Los aeropuertos de Balears ya superan las emisiones de todo el tráfico por carretera

Los pasos que se están dando hacia la descarbonización de los sectores productivos de la economía balear son insuficientes y no tienen una traducción en una bajada de emisiones de CO2e. Los datos de 2024 consultados por este diario en el prestigioso portal Climate Trace dibujan un panorama negro en plena emergencia climática.

Según este sistema que combina satélites, inteligencia artificial e inventarios de emisiones publicados y que fue impulsado por Al Gore en 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero que generaron en 2024 los tres aeropuertos de Balears ya han superado las producidas por el tráfico en las carreteras de las islas. Así las cosas, Son Sant Joan está a la cabeza en los aeródromos del archipiélago y es el tercero en emisiones a nivel estatal, detrás del de Madrid y Barcelona. Si se suman los vuelos internacionales y los domésticos, se generaron en el aeropuerto de Palma un total de 1,47 millones de toneladas de CO2e (CO2e significa que no sólo de CO2, sino también del conjunto de gases de efecto invernadero). En este punto, cabe señalar también que Son Sant Joan ha igualado por primera vez este 2024 las emisiones de todo el tráfico registrado en las carreteras de todas las islas juntas (1,47 millones). Si se suman a las del aeródromo palmesano las emisiones del aeropuerto de Ibiza (373.380) y las del de Maó (152.180), se obtiene el siguiente número de emisiones de CO2e en los aeropuertos baleares: 2.001.990, es decir, casi 532.000 toneladas más que los vehículos. Las emisiones de los aeropuertos isleños en 2024 superaron todos los registros de años anteriores recogidos en el portal, una cifra que concuerda con el récord de turistas que visitaron las islas el año pasado.

Por sectores

El mayor responsable de la huella de carbono en las islas es el sector del transporte (aéreo, por carretera y marítimo). El 54,50% de las emisiones generadas proviene de aquí. Para dar algún dato de los desplazamientos por mar, podría destacarse que los barcos que hacen rutas domésticas (es decir, de un lugar a otro dentro del mismo país) generan en el puerto de Palma 628.100 toneladas de CO2e y los que hacen rutas internacionales (se incluirían los cruceros), 161.930 toneladas.

El segundo sector que más contamina en Balears es el de la energía, casi todo él corresponde a la producción de electricidad. Es el responsable del 19,8% de emisiones. Este porcentaje es muy similar al de 2023 (19,92%), pero es inferior al de 2022 (25,59%), lo que significa que ya se está notando en cierta medida (aún pequeña) la transición hacia la producción fotovoltaica.

El gasto energético que se produce en los edificios, que proviene sobre todo de la climatización, es el tercer responsable de las emisiones en Balears, con un porcentaje del 9,18%. Lo que todavía da mucho margen de actuación en la eficiencia energética de las viviendas, hoteles demás construcciones. Los otros sectores contaminantes en las islas, aunque en menor medida, son: el tratamiento de residuos (6,31%), las fábricas (5,26%) y la agricultura (2,45%).

Según Climate Trace, todos los sectores de la economía generaron internamente en el archipiélago un total de 10,42 millones de toneladas de CO2e, una cifra que se si se divide por la población balear arroja la friolera de 8,46 toneladas de CO2e per cápita, una cifra superior a lo que genera cada catalán en su comunidad (5,3 toneladas), pero inferior a la generada por un madrileño (10,18).

Sin embargo, el investigador y experto en cambio climático Joan Buades explica que hay que tener en cuenta otras emisiones que los científicos están contabilizando actualmente cuando analizan las huellas climáticas por territorios. «Son las emisiones externas, las importadas. Por ejemplo, lo que fabrica Ikea y trae hacia Balears tendría también una huella climática. Sería todo lo que compramos aquí que viene de fuera», señala. «Son unos datos que deberían sumarse a las emisiones que se producen dentro del propio territorio», indica. Para ello, el investigador remite a un cálculo publicado recientemente en el diario Le Monde realizado a partir de fuentes solventes como Carbone 4, European Climate Foundation y Eurostat. «En el total de emisiones en España, el 55% provendría de esta huella climática externalizada que he comentado», señala Buades.

Así las cosas, el autor apunta que a las toneladas calculadas por el portal Climate Trace, que son solo las internas, habría que sumarle este porcentaje de externalizadas «si se quiere obtener un dato exacto». Es decir, a las 8,46 toneladas internas per cápita de Balears habría que sumarle el 55% de las externalizadas. Una vez hecho el cálculo, el resultado es que cada balear generó 18,8 toneladas de CO2e en 2024. ¿Qué significa este dato? Varias cosas. «Balears está ocho veces por encima de lo que debería generar para ser compatible con un escenario de no superar los 1,5 grados de temperatura a finales de este siglo, que es lo que se marcó en el Acuerdo de París. Se ha calculado que, para tener ese escenario, la cantidad máxima que debería generarse en el mundo es de 2,2 toneladas per cápita y Balears está en 18,8», alerta Buades. «Si miramos la tabla por países, estamos a la altura de Canadá, Corea del Sur o Suiza, tres de los países más contaminantes del mundo, sólo por detrás de Australia, EE UU y Arabia Saudí», advierte. «El sistema de vida de Balears es uno de los más contaminantes del mundo», concluye.

