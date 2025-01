El cóctel de pop, rock y jazz de la cantante y pianista Claudia Bardagí

Para la cantante y pianista Claudia Bardagí (Barcelona, 1987) el concierto que ofrecerá este 18 de enero a las 22 horas en el Teatro Ibiza, en Vila, «significa mucho». El motivo: porque aunque ya ha tenido la oportunidad de mostrar su talento en la isla, que es su hogar desde el pasado mes de septiembre, este sábado «es la primera vez en Ibiza» que actúa con su banda al completo, que muestra su propia música y que estrena su segundo disco, ‘Wave’. El quinteto, que nació para dar forma al nuevo álbum de la intérprete y compositora catalana, lo completan el batería ibicenco Joan Carles Marí; Cece Giannotti (voz, guitarra,y percusión), Publio Delgado (guitarras eléctrica y acústica), y Martín Laportilla (bajo).

Portada del disco 'Wave'. / | FOTO/DISEÑO DISCO: MARA SAIZ /AHYVIN BRUNO

Bardagí adelanta que el show en directo que darán en el Teatro Ibiza «tendrá momentos muy bonitos y divertidos» y que desgranarán ‘Wave’ al completo, incluidos temas que todavía no se han lanzado en plataformas. El público también podrá escuchar algún sencillo del primer trabajo de la catalana, ‘Walking on time’, que salió al mercado en 2012 y en el que contó con otra formación de músicos. Como ella misma reconoce, tienen poco que ver su ópera prima, con un sonido «más jazzero» y todo en inglés, con su segundo álbum, que es «una mezcla entre pop, rock y jazz» y que tiene temas en catalán, castellano, inglés y también instrumentales. En realidad, explica, «es un poco complicado definir el estilo de este nuevo trabajo», pero para que el lector se haga una idea más precisa añade que tiene «un aire a la música de Sting», un referente para la artista.

Ella es la autora de la música de ‘Wave’ y su pareja, Joan Carles Marí, el responsable de las letras, en la que se tocan asuntos como el amor, el miedo, las heridas y la crianza. Entre ellos hay un tema dedicado a su hija en común, ‘Dana’, y una nueva versión, «más pop rock», del tema que daba título a su primer trabajo. El disco está grabado por Gerard Porqueres en Heartwork Recording Studio, en Barcelona.

Con la música en la sangre

Cuando se le pregunta a Bardagí por el género musical que más le atrae, confiesa que le gustan «todos». Lo que ha hecho en ‘Wave’ y en ‘Walking on time’ es fruto de lo que lleva escuchando toda su vida: «En mi casa siempre había música de fondo», cuenta la intérprete, nacida en una familia de músicos. Su madre es cantante lírica, Olga Serra de Larrocha, y su padre, el violinista Pere Bardagí, que, por cierto, es quien en ‘Wave’ ha grabado las cuerdas junto a Manuel Martínez del Fresno y se ha encargado de estos arreglos. Por si fuera poco, en su árbol genealógico, tanto en su rama paterna como materna, hay más artistas, algunos de mucho renombre, como el músico y compositor Josep Maria Bardagí, vinculado a diversos intérpretes de la Nova Cançó como Joan Manuel Serrat. O su tía abuela Alicia de Larrocha, reconocida como la pianista española de mayor proyección internacional y una de las mejores intérpretes de piano del siglo XX.

Con semejante genética no es extraño que Claudia Bardagí se dedique a la música. Recuerda la intérprete y compositora que, probablemente, lo primero que escucharon sus oídos siendo bebé fue el disco de Sting ‘Nothing like the sun’, que salió en el año de su nacimiento, en 1987 y que su padre ponía en casa «todo el día», junto a música clásica y brasileña. De ahí, a buen seguro, le viene a Bardagí la querencia por el líder de The Police.

Aunque la catalana empezó antes a cantar que a hablar y a pesar de que su madre es cantante lírica, ella no tiene la carrera de canto sino la de piano clásico. Empezó con este instrumento con cuatro años en la Acadèmia Marshall, en Barcelona, que por entonces dirigía su tía abuela Alicia de Larrocha. También estudió violín, pero acabó dejándolo.

De la música clásica al jazz

Al terminar su formación allí decidió que quería aparcar la música clásica y empezar a indagar en otros estilos como el jazz, el pop y el rock, y con esa idea en mente se fue a vivir a Nueva York. Allí se dedicó a ir a conciertos prácticamente a diario y comenzó a conocer a músicos. Recibió clases particulares de reconocidos pianistas de jazz como Bruce Barth y David Kikoski. Fue durante su estancia en Norteamérica cuando dio sus primeros pasos en la composición y también empezó a cantar en serio. «La música clásica me gusta mucho, pero me sentía más libre interpretando con mi voz y al piano los temas que yo creaba», comenta. Después de un año en Nueva York decidió regresar a Barcelona, montó una banda y con ellos lanzó su primer proyecto musical, ‘Walking on time’.

Bardagí, que hasta septiembre del año pasado vivía en Sant Cugat con Joan Carles Marí, explica que desde que comenzó su carrera se ha dedicado profesionalmente a la música. «Además de con mi banda, toco y he tocado con grupos de otros músicos y compositores y también doy clases de piano», detalla.

Una artista que va por libre

En su currículum figuran, entre otras cosas, que ha participado cantando en la banda sonora de Hans Zimmer de la película ‘El Príncipe de Egipto’, en las versiones española y catalana; que ha colaborado en un tema con su amigo el Kanka y, además, con el bajista americano Gary Willis «grabando voces en su disco ‘Larger than Life’». Asimismo, apunta, ha compuesto y grabado «la banda sonora de la película ‘El año de la furia’, del director Rafa Russo, buen amigo suyo.

No le han faltado oportunidades a Bardagí, aunque abrirse paso en el mercado de la música, reconoce, resulta «complicado» porque «hoy en día hay tantos artistas y músicos buenos y tantos proyectos de diferentes estilos que cuesta mucho resaltar».

«Yo voy por libre», reconoce la intérprete, que, hasta ahora, nunca ha recurrido a una discográfica para dirigir su carrera. Su intención es mantener esta tónica, aunque eso suponga ir más poco a poco. De momento, dice, no se puede quejar porque ha conseguido, por fin, un sueño que tenía de siempre, crear «una banda de pop, rock y jazz potente».

