Coordinadora de Cruz Roja en Ibiza: «Los ojos de miedo de migrante no se te olvidan nunca»

¿Cómo está viviendo Cruz Roja la explosión migratoria que han experimentado las Pitiusas?

Para nosotros significa estar constantemente en alerta. Nos encargamos de dar la primera respuesta cuando llegan los migrantes, antes de que pasen a la Policía Nacional. Esa primera respuesta consiste en cubrir las necesidades más básicas: alimentación, agua, ropa si vienen mojados, una manta si tienen frío… El proceso también incluye un triaje sanitario para saber en qué condiciones llegan. Y si están sanos, más allá de la enorme fatiga que, obviamente, provoca el trayecto o de las quemaduras solares si es en verano, incluso de posibles corrosiones en la piel, ya que la mezcla de agua salada y combustible también provoca este problema en los migrantes. Y luego, comprobar si sufren alguna patología grave, porque en ese caso tienen que ser derivados a un centro sanitario.

¿Qué más se hace en esa primera intervención?

Se realizan una serie de entrevistas para saber información sobre ellos y del viaje en sí. Siempre intentamos sacar el máximo de información, también para valorar su nivel de vulnerabilidad. Porque cualquier persona que sube a una patera es una persona vulnerable, ya sea para pasar siete horas o para pasar siete días, como le ha ocurrido a mucha gente. Ya eres vulnerable en cuanto estás saliendo de una situación en tu país, por el motivo que sea. Obviamente, un hombre de 40 años es menos vulnerable que una mujer con dos niños, que una mujer embarazada o que una persona mayor, porque también tenemos gente que ha viajado en patera con 70 años. Son perfiles muy diversos. Pero también son vulnerables todas esa personas que, aunque sean hombres, vienen de países subsaharianos con los que España no tiene convenio de repatriación. En la entrevista les preguntamos si, cuando salieron de su puerto de origen, había más pateras. Así intentamos saber si llegaron a su destino ya sea en Ibiza, Formentera, Mallorca, Alicante…

Información muy importante para sus seres queridos, que esperan noticias.

Hay que pensar en todas las familias, en las que contactan con nosotros y en las que lo hacen a través de otras entidades u oenegés que están vinculadas con la migración. Todos esos familiares que saben de un migrante que partió en una patera, y que, pasados tres o cuatro días sin tener noticias, contactan con nosotros para intentar averiguar algo. Por eso tenemos perfiles de mediadores o intérpretes que son muy importantes. Hay migrantes que hablan inglés, otras veces francés, en árabe o en otros muchos dialectos de países subsaharianos. Cuando haces la entrevista también se conoce si hay personas que son sensibles de solicitar asilo político por las circunstancias que sean: por su orientación sexual, por el tipo de trabajo que desempeñaban, por su origen… Esa entrevista es muy importante.

La coordinadora de Cruz Roja posa junto a uno de los murales motivadores de la organización. | J.A.RIERA

¿Cuántas personas de Cruz Roja trabajan en esos operativos’

Nosotros somos un equipo de intervención rápida que está configurado por personal técnico. Está formado por seis perfiles profesionales diferentes, acompañados por todo un equipo de voluntarios. En total, rondamos las 80 personas. Y estamos continuamente buscando a gente de Ibiza y Formentera que se implique y se involucra en el proyecto porque, al final, es una actividad no planificada y de emergencia. Tiene que haber gente disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana. También trabajamos mucho la gestión emocional de los equipos. Es complicado. No llegas a hacer callo, pero sí que te vas impermeabilizando cuando haces muchas intervenciones porque tienes que protegerte emocionalmente. No puedes llegar a casa hecha polvo después de una intervención.

Es un equilibrio difícil.

Claro, es un equilibrio muy complicado y por eso hacemos mucho trabajo de gestión de emociones con los voluntarios. Recuerdo mis primeras intervenciones y al principio era muy duro. Yo soy madre y cuando llegan madres con menores a cargo, o una mujer embarazada, se me quedaba el cuerpo trastocado.

¿Qué se siente la primera vez que se presta ayuda a un migrante sobre el terreno?

Es duro. Y si le preguntas a un Policía Nacional por su primer vez te dirá lo mismo. Es duro porque ves la fatiga, sus cuerpos están fatigados, y ves el miedo, sus ojos tienen miedo porque no tienen muy claro lo que está pasando. Los ojos del miedo no se te olvidan nunca, esa incertidumbre, ese no entender nada... No sé nada, no hablo el idioma, estoy agotada, estoy quemada por el sol... Algunos tienen muy claro su objetivo, pero otros llegan y de repente se dan cuenta de que están en una isla, que para ellos es como una jaula. Su objetivo es llegar a lugares donde la barrera idiomática sea la menor posible, generalmente francófonos. Hay que entender que el primer contacto que tienen es con un cuerpo de seguridad y los de sus países no son como los nuestros…

¿Y cómo reaccionan al verles?

