Fuego en una yurta de madrugada en Sant Llorenç: «Mejor que no se publique nada»

Un incendio en una yurta obligó a movilizar a los bomberos de Ibiza sobre la una y media de la madrugada del martes, tras recibir el aviso de algún vecino. El fuego se originó en la Venda d’es Forn Blanc, concretamente cerca del número 10. Se trata de una zona contigua a la carretera que va desde Santa Gertrudis a Sant Llorenç, ya dentro del término municipal de Sant Joan. El suceso tuvo lugar en un terreno de propiedad privada, según ha podido saber este diario, y no fue a mayores gracias a la actuación de los efectivos movilizados. Se desplazaron hasta el lugar de los hechos cinco bomberos, un cabo y dos camiones: un nodriza y otro de tipo autobomba.

Toda la estructura de la yurta, nombre con el que normalmente se denomina a las tiendas de campaña con forma circular, se quemó por completo, así como el mobiliario y los utensilios que había en su interior, según los bomberos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, tal y como explicaron las mismas fuentes, que también indicaron que «la yurta estaba llena de enseres».

De hecho, a no muchos metros del lugar del incendio hay más trastos y al menos una caravana (más o menos camuflada entre árboles y arbustos) con algunas cajas y bártulos en su interior. En esta zona hay al menos dos casas (las más visibles al llegar a esta altura de la Venda d’es Forn Blanc) y en una de ellas hay varios hombres; uno de ellos comenta que están trabajando, realizando reformas en el domicilio, y manifiesta que no saben nada de un incendio en esta zona. Fuera de dicha casa, otras dos personas confirman que sí que ha sido por aquí donde se ha producido el incendio esta pasada madrugada, pero explican que no ha sido de gravedad. «Era como un almacén», señala una de ellas al describir la yurta, pero pide que no haya presencia de periodistas: «No queremos que venga el Diario, mejor que no se publique nada de esto. La gente enseguida empieza a hablar». Pero ya hacía varias horas que los bomberos y los medios de comunicación habían publicado la noticia. La otra persona pide que este diario no acceda al punto exacto del incendio: «Lo siento, pero es propiedad privada, espero que me entiendas».

En otro camino que también es perpendicular a la carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç una vecina pasea a sus perros pero la sorpresa le llega cuando este diario le pregunta por el incendio. Es la primera noticia que tiene sobre este suceso, que, por las horas a las que se produjo, perfectamente pudo pasar desapercibido para muchos.

No es la primera vez que se produce un incendio en Ibiza en este tipo de estructuras. En abril de 2024, un fuego en una yurta que se utilizaba como vivienda provocó un incendio forestal en el Puig d’en Cardona, en Sant Josep. La Guardia Civil investigó a dos mujeres de nacionalidad española, la propietaria del terreno donde se originó el fuego y la inquilina de la yurta instalada en el mismo con anclajes en el suelo, como presuntas culpables del incendio.

