Listas de espera en el hospital de Ibiza: los detalles especialidad a especialidad

La media de espera en el Hospital Can Misses para una cita con un especialista es de 168,82 días. Un número que, sin embargo, no refleja la realidad de todos los servicios del centro hospitalario. De hecho, la inmensa mayoría de ellos tiene una demora media muy inferior. Este dato tan elevado, el doble de la media de Balears y que convierte a Can Misses en el hospital público de las islas en el que más esperan los pacientes para una cita de medicina especializada, está motivado por tres servicios: Traumatología, Aparato Digestivo y Dermatología. Una situación que no se parece en nada a la de Oftalmología, Neurocirugía o Hematología, donde no se alcanzan los 20 días de demora media. Aquí están todos, por orden de días de espera media, según los datos del portal del Ib-Salut a día 8 de enero.

Traumatología: 271,2 días

Es, sin duda, el servicio que tiene más peso en los datos generales de lista de espera de consultas de Can Misses. Sus pacientes esperan una media de nueve meses para ver a un traumatólogo. Además, es, con diferencia, el que acumula más pacientes en espera: 4.230, un 29,7% de los cuales (1.255) superan el año pendientes de que pasar por la consulta. Entre todas las especialidades hay 1.681 personas que llevan más de un año pendientes de una cita con un especialista y tres de cada cuatro son de Traumatología. Es, además, el servicio quirúrgico con una mayor demora para una operación: 136 días.

Aparato digestivo: 257,7 días

Ocho meses y medio, es lo que esperan los pacientes de este servicio para ver al especialista. En estos momentos hay 1.543 pendientes de que les llamen y 420 de ellos llevan más de un año esperando. La demora media de este servicio no ha hecho más que aumentar. Hace exactamente un año el número de pacientes en espera era el mismo, pero aguardaban cien días menos.

Dermatología: 187 días

La situación es muy similar a la de Digestivo. La demora para una cita va aumentando y en estos momentos está en 187 días, pero el número de pacientes en lista de espera se reduce constantemente (ahora hay 1.870 y hace un año eran 3.700). Además, sólo hay una persona que supera el año. Su lista de espera quirúrgica es envidiable. Tienen la menor espera de los servicios quirúrgicos (25 días) y sólo a nueve personas pendientes de una operación. Y hace apenas un mes sólo esperaban cinco días.

Reumatología: 156,3 días

En el último año, la demora media ha aumentado: ahora los pacientes aguardan un mes y medio más que en enero de 2024. Eso sí, el número de estos se mantiene en el medio millar y ninguno supera los 365 pendiente del teléfono.

Neurología: 127,5 días

Esos más de cuatro meses y el quinto puesto en el ranking no reflejan el trabajo en el último año en este servicio. Sus datos no han hecho más que mejorar. A mediados de año la demora superó los seis meses. El número de pacientes en lista de espera se ha reducido: llegaron a ser más de 1.300 en mayo; ahora son 955.

Cirugía Pediátrica: 109 días

Por suerte, es uno de los servicios con menos pacientes (pequeños pacientes) esperando una cita (78), aunque uno de ellos supera el año, según el Ib-Salut. A mediados de año registró sus mejores datos (58 días y 40 niños en espera). La lista de espera quirúrgica está por debajo de la media: 80 días y apenas hay 18 niños.

Neumología: 106,8 días

En los últimos dos meses el tiempo de demora ha variado muchísimo en el servicio, algo debido, principalmente, a la falta de profesionales. Una situación que ahora, con la plantilla completa, se está reconduciendo. Hay un centenar de pacientes en espera y si ahora esperan algo más de tres meses, en noviembre tenían que aguardar casi un año.

Otorrinolaringología: 99,6 días

Es el tercer servicio con más pacientes esperando una consulta (1.696) después de Traumatología y Dermatología. Durante todo el año la demora media ha oscilado entre los 85 y los 111 días mientras que la lista de espera quirúrgica no ha hecho más que mejorar desde principios de mayo, tanto en demora (ha pasado de 247 días a 109) como en número de pacientes (de 484 a 282).

Los pacientes deben esperar tres meses para este servicio, cuya demora media se ha triplicado en el último año, ya que comenzó 2024 con apenas 35 días. También ha aumentado de forma considerable el número de pacientes: de 319 a 720.

Medicina interna: 90,2 días

La mejora en el servicio se trasluce en una mejora en sus datos. A mediados de mayo alcanzó el pico (294 días de espera y 504 pacientes) datos muy alejados de los actuales (90 días y 95 enfermos); cuatro de ellos, eso sí, superan el año pendientes de una cita.