A nosotros nos conocen porque nuestra entidad es muy reconocida. Ellos tienen la Media Luna Roja y nos identifican. Saben que estamos ahí para velar por sus derechos, por los derechos humanos. Lo primero que hacemos es sonreír y ponerles un brazo por encima del hombro. Entonces llegan los intérpretes y dicen: «Tranquilo, ahora te vamos a explicar el proceso, te vamos a hacer esto, te vamos a sentar con nosotros, vamos a ver si estás bien, si tienes fiebre, la oxigenación...». Salvo alguno que está estresado por el viaje, normalmente se calman. Aunque ahora no es igual que hace cinco años.

¿En qué sentido?

Los primeros migrantes que llegaron a Ibiza igual no entendían lo que era esto. Ahora ya hay comunicación entre la gente que llega y la gente que va a salir, lo sabemos, así que tienen más información. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, la gente que proviene de países subsaharianos, cuyo periplo, obviamente, es mucho peor. Imagínate salir de Guinea-Conakri, o de Somalia. ¿Cuántos países hay que cruzar? ¿Cuántas fronteras? ¿Cuánta policía aduanera? Hay gente que ha tardado un mes y medio y gente que ha tardado cinco años. Gente que se ha tirado un año y medio cruzando el desierto del Sáhara, que iba con otros 30 y por el camino se han muerto 20. Las circunstancias son muy distintas y cada persona tiene su historia.

¿Deshumanizamos como sociedad a los migrantes?

Es verdad que el tema sale en prensa y se publica mucho, pero también es cierto que cada vez menos. Como se ha vuelto más recurrente, pues se habla menos. Básicamente, el problema de la gente es el desconocimiento. Eso es una pena y no sé quién tiene la culpa. Dejando las redes a un lado, yo prefiero no leer nada, a veces estás cenando con un amigo y cuando escuchas su discurso entiendes que lo que está diciendo no es por una cuestión ideológica, sino por total desconocimiento de cuáles son los motivos, el dónde y el cómo de la migración. Además, estamos en la era de las fake news. Al final cada uno se hace una idea preconcebida en su cabeza en función de lo que oye y lo que han dicho. Y en base a esa idea ejerce un juicio.

La propia Cruz Roja ha sido víctima de bulos durante la dana de Valencia.

Sí, y ha sido complicado. Fui una semana a Valencia para ayudar tras la dana, estuvimos gente de Cruz Roja de todas las provincias. Lo de los bulos me dio mucha rabia, pero no por mí, porque yo tengo claro lo que hace la Cruz Roja, lo que hago yo y lo que hace el equipo de Ibiza y Formentera. Estoy muy orgullosa de llevar el chaleco rojo. Pero sí me sabía muy mal por todas las personas que están comprometidas con la entidad y que están aportando su granito de arena. Hay un montón de gente que dedica su tiempo de ocio y otros que no tienen tiempo y ayudan económicamente. Hay gente que está implicada en los colectivos, que acompaña a abuelitas, que sale cada noche a dar respuesta a las personas sin hogar que necesitan ayuda. Me dolía por esas personas, porque no se lo merecen. En las redes es muy fácil hacer daño. La realidad es que desde Balears fuimos más de 50 personas a ayudar a Valencia por el desastre de la dana. Y ahora en Ibiza tenemos a un equipo de cuatro compañeras que está haciendo valoraciones sociales de forma telemática.

¿Qué objetivos se marca la Cruz Roja de Ibiza y Formentera en este año recién estrenado?

Nosotros estamos para dar respuestas, y para eso hay que ser conocedor del contexto y entender que cambia constantemente. Ibiza y Formentera, igual que otros lugares, tienen un problema muy grande de exclusión residencial. Lógicamente, la Cruz Roja no puede dar solución a esa problema, pero puede paliar daños colaterales.

¿Cómo se consigue eso?

Cuando alguien llega aquí demandando algo, me da igual si es un bocadillo o una silla de ruedas para su madre, lo que se hace es una valoración integral de sus necesidades. Si pides entrar en el programa de alimentos es porque no tienes dinero. ¿Por qué no tienes dinero? Porque pagas mucho de alquiler, porque tienes un trabajo precario, porque no tienes documentación... Entonces te doy respuestas a esa necesidad que tú estás verbalizando, pero lo hago valorando tu contexto. Lo que vamos a hacer es tratar de fortalecerte a ti como persona con el objetivo de que des pasos adelante y llegues a la autogestión. Ojalá tuviéramos una varita mágica para acabar con la exclusión residencial, pero al menos intentamos hacer la máxima contención desde nuestras áreas, tanto en lo material como en lo emocional. Si yo te lleno la nevera cada 15 días o te pago el recibo de la luz, a lo mejor puedes destinar más dinero para conseguir una habitación si estás viviendo en la calle.

