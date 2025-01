Ibiza sella cinco de los pozos del alcantarillado con mayor intrusión de agua marina

El Ayuntamiento de Ibiza ha comenzado a sellar los cinco pozos del registro del alcantarillado en los que hay una intrusión más crítica de agua de mar. Tres de ellos, que fueron detectados mediante robots, se encuentran en la zona del puerto, en la Marina; hay otros dos pozos en el área de Talamanca, donde además se están rehabilitando 20 metros de un colector que, durante una inspección con cámaras robóticas, se comprobó “que por él penetraba una gran cantidad de agua salina”. David Bernaus, jefe de servicio de Aqualia en el municipio, explicó estos detalles durante una rueda de prensa ofrecida en la intersección de los Andenes con la avenida de Santa Eulària, donde esta misma mañana se procedía a uno de los sellados.

Jordi Grivé, edil de Medio Ambiente y Limpieza, recordó que, “históricamente”, el agua que circula por el alcantarillado de Eivissa contiene mucha sal como consecuencia de la intrusión marina, es decir, que el mar entra directamente en el alcantarillado. El problema es que esa agua va directa a la nueva depuradora de sa Coma y que esta es incapaz de tratar con efectividad esa materia cuando la carga salina es elevada, como es el caso. Como consecuencia, ni el agua se depura adecuadamente (por lo que se vierte en pésimas condiciones al mar) ni se puede reutilizar, ni para el campo ni para, por ejemplo, la limpieza urbana.

David Bernau, en primer término, y Jordi Grivé, a la derecha de la imagen, durante la ruea de prensa. / Vicent Marí

Estudio "muy ambicioso"

El Consistorio encargó un estudio “muy ambicioso” para detectar dónde están esos puntos de intrusión y repararlos. De momento se ha centrado en solucionar el problema que generan los cinco más graves (seis si se suma el colector de Talamanca), por donde calculan que entre el 20% y el 50% de agua que corre es marina: “El resto del proyecto se ejecutará con los 1,9 millones de euros del impuesto de turismo sostenible (ITS)”. El sellado actual se cubre con recursos propios del Consistorio, al ser intervenciones menos costosas. El resto, que se llevará esos 1,9 millones de euros, requiere obras mayores, como “sustitución de colectores, instalación de mangas interiores en colectores y reparación de pozos”, según Bernaus.

Grivé recordó la necesidad de tapar esos agujeros por donde se cuela el agua marina, pues no sólo afecta al funcionamiento de la depuradora: “Es súper importante buscar fugas en la red para no perder ni una gota de agua buena, pero si queremos reutilizar, debemos impedir que entre agua del mar en el alcantarillado, pues aparte de un coste energético innecesario [el que se gasta para impulsar el agua hacia la depuradora], lo tiene también de maquinaria, pues la sal corroe el material… Todo eso, sumado, al final es un desastre”.

Poliuretano y hormigón para sellar

Para el sellado de los puntos de intrusión, primero se inyecta una resina en el punto detectado: “Se mete una lanza y se introducen unas resinas de espuma de poliuretano que taponan toda la grieta. Luego se enluce”, explicó Grivé. Según Bernaus, tras la inyección, “se impermeabiliza totalmente el pozo, que está hecho con hormigón, material que al cabo de un tiempo se deteriora. El hormigón con el que se impermeabiliza durará, mínimo, 20 años”.

Ninguno de estos trabajos de reparación estaban incluidos en la actual contrata de aguas, que lleva casi tres lustros sin actualizarse. El Ayuntamiento de Eivissa trabaja, precisamente, en la adjudicación de una nueva en la que, esta vez sí, se incluye la supervisión de la salinidad del agua en el alcantarillado: “Tenemos muchísimas ganas -dijo Grivé- de poder adjudicar esa contrata. Ahora, los servicios técnicos están con los estudios de la parte técnica; luego se abrirá la parte económica. El procedimiento sigue su curso, no está parado”. Confía en poder adjudicarlo antes del verano: “Y que luego no pase nada”, apunta en el sentido de que no haya alegaciones por parte de los concursantes, que suele ser lo habitual una vez se adjudica. “Estos procedimientos son muy lentos”, admite. La nueva contrata, subraya, “apuesta muy fuerte por la regeneración” del agua: “Se vigilarán los sensores de salinidad, de la misma manera que se controlarán las fugas de agua potable. Si hay intrusión marina, la deberán parar”.

Para detectar los puntos de intrusión se procedió a una inspección en varias fases. En la primera, se monitorizó el caudal con medidores de conductividad (el equivalente eléctrico a la cantidad de sal que contiene) en continuo para saber qué pasaba en las alcantarillas. Luego se llevó a cabo la inspección robotizada para detectar los puntos de intrusión marina en las zonas donde observaron que había una mayor salinidad.

De 30 a 3 gramos de sal por litro

El propósito es que el agua del alcantarillado llegue a la depuradora en condiciones para que sea tratada eficazmente y pueda, posteriormente, ser reutilizada. Y para eso es preciso que su conductividad sea mínima. Para no confundir con los microsiemens, la medida que se utiliza al hablar de conductividad, Jordi Grivé empleó un ejemplo más sencillo, el equivalente en gramos de sal: “El agua de mar tiene unos 40 gramos de sal por litro. La de beber, apenas nada”. Unos 25 o 30 gramos tenía la encontrada en algunos puntos críticos del alcantarillado que ahora taponan. Uno de ellos, según Grivé, parecía “prácticamente agua de mar”. “Hemos de conseguir que la que llegue a la depuradora no tenga más de tres o cuatro gramos”, indica.