Cancelado el desfile de carros en Sant Antoni por la lluvia

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de que cancela el desfile de carros previsto para este viernes debido a la previsión de mal tiempo este 17 de enero, día de Sant Antoni. Asimismo, ha señalado que todos los actos se concentrarán en el entorno de la iglesia, donde se celebrará la procesión, la bendición de animales y el baile payés.

El Consistorio ha detallado, que en caso de lluvia, se suspenderán los actos en el mismo momento y se trasladará el baile payés al interior de la iglesia.

El día grande de Sant Antoni comenzará a las 12 horas con la misa solemne, seguida de procesión. Después se celebrará la tradicional bendición de animales, una exhibición de ball pagès a cargo del Grup Folklòric Brisa de Portmany y una cata de buñuelos y vino.

A partir de las 9.30 horas, comenzará el Torneo de Petanca en las pistas de Can Bonet y la plaza de España, a cargo del Club Petanca Sant Antoni. A las 16.30 horas, será el turno del evento ‘El Suelo es Lava’, un juego en equipo que pone a prueba la colaboración entre participantes y que forma parte de otra de las novedades del programa. El día finalizará con un concierto tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode, con The 80s Show by Neon Collective, a las 22 horas.