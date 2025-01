Andreu Carles López Seguí, presidente de la Fundació Carloandrés: «Hacen falta estudios monográficos sobre los pintores de Ibiza»

La Fundació Carloandrés se creó en febrero de 2019 para preservar, exhibir y difundir la obra pictórica de su padre, Carloandrés, y además, para promover y estudiar a todos los creadores que estuvieron trabajando en Ibiza en el siglo XX. Desde luego, es una labor muy ambiciosa y casi inabarcable.

En efecto, es un trabajo enciclopédico e inabarcable porque los artistas que han pasado por Ibiza en el siglo XX se pueden contar por miles. Lo que hacemos es centrarnos en aquellas personas que, a juicio mío o de la Fundació Carloandrés, puedan ser más interesantes, lo que, por otro lado, siempre es muy discutible porque es un criterio muy personal y lo que a nosotros nos parece destacable, a lo mejor, para otros no lo es. En el apartado de destacados de la web (fundaciocarloandres.org) no estamos hablando únicamente de los considerados mejores pintores sino también de aquellos que más influencia tuvieron como referentes culturales y como personas en la sociedad ibicenca del siglo XX. Un ejemplo es Agudo Clará, que fue profesor de la Escola d’Arts i Oficis antes que Carloandrés y que tuvo una influencia muy importante puesto que artistas que vinieron después, como Pomar o Adrián Rosa, estudiaron con él.

Entiendo que en la web no solo se pueden encontrar pintores sino que tienen en cuenta otros lenguajes de expresión y que los artistas que aparecen no son solo ibicencos sino también peninsulares o extranjeros que crearon en la isla.

Incluimos cualquier manifestación artística y, en cuanto a los artistas, en principio, nos centramos en aquellos que han trabajando en Ibiza y que han tenido relación con la isla y, a ser posible, que han expuesto aquí, aunque hay excepciones. Por ejemplo, Miquel Villà, uno de los artistas más importantes del siglo XX en Ibiza, que estuvo aquí entre 1931 y 1968, nunca expuso en la isla, en cambio, es uno de los pintores que más influencia tuvo entre los creadores locales. También tenemos en la web un apartado dedicado a Sorolla, que aunque no residió en las Pitiusas sí pasó por la isla en 1919. Aquel viaje tuvo una importancia grande, por una parte, por las obras que produjo en aquella estancia y, por otro, por la influencia que tuvo en el renacimiento de la pintura ibicenca y en Narcís Puget. El Museo Sorolla de Madrid nos ha cedido imágenes de algunos de los cuadros que pintó en Ibiza y también alguna fotografía.

El proyecto de la Fundación Carloandrés no solo se centra en investigar y recopilar información sobre artistas sino que va mucho más allá...

Lo que pretendemos es reflejar todo el ecosistema cultural del arte y la pintura en Ibiza en el siglo XX. Eso incluye artistas, galerías, exposiciones, críticos y periodistas culturales. Lo que queremos es reivindicar la importancia de lo que se ha hecho y de lo que ha habido en Ibiza porque no se había puesto en valor nunca, ahora se empieza a hacer, por ejemplo, con la labor de la fundación. Estamos trabajando la memoria del arte en Ibiza. Por ejemplo, en la ficha de cada pintor vamos recogiendo las exposiciones que realizó tanto aquí como fuera de la isla. Hay que decir que los artistas ibicencos tuvieron poquísima proyección fuera de Ibiza hasta mediados del siglo pasado. En los años 60, sin embargo, se produjo una eclosión gracias a un suizo que vivía en la isla y que empezó a organizar exposiciones en Suiza con artistas locales como Carloandrés, Pomar, Marí Ribas, Antoni Torres y Ferrer Guasch.

¿Hace toda esta labor solo o cuenta con más gente?

La base del trabajo la he hecho yo, que llevo años investigando, desde antes de que se creara la fundación en 2019. Luego aprovecho trabajos que surgen sobre el tema y cuento con colaboradores ocasionales.

¿A qué fuentes recurre para elaborar el contenido de la web?

Una de ellas es el Diario de Ibiza. Trabajo mucho con la hemeroteca del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera y también con otras de ámbito estatal, con publicaciones especializadas y con el archivo propio de nuestra fundación, donde tenemos muchísimos catálogos, documentos, correspondencia, fotografías, etcétera. También estamos redactando una bibliografía.

Me imagino que debe ser complicado hallar información de determinados artistas...

Una de las grandes carencias de la cultura de Ibiza es la práctica inexistencia de estudios monográficos sobre los pintores que han trabajado en la isla. Hay muy poquitos y son difíciles de encontrar porque solo están en bibliotecas o en sitios así. Por ejemplo, de Portmany solo hay dos libros publicados; de Frank el Punto, uno; y de Ferrer Guasch, como mucho tres, de los que dos son autopublicaciones. Se han editado catálogos de exposiciones bastante buenos, por ejemplo, de Barrau o de Puget, pero monografías sobre ellos no hay.

