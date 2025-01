El Govern exige a Sánchez que respete su autonomía en materia de vivienda

Nuevo choque entre el Govern y el Gobierno, esta vez por la intención de Pedro Sánchez de asumir un control casi absoluto de la política de vivienda en España en caso de que consiga aprobar el paquete de medidas anunciado el pasado lunes, ya que algunas medidas están formuladas para pasar por encima de las comunidades autónomas del PP que se niegan a aplicar la norma del Ejecutivo central.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, previsto para 2026, exigirá a las comunidades que garanticen que las viviendas construidas o compradas con dinero público sean calificadas como VPO a perpetuidad si quieren recibir recursos del Estado, si bien desde el Govern recuerdan que las competencias para regular el grueso de las políticas en materia de vivienda son del Ejecutivo autónomo porque así lo establece el Estatut d’Autonomia. «El Gobierno de Sánchez debe respetar la autonomía de Balears. En las islas las nuevas VPO ya tienen la condición permanente de protección, tanto las públicas como las privadas. Lo mismo sucede con la nueva figura de las Viviendas de precio limitado (VPL) creada esta legislatura, que también tienen esa condición permanente».

En cuanto a los planes del Gobierno de Sánchez, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, recuerda que hace unos meses ya manifestó el rechazo del Govern a la «inadmisible amenaza» que lanzó en aquel momento la ministra Isabel Rodríguez de recortar la financiación a las comunidades que no apliquen medidas de la ley estatal cuando en realidad son de aplicación voluntaria, como sucede con la declaración de zonas tensionadas, una medida que el Ejecutivo de Marga Prohens rechaza por completo al considerar que no sirve para afrontar la situación de emergencia habitacional que viven las islas.

«La ley de Vivienda no es que se incumpla, sino que no funciona y empeora el problema. Las comunidades autónomas tenemos autonomía para adoptar o no algunas medidas y lo que no haremos es aplicar aquello que ya hemos visto que fracasa», defiende.

El Govern carga también contra otras de las promesas de Sánchez que buscan estimular la salida de pisos vacíos al mercado y acusa a Madrid de crear «inseguridad jurídica» a los propietarios.

Por este motivo, proponen al Gobierno que impulse otros incentivos como un sistema de garantías públicas de pago a los propietarios que pongan viviendas vacías en el mercado con el mismo objetivo y en la línea del programa Lloguer Segur del Govern.

«Este sistema de garantías públicas de pago a los propietarios que pongan viviendas vacías en el mercado es otra evidencia de la inseguridad jurídica que ha creado la ley estatal a los propietarios, favoreciendo la okupación y la inquiokupación. Frente a este problema, el Govern ya ha propuesto la derogación de la norma, que también es uno de los puntos estratégicos de las propuestas del PP recogidas en la Declaración de Asturias», explican desde la conselleria de Vivienda.

En este sentido, el Govern reclama a Madrid que todas las medidas que ponga sobre la mesa vayan en la línea de incentivar y que, por tanto, «abandone toda política intervencionista», si bien reconocen que algunas de las promesas lanzadas por Sánchez van en la misma línea que lo propuesto por el Govern: «Recibimos con escepticismo y dudas todos los anuncios del presidente del Gobierno, porque ya han sido muchos los anuncios y porque ni siquiera está claro que vayan a aprobarse por falta de apoyo de sus socios».

Suscríbete para seguir leyendo