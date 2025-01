Un souvenir "maldito y embrujado" comprado en Ibiza siembra el terror en una casa de Gran Bretaña

Parece el guion cutre de una película de terror, pero lo cierto es que una familia británica no lo está pasando nada bien desde que en unas vacaciones a Ibiza compraron una estatuilla de recuerdo.

Tal y como publica la prensa británica, Nile Pennington compró la extraña escultura que parece ser Heidi (la protagonista de la popular serie televisiva de dibujos infantil de mediados de los años 70) en una tienda solidaria mientras estaba en Ibiza con su pareja, Joey. Se llevó la estatuilla de souvenir a su casa de Sheffield, ahora cree que está "maldita" y afirma haber visto al objeto embrujado "moverse".

La pareja se encontró con esta horripilante Heidi mientras cotilleaba en una tienda solidaria de la isla, y Nile dijo que sintió que "tenían que comprarla", asegura a The Sun: "[Desde entonces] la he visto moverse. Tiene un aura amenazante, que es una de las razones por las que nos sentimos atraídos inicialmente y la compramos".

"Sus ojos siempre parecen seguirte y dan la sensación de que está tramando algo. ¡Creo que podría estar maldita! La tengo en el piso de abajo porque en mi habitación me mira mientras duermo. Está en el salón y rezo para que no pueda subir. Una vez estaba sentado en casa después del trabajo y se cayó de la repisa de la chimenea y me rompió un dedo del pie. Me asusté muchísimo. Tengo algunos familiares que ni siquiera se sientan en la misma habitación que ella porque los asusta. [Pero] es una de mis baratijas favoritas, así que no se irá a ningún lado en un futuro próximo".

La Heidi 'embrujada' / Space Station

No sabemos si este souvenir está embrujado, lo que sí podemos asegurar es que es bastante feo.