Los sindicatos piden a Salud "mimar" a los sanitarios para que se queden en Ibiza

Las peticiones de los profesionales sanitarios a la conselleria de Salud se centran en mejorar sus condiciones laborales y de vida en la isla este 2025. Residir en Ibiza tiene un coste elevado, además de lo complicado que es encontrar alojamiento, por lo que consideran que hay que hacer atractivas las ofertas laborales para captar sanitarios. «Hay que conseguir que los médicos quieran venir a trabajar con las condiciones que tenemos aquí», señala Carlos Rodríguez, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en el Área de Salud de las Pitiusas.

Para conseguirlo, Rodríguez indica que se deben considerar de díficil o muy difícil cobertura las plazas en más servicios. «Porque con esos suplementos a veces se consigue», indica, y recuerda que antes no había más que un profesional en el servicio de Oncología del Hospital Can Misses: «Ahora los oncólogos en Ibiza cobran un plus de muy difícil cobertura de manera transitoria, y esto habría que hacerlo con más servicios», señala, poniendo como ejemplo del servicio de Radiología, en el que desde hace 20 años «hay cinco radiólogos y tendría que haber 10».

Detectar la falta de personal

Para tener en cuenta las profesiones que se tendrían que catalogar así, es necesario que previamente se ponga en marcha un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en el Área de Salud, otra de las peticiones del sindicato de médicos para este año: «Es un punto fundamental para que el área tenga suficiente personal», apunta Rodríguez. Porque «no es sólo pensar que se necesitan diez médicos, sino tener en cuenta que, por ejemplo, de los diez médicos hay cinco que tienen una reducción de jornada del 50%, por lo que son aún menos los profesionales que hay disponibles».

Otra petición: «Dotar de los medios suficientes, en cuanto a número de médicos y al tiempo que cada uno le puede dedicar al paciente, a los centros de salud para que se mejore la Atención Primaria», indica Rodríguez. En este sentido, por ejemplo, comenta que está previsto instalar un aparato de rayos X en el centro de salud de Sant Antoni «para evitar derivaciones al hospital cuando hay que hacer una radiografía simple, como de una mano o un tobillo».

Reclasificación profesional

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Balears tiene una petición clara y relacionada directamente con el colapso de estas primeras semanas del año en el servicio de Urgencias de Can Misses: «Que la conselleria de Salud y la gerencia del área sanitaria cuiden y mimen a los profesionales», comenta la delegada en las Pitiusas del sindicato, Carmen Ortiz.

Ante los «niveles de sobrecarga inhumana» a los que apunta que han estado expuestos (con 21 ingresados en el servicio de Urgencias por falta de camas en planta), insiste: «Pedimos un compromiso real del Área de Salud de las Pitiusas para cuidar de sus profesionales, que se sienten abandonados en este y en otros servicios».

En el caso del Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE), sus demandas también están relacionadas con peticiones hechas en otros años: «Pedimos la reclasificación de nuestra categoría [de grupos de funcionarios] porque por nuestra formación profesional tendríamos que estar en el grupo C1 pero con el Plan Bolonia nos dejaron en el grupo C2», indica Alejandro Juan, secretario de acción sindical de USAE de Balears.

En su lista de deseos también incluyen la jubilación anticipada voluntaria y la subida a un grado superior: «Porque tenemos un informe del Instituto Nacional de las Calificaciones (Incual) que señala que los técnicos de grado medio, con nuestra formación, podemos subir a un grado superior». Juan señala que durante el 2024 trasladaron estas peticiones al Ministerio de Sanidad, por lo que las consideran avanzadas y creen que «se pueden cumplir».

Una "sede digna" en Can Misses para el Colegio de Médicos

«Nosotros lo que queremos es que los colegiados sientan el Colegio de Médicos como su casa», afirma Carlos Rodríguez, delegado en Ibiza y Formentera del Colegio de Médicos de Balears, sobre los propósitos que tienen este 2025. Para ello, uno de los principales retos del Simebal este año es: «Conseguir una sede digna para hacer conferencias o reuniones en Ibiza, porque la que tenemos se ha quedado obsoleta», indica Rodríguez.

Este propósito lo mantienen desde hace años y actualmente parece que hay un poco más de luz en su camino. El Colegio de Médicos ha entablado conversaciones con Enrique Garcerán, el actual gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, y tiene apalabrado que, si se lleva a cabo la residencia para profesionales de Can Misses, que la gerencia quiere construir a medio plazo, el Simebal albergará allí su sede.

La ilusión del sindicato sería tener una propiedad en Ibiza, y en realidad cuentan con ella. Es propietario de unos terrenos cerca de la antigua residencia militar cercana a es Soto, pero las obras no se pudieron llevar a cabo y caducó la licencia: «Nunca nos han dado una solución definitiva», señala Rodríguez, que recuerda que todos los permisos de los que disponían se les anularon en el momento. Por este motivo, contar con un espacio cerca del Hospital Can Misses es algo que contempla con interés.

Por otro lado, este 2025 el Colegio de Médicos en las Pitiusas se marca como reto seguir ofreciendo la formación continuada a los profesionales sanitarios en las sesiones docentes de los viernes, y también tienen en mente actividades para los profesionales jubilados o séniors: «Queremos que puedan beneficiarse de algún evento en la isla», que es algo que el colegio ya ha hecho en otras ocasiones en Mallorca y Menorca. En este sentido tienen previsto organizar visitas al Museo de Arte Contemporáneo o a alguna bodega de Ibiza.