Ginecología y Obstetricia: 73,1

A lo largo de 2024 se ha más que triplicado el tiempo de espera para una cita, que a principios de año era de apenas 21 días y ha aumentado también el total de mujeres en espera (233 cuando ahora son 663). En el caso de las operaciones, el número de casos ha registrado una caída constante (ahora son 63) mientras que el tiempo que esperan de media las pacientes ha ido subiendo y bajando y se sitúa en 122 días.

Angiología y cirugía vascular: 68,5 días

Desde julio, cuando la demora media era de cinco días, ha ido aumentando, lo mismo que los pacientes que esperan una cita (126). En cuanto a la lista de espera quirúrgica, los datos actuales (85 días y 30 pacientes) están muy lejos de los máximos de 2024: 117 días en junio y 60 pacientes en marzo.

Lista de espera por especialidades / di

Cirugía oral y maxilofacial: 47,1 días

A principios de octubre el servicio registró sus mejores datos de consulta: 24 días y 124 pacientes en espera. Ahora son el doble de días y 143 usuarios aguardando una cita. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, la demora actual (114 días) es la más alta registrada desde agosto.

Psiquiatría: 52,4 días

Los datos actuales son los más elevados del servicio desde octubre. La gráfica muestra que el incremento de pacientes y de tiempo de espera va a la par. Ahora mismo tiene 221 pacientes pendientes.

Cirugía general y digestivo: 38,6 días

La demora se encuentra en uno de sus picos más altos del último año. Ha ido en aumento desde octubre, cuando apenas era de 22 días, algo parecido a lo que ha pasado con la lista de espera quirúrgica. El número de pacientes en ambas listas es muy similar: 443 esperan una cita y 338 una operación.

Rehabilitación: 34,1 días

El servicio ha reducido en un año a la mitad el tiempo de espera de los pacientes así como el número de los que forman la lista de espera, que ahora son 699 (un 58,6% menos).

Nefrología: 31,6 días

Entre agosto y septiembre el servicio registró sus peores datos de lista de espera, que desde entonces han mejorado, especialmente el de demora.

Urología: 28,9 días

Menos de un mes es lo que esperan los pacientes para una primera consulta con el urólogo, servicio que, como muchos, ha experimentado un incremento desde noviembre, cuando los usuarios apenas esperaban nueve días. En cuanto a pasar por quirófano, sigue la tendencia de otros servicios quirúrgicos, en mejora constante. Ahora esperan 54 días para una operación; hace un año, 118 días.

Oncología: 21,6 días

Sólo hay tres pacientes en este momento en la lista de espera de Oncología, un servicio que, en realidad, según explican siempre desde el servicio, no la tiene. La demora, en el último año y medio, no ha superado los 36 días ni ha habido nunca más de 17 pacientes en espera.

Pediatría: 21,25 días

La situación ha mejorado en un tiempo récord. En apenas unas semanas ha pasado de una demora de casi tres meses a apenas 20 días, tiempo en el que se ha reducido el número de pacientes en espera de 84 a poco más de 60, lo que hace pensar que la demora ha caído porque se ha atendido a pequeños que llevaban tiempo esperando.

Endocrinología y nutrición: 21,22 días

En los últimos dos meses el número de pacientes en lista de espera ha aumentado considerablemente (de menos de 40 a más de 100), pero no así el tiempo que esperan para la primera cita, que se mantiene estable. Eso sí, en julio el tiempo medio de espera era de 147 días, el máximo en año y medio.

Hematología: 18,9 días

Desde que en mayo se frenó la tendencia ascendente, tanto en demora como en pacientes, los datos se han mantenido estables y entre los más bajos del área: sólo hay 27 pacientes esperando.

Neurocirugía: 15,9 días

La gráfica de este servicio tiene tantos picos que parece el skyline de una gran ciudad, algo debido a los pocos pacientes y la poca demora que tiene, lo que hace que pequeños aumentos y caídas se vean más pronunciados. Nunca ha habido más de 21 pacientes esperando una cita y, desde finales de junio, cuando la demora era de 131 días, jamás ha superado los 28 días.

Oftalmología: 10 días

Oftalmología es el servicio que menos hace esperar, de media, a sus pacientes, para una primera cita, apenas diez días, pero también el tercero en el que menos aguardan para una intervención quirúrgica (73 días). Ahora mismo hay 138 personas pendientes de una cita, dato muy inferior a los casi 700 de finales de mayo, cuando se alcanzó el pico de demora: 72 días. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, se ha reducido a la mitad que había en agosto de 2023.

Cirugía plástica y reparadora: sin datos

Es un misterio. En la web del Ib-Salut los últimos datos son de noviembre de 2023.

Suscríbete para seguir leyendo