¿Cuántas fichas contiene ya este proyecto enciclopédico que está haciendo sobre el arte en Ibiza en el siglo XX?

Llevamos ya 2.023 fichas: 22 sobre grupos artísticos; 80 de exposiciones; 16 de museos y colecciones; 72 de galerías de arte; 313 de obras de arte; 518 de pintores; 95 de críticos, comisarios y periodistas culturales; y 907 de imágenes de medios, pinturas, documentos y hemerografía. Hay que decir que hay alguna ficha que solo contiene el nombre el pintor y que todavía no hemos podido desarrollar porque no hemos encontrado ninguna información. Por ejemplo, de Antoni Torres, conocido como es loco des terrat, apenas tenemos datos, no sabemos ni la fecha de nacimiento ni la de defunción.

«Además del soporte de las instituciones, necesitamos el apoyo de empresas y particulares»

¿Cuenta con soporte institucional para hacer todo este trabajo?

En nuestro patronato contamos con el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell, que colaboran con nuestra fundación, aunque, si dispusiéramos de más apoyo, podríamos hacer más cosas. Pero si solo contamos con su soporte nunca llegaremos a nada, necesitamos también el de empresas y particulares. También nos vendría muy bien que los coleccionistas nos permitieran acceder a sus colecciones y poder subirlas a nuestro museo virtual.

Supongo que en estos años que lleva de investigación habrá hecho más de un descubrimiento artístico. Cuénteme alguno.

Descubrimos, por ejemplo, que la primera galería de Ibiza fue la de María Ferst en 1933; que los primeros cuadros que se exhibieron en la isla probablemente fueron unos de Puget que habían sido premiados fuera y que la primera exposición de arte que hubo aquí fue en 1924, en el edificio de la Salinera, y la organizó el Círculo Artístico de Ibiza. También hemos encontrado muchísimas obras sobre Ibiza de pintores que no sabíamos prácticamente ni que existían ni que habían venido a pintar nunca por la isla. Hemos desenterrado a artistas prácticamente desconocidos aquí como Eveli Torent, del que en este momento hay una exposición abierta en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, o Joan Llaverias, que fue uno de los primeros pintores que vino a pintar a la isla, lo hizo en la primera década del siglo XX, en Sant Antoni.

A su juicio, ¿cuál es el momento del siglo XX más vibrante artísticamente hablando de Ibiza?

Sin duda, la década prodigiosa del arte en Ibiza es la que va de 1955 a 1965. En esa época la isla se convierte en lugar de acogida de muchos pintores de fuera, atraídos por su belleza extraordinaria y porque es muy barata. La isla ya había tenido un impulso artístico importantísimo hasta 1936, pero con la guerra se quebró. A partir de la Segunda Guerra Mundial llegan los refugiados y, al concluir, muchos pintores excombatientes, como Leslie Grimes. Otros vienen atraídos por la existencia de la colonia de pintores. Si te fijas, en los años 50 y 60 los medios nacionales y extranjeros publican muchísimos artículos sobre ‘Ibiza, isla de pintores’, que es como un mantra que se va repitiendo.

¿Y en qué momento diría que se encuentra ahora el mundo del arte en Ibiza?

En la fundación nos centramos únicamente en el arte del siglo XX, pero sí que te puedo decir que en este siglo XXI se está produciendo un movimiento muy interesante en cuanto a espacios artísticos y trabajos de memoria. Se me ocurre, por ejemplo, hablar de la labor del Espacio Micus y del Estudi Tur Costa, o de nosotros mismos, que estamos realizando el catálogo razonado de Carloandrés. También está la fundación Ses Dotze Naus y CAN Art Fair.

Hablemos del catálogo razonado que están realizando de la obra de su padre.

Necesitamos que la gente que tenga obras de Carlosandrés nos lo comunique y participe en este proyecto, porque nosotros no sabemos todos los cuadros que hay. En el catálogo razonado tenemos unas 300 obras ya, pero hay localizadas casi 700 y creemos que podría haber unos centenares más.

¿Qué objetivos se marca para este año la Fundació Carloandrés?

Este 2025 nos centraremos en dos cosas. Lo más importante es preparar el centenario del nacimiento de Carloandrés, que incluirá diversos actos y exposiciones y, además, el lanzamiento de varios publicaciones sobre el pintor, entre ellas, algún libro de poesía. Eso es lo básico. También el próximo 5 de junio tenemos previsto hacer una muestra, presumiblemente en la sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza, de las nuevas adquisiciones de obra que hemos realizado para la colección de pintura de la Fundació Carloandrés.

