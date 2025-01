Los agricultores de Ibiza vuelven a sembrar cereales y forraje, pero con cautela

Cautelosos y recelosos ante una meteorología (y un clima) cambiante, los payeses han modificado este año su estrategia, señala Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell y doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Lleida: «Se ha sembrado, y con ganas, esperemos que siga la lluvia. En noviembre, diciembre y principios de enero se dieron las condiciones para sembrar cereales. Eso sí, la gente ya está escaldada tras lo ocurrido el año pasado, no se fía y siembra con precaución». Tanta que para 2025 han apostado por un cultivo muy concreto para no depender tanto del agua: «Los pozos están flojos y los payeses no saben con qué cantidad de agua pueden contar en verano. Por eso, están orientando la producción hacia la patata, que es un cultivo más temprano, pues termina su ciclo antes del estío. Así, si llueve un poco en primavera, ahorran riegos. Da más seguridad cultivar patata en esta situación». Es la nueva táctica ante el temido verano, ante los meses más crudos de la canícula, «en los que no se sabe en qué estado se encontrarán los pozos, pues a esas alturas del año los acuíferos habrán bajado aún más». Y ya están muy, muy bajos. «Reorientan -añade- los cultivos, se adaptan a las circunstancias. Apuestan por productos que pueden esquivar los meses más secos».

Lo confirma Toni Tur, presidente de la Cooperativa de Sant Antoni: «Es un cultivo que empieza ahora y que se cosecha en junio, de manera que se evita la época central del verano, la más seca y exigente. Luego se hace una segunda cosecha, para el periodo de agosto a diciembre, que es la patata nueva, la que ahora se comercializa». Habrá más patata, pero menos de otros productos: «En lugar de dedicarse a otros cultivos, como melón, sandía, calabaza o tomate, que son más intensivos en pleno verano, han sembrado un poco más de patata», señala, «un clásico de la cocina ibicenca y con muy buen mercado y precio para ser comercializada», sostiene.