Que la estructura ilegal y con orden de derribo de Cala Molí, que se encuentra junto a Cala Tarida a medio construir, siga en pie desde que, en 2005, el GEN denunciara que la urbanización a la que pertenece se estaba expandiendo hacia un Área de Especial Interés, por lo que es inedificable. El plazo para presentar en el Consell de Ibiza el proyecto para derribar este monumento a la ilegalidad venció nada menos que en marzo del año pasado. La institución ibicenca impuso esta orden en 2023 y no ha facilitado el estado del expediente. La promoción inacabada fue adquirida por una de las empresas propiedad del fondo buitre Blackstone en España. La obra fue una de las causas que destaparon la trama de corrupción urbanística que encabezaba el entonces arquitecto municipal Antonio Huerta Britz durante el mandato del alcalde José Serra Escandell, ambos fallecidos.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Santa Eulària desconozca cuántos menores están malviviendo en el campamento de chabolas de Can Rova 2. Los Servicios Sociales visitaron el campamento el pasado 3 de septiembre y no han podido regresar desde entonces para evaluar la situación porque los residentes no se lo han permitido. El Consistorio explica que ha atendido a las familias que han solicitado ayuda.