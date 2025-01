Bis@Bis rinde honores a «una figura crucial de la música en Ibiza»

Raymond Andrés (Bruselas, 1933-Ibiza, 2004) ha sido «un puntal» para «muchísimos músicos de Ibiza», entre los que se cuentan los componentes de Bis@Bis, que mañana a las 19 horas en Es Polvorí ofrecerán un concierto en su honor con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento, que se cumplió el pasado 7 de noviembre.

Al recordar al intérprete, compositor y pedagogo belga, el dúo formado por Laura Boned Marí y Miguel San Miguel Fuster se deshace en elogios. Queda patente la admiración que profesan a quien definen como «una figura crucial de la música en Ibiza». «Si no fuera por su apoyo y sus enseñanzas yo no sería violinista», asegura Boned, que a los ocho años empezó a recibir clases de armonía y piano, primero con la mujer de Raymond Andrés y después con él, en el hogar de la pareja, en el Port de Sant Miquel.

También fue clave en la vida del pianista Miguel San Miguel, que fue el tercer alumno de piano que Raymond Andrés tuvo en Ibiza. Las dos primeras fueron «Eva Martínez Prieto y Teresa Ribas Ripoll». Fue precisamente esta última quien le habló del belga, que había llegado a la isla con su pareja, Anita, en 1978 y se había instalado en el norte. El también director del Cor Ciutat d'Eivissa recuerda como si fuera ayer el momento en que lo conoció en persona: «Yo tendría 17 años y en aquellos tiempos no había móviles y él tampoco tenía teléfono fijo así que me planté en el Port de Sant Miquel a la hora que Teresa Ribas me había dicho que solía llegar de pescar con su zódiac y en cuanto desembarcó le dije que me gustaría que me diera clases de piano», relata.

«Un músico completo»

Explica San Miguel que este intérprete todoterreno, que tocaba el piano, el contrabajo, el violonchelo y el acordeón, y que durante años había trabajado como compositor para la Radio Televisión Belga, llegó a las Pitiusas en busca de descanso tras sufrir «un bajón psíquico muy importante debido al exceso de dedicación laboral». La recomendación de los médicos fue que estuviera un año sin trabajar y eso es lo que procuró hasta que, poco a poco, fue retomando su faceta musical como profesor de piano.

La violinista Laura Boned, de niña, junto a Raymond Andrés. / Archivo personal

Empezó dando clases particulares en su casa a unos pocos alumnos, pero luego «su actividad empezó a ser frenética» desplazándose por toda la isla para enseñar piano y armonía. En aquellos primeros años en la isla también ejerció de pianista en bares.

Haciendo un breve resumen de su biografía, San Miguel destaca, además, su papel como impulsor de proyectos y agrupaciones musicales y su paso en los años 90 por el Patronato de Música de Ibiza, donde «dio clases de armonía, dirigió a la orquesta de los alumnos y fue contrabajista junto a su mujer en la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por entonces por Manuel Ramón Mas».

En palabras del pianista de Bis@Bis, Raymond Andrés «fue un revulsivo y un regalo para la vida musical de Ibiza, no solo por su dominio del arte musical sino por su manera de transmitirlo a sus alumnos». El músico, compositor y pedagogo belga, dice, «era un ser que emanaba entusiasmo en todo lo que hacía y que lo contagiaba a los demás». También tenía otra gran cualidad, «sabía ver lo positivo» de cada uno de sus pupilos. Era muy consciente de su responsabilidad como maestro puesto que tenía claro que «cuanto más pequeño es un niño más puede sacar provecho a su creatividad y su talento, todavía intactos». De hecho, comenta San Miguel, a Raymond Andrés le gustaba decir que «cada niño es ‘un pequeño Mozart’ en potencia», es decir, que podría llegar a ser muy creativo y talentoso si se le encarrila correctamente. «Para mí fue crucial conocerle porque, aparte de todo lo que técnicamente me enseñó a nivel musical, me transmitió una confianza tan grande en mí que me marcó. De hecho, las obras que he compuesto se las debo a él», afirma el pianista del dúo.

El repertorio del concierto

En el concierto gratuito que ofrecerán mañana en Dalt Vila, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza en el marco del ciclo ‘Art i música’, Boned y San Miguel interpretarán varias obras creadas por el belga. Intercalarán «pequeñas piezas más ligeras con obras de más enjundia y profundidad».

«Raymond, acostumbrado a escribir para la televisión, era muy dado a componer miniaturas muy visuales», apunta el pianista. Entre las «pequeñas joyas» que el público podrá escuchar en Es Polvorí está ‘Pour Mathilde’, ‘Pour Cecilia’ y ‘Ballade’, «inspirada en una pequeña melodía que su nieta Melinda compuso y él desarrolló añadiéndole acompañamiento».

Asimismo, interpretarán dos obras suyas más extensas, ‘Adagio en la menor’, de «una belleza que pone los pelos de punta»; y la ‘Suite a mi pequeña zíngara’, que tiene el sabor y la estética «de la música popular de Bohemia, Hungría y Rumanía que a Raymond le fascinaba». Para recordar su faceta de pianista de bar, durante la cita musical también se escucharán temas que no son obra suya, pero que seguramente interpretó muchas veces. En el repertorio están ‘Autumn Leaves’, con arreglo de San Miguel, y el tango ‘Por una cabeza’, con arreglo de Raymond Andrés. Para cerrar el concierto, Bis@Bis ha escogido ‘Czardas’ de Vittorio Monti, que tiene ese sonido bohemio que tanto le gustaba a este «monstruo del escenario», que además de ser un gran músico y compositor, era, en palabras de Boned, «todo un showman».

