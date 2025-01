Palladium deja la Federación Hotelera de Ibiza y se integra en la de Mallorca

Palladium Hotel Group hizo efectiva a finales de año, y a través de burofax, su salida de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera. La compañía hotelera anunció públicamente el pasado 15 de noviembre que daría este paso al acabar el año, justo el 31 de diciembre, al estar en desacuerdo con la elección de Maria Costa Roig, propietaria de un modesto hostal de una veintena de habitaciones en ses Figueretes, como presidenta de la Federación Hotelera. A juicio de la cadena ibicenca, Costa representa al sector continuista que ha gobernado la entidad los últimos años, con Ana Gordillo al frente, y que, a su entender, es reacio a los cambios que propugnan tanto Palladium como la cadena Vibra Hotels, que lideraron una fracasada candidatura renovadora encabezada por el CEO de esta última, Antonio Doménech.

De momento, Vibra, según pudo saber ayer este diario, está a la espera de mantener un encuentro con Maria Costa para conocer si la federación está abierta a introducir cambios en su funcionamiento para «profesionalizar» y modernizar su estructura. De lo contrario, el grupo que lidera Antonio Doménech podría seguir en breve los pasos de la hotelera fundada por la familia Matutes.

«Desde la última reunión en la que dije que nos íbamos [una semana antes de la elección de Maria Costa ya se lo advirtió al gerente de la patronal, Manuel Sendino], no ha cambiado nada. No han intentado reunirse ni ponerse en contacto con nosotros desde entonces"

El director de Relaciones Institucionales de Palladium Hotel Group, José Luis Benítez, asegura que desde que hace dos meses comunicó públicamente su salida de la federación, nadie de la federación les ha contactado para intentar mediar y limar asperezas: «Desde la última reunión en la que dije que nos íbamos [una semana antes de la elección de Maria Costa ya se lo advirtió al gerente de la patronal, Manuel Sendino], no ha cambiado nada. No han intentado reunirse ni ponerse en contacto con nosotros desde entonces. Nada, absolutamente nada. A ellos no les importa que no estemos presentes en la federación y nosotros no queremos estar allí. Comprensible por ambas partes», responde Benítez a la pregunta de si alguien, desde la Federación, les llamó para encauzar esta crisis, la más grave que ha padecido la patronal desde su fundación.

Benítez insiste, pues ya lo aseguró hace un par de meses, en que no crearán ninguna asociación hotelera alternativa: «No haremos ningún movimiento extraño ni vamos a montar nada nuevo. Hay hoteleros que nos preguntaron si crearíamos una asociación al margen, pero ya les respondimos que no, que no se trataba de eso, que nos íbamos por la línea de trabajo que se seguía los últimos años en la federación. Y que ante el continuismo, decidíamos salir de allí (…) Simplemente, no estamos en la línea que sigue la Federación Hotelera pitiusa».

Ya en Mallorca

Palladium Hotel Group forma parte, desde el 1 de enero, de la Federación de Mallorca, isla en la que tiene varios alojamientos en propiedad: «Desde ese día recibimos de esa federación todas las notificaciones directamente». Lo es desde el 1 de enero y no antes porque hasta esa fecha tenían delegada la representación de sus hoteles en Mallorca a Fergus, la compañía gestora a la que tienen alquilados sus establecimientos en esa isla. Tras su salida de la federación ibicenca, Palladium ha recuperado los vocales que le corresponden en la Asociación de Hoteleros de Palmanova-Magaluf y que hasta ahora ostentaba Fergus.

«Ahora —indica Benítez— tendremos hilo directo con Mallorca, que ya nos pasa lo que se mueve y cambia en Balears en este sector. En Ibiza, si algo pasa, como somos una de las grandes cadenas de la isla, la segunda, el propio Consell hablará con nosotros directamente. No necesitamos ser representados por nadie en Ibiza».

"Como somos una de las grandes cadenas de la isla, la segunda, el propio Consell hablará con nosotros directamente. No necesitamos ser representados por nadie en Ibiza»

Benítez subraya que su salida de la federación ibicenca no les causará ningún trastorno, al contrario, pues la que tiene la sartén por el mango en las negociaciones más importantes es la patronal de Mallorca, por ejemplo, la del convenio colectivo: «Quien realmente lo negocia es Mallorca, no Ibiza, de manera que nos enteraremos probablemente antes de cómo se aborda ese tema». Ya advirtió algo similar hace dos meses: «Quien negocia los convenios, quien pone la firma y quien tiene la mayoría [en esas negociaciones] es la Federación Hotelera de Mallorca. Aunque Menorca y Ibiza se opongan, al final se hace lo que decide Mallorca», avisó Benítez en un claro ninguneo a la entidad pitiusa.

La salida de Palladium Hotel Group origina un importante roto en las cuentas de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, ya que dejará de ingresar «más de 20.000 euros» este 2025.

Inicialmente, en octubre, cuando la cadena empezó a temer que no prosperaría la candidatura renovadora de Antonio Doménech, Palladium barajó salir «a medias», es decir, manteniendo uno solo de sus hoteles y pagando una cuota minúscula en comparación con el monte total que abonaba anualmente (pese a lo cual disponía de un solo voto, el mismo que el hostal que regenta la actual presidenta). Finalmente, la hotelera descartó esa idea: «No se puede estar donde no se te quiere», comentó al respecto a mediados del pasado mes de noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo