante ibicenca de flamenco y copla, que repetirá repertorio, pero no vestuario.

Captura de Facebook del concierto homenaje a Rocío Jurado de la OSCE del pasado mes de septiembre. / Patronato de Música de Ibiza

En el programa de este homenaje, que durará casi una hora y media, estarán once grandes éxitos de la Jurado empezando con ‘Como una ola’. También cantará ‘Ese hombre’, ‘Mi amante amigo’, ‘Sevilla’ o ‘Como las alas al viento’. «Habrá copla, pero, sobre todo, balada», apunta San Juan, después de coincidir con Aguiló en señalar «lo transgresoras que fueron estas letras en su época» y «lo actuales que siguen siendo ahora».

Ambos resaltan lo exigente que es un concierto con este repertorio. «Físicamente es una interpretación muy dura, que requiere de mucha energía. Yo vivo las canciones a flor de piel y desde que empiezan hasta que terminan me meto en el papel, así que cuando acabo necesito dos días para recuperarme», asegura San Juan.

Para la artista ibicenca ponerse en la piel de Rocío Jurado, uno de sus referentes junto a Isabel Pantoja, «es un gran reto» y «una de las metas más grandes» de su vida.

El director mallorquín asegura, por su parte, que San Juan interpreta a la chipionera «con un arte brutal, llenando el escenario totalmente».

Durante toda la entrevista, la intérprete ibicenca no se cansa de agradecer la oportunidad que Domínguez, Mérgola y Aguiló le brindaron con el concierto del pasado mes de septiembre y el del próximo domingo. Para ella ha supuesto «cumplir un sueño», porque ya había interpretado canciones de Rocío Jurado, pero lo que no había hecho nunca hasta el pasados septiembre es «cantar con una orquesta».