«El único fin del plan de elección de lengua es satisfacer a Vox, enemigo del catalán»

«El plan piloto de libre elección de lengua tiene como única finalidad que la lengua propia de nuestras islas, el catalán, pierda aún más presencia en el uso normalizado en nuestra sociedad». Así de contundente se muestra el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) en el comunicado en el que pide al Govern balear que retire «inmediatamente» este plan.

«Este, así como otras medidas que ha adoptado el Govern en contra del conocimiento y el uso del catalán en la sanidad y en la función pública obedece únicamente a satisfacer a los planteamientos de Vox, enemigo declarado de nuestra lengua, con tal de mantener su apoyo parlamentario», continúa la nota, en la que acusa al Ejecutivo de un gasto «innecesario» en su aplicación.

De la misma manera, recuerda que el plan piloto, que califica como «un grave intento de arrinconar la lengua catalana al tiempo que segrega a los niños en función de la lengua escogida por sus padres», entra en contradicción con la Ley de Normalización Lingüística de las Illes Balears y el Estatut d’Autonomia. En este sentido, el IEE señala que éste establece: «Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y adoptarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas».

"La Ley de Educación prohíbe la segregación por razón de lengua"

Sin embargo, al parecer del Institut, el plan auspiciado por el Govern y Vox «lo que consigue el reducir aún más el uso y el conocimiento de la lengua catalana» que, recuerda, «está en inferioridad respecto a la castellana». Todo ello en contraposición al modelo que se aplicaba hasta ahora «amparado por las leyes aprobadas por amplias mayorías en el Parlament» y que, recalcan «ha demostrado ser asumible para la gran mayoría de la población». «Tampoco hay fundamento pedagógico para cambiar lo que hasta ahora ha funcionado y lo que se está haciendo es segregar a los alumnos por razón de lengua, algo que está expresamente prohibido por la Ley de Educación de las Illes Balears», continúa el IEE.

Este organismo aprovecha el comunicado para sacar los colores a la conselleria de Educación al rememorar que «muy pocos centros» se han acogido al plan: «Lo que demuestra que no es una demanda de la sociedad sino la de un partido contrario a la normalización del catalán». El IEE recuerda al equipo de gobierno que su función es «velar por la normalización progresiva de la lengua catalana en todos los ámbitos, especialmente en el educativo» y exige, además de la retirada del plan, «que los millones de euros presupuestados para ello se destinen a mejorar realmente la educación y a incentivar el uso y el conocimiento del catalán en todos los ámbitos».

«El conseller mintió»

Por su parte, el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI) acusa al conseller de Educación, Antoni Vera, de «mentir a la Xarxa Educativa per la Llengua» el pasado 10 de diciembre cuando les aseguró que no se implantaría el plan en Secundaria. Un hecho que califica de «muy grave».

En la reunión de hace ahora un mes, explica que Vera les garantizó que no se aplicaría en Secundaria «y que tampoco se ampliaría el número de centrod de Primaria que se quisieran sumar». Algo que, sin embargo, descubrieron que no era así el martes, tras la reunión con los directores de centros concertados. «Un encuentro que se ha producido antes de convocar a los sindicatos, representantes legítimos del profesorado que aún están esperando noticias del conseller», critica el STEI, que acusa a la conselleria de «malgastar» recursos «en un plan que no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa» y que perjudica a la normalización del catalán en las aulas, que señalan que es «minoritaria» y que, además, «se desploma diez puntos en el último informe».

El STEI califica de «inadmisible» que el PP se preste «a los delirios de Vox» adoptando medidas «contra la lengua propia y la cohesión social». Así, también exige «la retirada definitiva» del plan piloto que define como «chapuza pedagógica»: «No tiene sentido persistir en el error después de ver que sólo once centros, todos ellos privados o concertados de Mallorca y Eivissa se sumaron en la etapa de Primaria».