Sensación de «ahogo» en los negocios de Botafoc Ibiza por un canon de la APB

La gestión de los amarres y locales comerciales del puerto deportivo Botafoc Ibiza está actualmente en periodo de licitación por un plazo de dos años, prorrogables a tres. El próximo 1 de abril finaliza la actual concesión, también provisional, que ha estado a cargo de la empresa Ocibar desde el 31 de julio de 2019. La finalización de este contrato implica que los empresarios que alquilan los 16 locales comerciales de la zona tienen que estar al corriente de sus pagos, tanto con Ocibar como con la Autoridad Portuaria (APB), organismo al que deben pagar un 2% de su volumen de negocio del periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, lo que les genera preocupación y una importante «sensación de ahogo» económico.

Este pago corresponde a una tasa de actividad que se cobra a las actividades comerciales por la ocupación del dominio público portuario y que se establece en el Real Decreto 2/2011 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En el caso del contrato público de Botafoc Ibiza, esta normativa se incluye en sus pliegos de bases y cláusulas desde el concurso convocado por la APB en 2018.

Firma en plena temporada

Los comerciantes tuvieron constancia de la existencia de esta tasa cuando firman su contrato con la empresa a la que se adjudica la concesión, en este caso Ocibar, el 31 de julio de 2019. La fecha de esta firma, que se dio en plena temporada, es el principal motivo por el que quienes alquilan los comercios no replicaron el contrato ni se han quejado antes. «Había que firmarlo para asegurarnos de que tendríamos preferencia para quedarnos con nuestros negocios», aseguran desde uno de los comercios, que acumula más de 15 años de actividad en esta marina y, como el resto, prefiere no identificarse.

Desde este negocio lamentan que el pago que tienen que realizar, y que viene estipulado por ley, recaiga sobre su volumen de negocio: «Quieren el 2%de todo mi beneficio bruto cuando ya he pagado con IVA mi mercancía». «Si al menos este 2% recayese sobre el beneficio neto, aunque no fuese más justo, sería mejor», apuntan, y explican que si no han pagado antes es «porque aún no se habían emitido las cartas de pago». Desde la APB, sin embargo, señalan que «hay comercios que han llevado al día sus pagos».

En este escenario, los locales más pequeños manifiestan otra molestia: «Hay negocios que no estamos utilizando el 2% de la Autoridad Portuaria. No tenemos barcos, no usamos amarres... No tienen por qué cobrarnos lo mismo que a una empresa que está explotando el puerto directamente», señalan, e insisten en que se sienten «agarrados del cuello». «Nos están ahogando», lamentan.

Entre los empresarios también hay quienes se han puesto en manos de un abogado para recurrir al menos el pago del 2% del año 2020, en el que algunos cerraron y otros se vieron afectados por el covid: «Pero pagamos el alquiler igualmente», critican.

Puerto de Ibiza

«Al principio quisimos unirnos como asociación y recurrir, pero sólo se podía reclamar 2020... Y al final entendimos que sólo podríamos reclamar si disponíamos de una concesión de larga duración, pero ahora, con periodos cortos, nos enfrentamos al miedo de que nos echen», comenta otro comerciante. Por este motivo, reconocen: «Firmas porque no tienes otra opción».

Además, los comerciantes son conscientes de que les podrían exigir hasta un máximo de un 8% de su volumen de negocio, según se especifica en los artículos 187 y 188 de la Ley de Puertos, que detallan que, atendiendo a la actividad que desempeñan los comercios locales de Botafoc Ibiza, el tipo de gravamen que se les aplica no puede ser inferior al 2% «del volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorización».

Sin otra opción

Con este dato y sabiendo que, como estipulan los pliegos del concurso, estar al corriente de los pagos es una forma de reconocer el derecho preferente de quienes exploten los locales desde hace más de un año, los comerciantes consideran que no tienen otra opción que aceptar esta situación, aunque han decidido denunciarla a través de Es Diari. «Al final el problema es que en algún momento esto puede acabar repercutiendo en la calidad-precio de lo que ofrecemos», advierte uno de los empresarios.

Por otro lado, en su réplica también apuntan que el pago que tienen que realizar a la APB no se ve reflejado en la mejora del entorno del puerto: «Mira cómo está, que se cae a trozos». «La única cosa que hicieron fue poner una tarima de madera porque teníamos problemas cuando subía la marea y es una chapuza... La cosa está dejada», denuncian.

En realidad, el mantenimientocorre a cargo el titular de la concesión, según figura en los pliegos del concurso al que se presenta, pero el hecho de que la concesión se limite a periodos tan cortos impide que lleve a cabo una gran inversión. Además, como se refleja en los pliegos, este concesionario también paga un 4% de su volumen de negocio anual a la APB.

El corto periodo de duración de esta concesión cambiará cuando el Plan Especial del Puerto de Ibiza esté aprobado de manera definitiva, algo que permitirá convocar un concurso para otorgar una concesión por 20 o 30 años. Los comerciantes ya se preparan y se enfrentan con «miedo» por los nuevos cambios que puede traer.

