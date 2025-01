Política en Ibiza: Y Franco ‘resucita’ también en el Consell

Y en el año del 50 aniversario de su muerte, el dictador Francisco Franco ‘resucitó’ también este viernes en el pleno extraordinario del Consell de Ibiza. El conseller insular de Hacienda, Salva Losa, manifiestamente «enervado», como él mismo reconoció, lanzó a la cara de la consellera socialista Elena López, en sentido figurado, obviamente, una de aquellas viejas monedas de 25 pesetas con la figura del Generalísimo. Losa lo hizo por puro resentimiento, el que le ha causado que, «en plenas fiestas navideñas», tres funcionarios con galones (el secretario, el viceinterventor y la tesorera) hayan tenido que dedicar horas para buscar y rascar argumentos con los que tumbar la treintena de alegaciones del grupo socialista al presupuesto de la institución de 2025.

Estas alegaciones se basaban, además, en las irregularidades detectadas y plasmadas en su informe por la interventora de la institución, Marián Tur, la que denunció por coacciones en el juzgado al presidente, Vicent Marí, en la causa de ‘La vida Islados’ que recientemente ha sido archivada. Este es el ambiente que se respira actualmente en el Consell. Todos contra todos: políticos contra políticos y funcionarios contra la funcionaria que denunció a Marí.

Ante tal hoja de servicio, el conseller de Hacienda no podía, qué menos, cerrar su intervención en el pleno sin destacar la labor del equipo que le ha salvado la papeleta: «Quiero agradecer muy enérgicamente a los servicios técnicos que han redactado este informe, en unas fechas muy complicadas, con una profesionalidad, objetividad y vocación de servicio público admirables». Sólo le faltó ponerse en pie y brindarles un sonoro aplauso, aunque solo estuviera presente en la sala el viceinterventor, en sustitución excepcionalmente de la interventora, ausente por vacaciones, al igual que el secretario.

Previamente, el conseller Losa se despachó a gusto con el grupo socialista al que vaticinó un futuro negro, muy negro: «Así no volverán a gobernar nunca más». «Estamos acostumbrados desde hace muchos años a este tipo de oposición. Qué podemos esperar si su número uno, Pedro Sánchez, tiene que resucitar a Franco o Francina Armengol se ha tenido que marchar a Madrid...», dijo el conseller aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Sí, el del muy querido por el PP ministro Óscar Puente. Y todo porque al PSOE se le ocurrió, aprovechando también el rapapolvo de la interventora, impugnar el presupuesto de 2025 y, con ello, retrasar algo más de una semana su entrada en vigor. Toda la oposición, también el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, recordó al herido conseller de Hacienda que «no hay que hacer un drama» del hecho de que, en cumplimiento de sus funciones de control del gobierno, el PSOE haya presentado unas alegaciones a las cuentas de 2025. «Es la obligación de cualquier político en una Administración normal. No debe tomárselo tan a mal», le recomendó el representante de la ultraderecha, que ni se inmutó, y directamente pasó, cuando Losa echó mano del comodín del dictador para atacar a los socialistas.

«No hace daño quien quiere, si no quien puede. Y a mí no me afecta. Estoy muy orgullosa de que se celebren los 50 años de la democracia, y le invito a participar», respondió al conseller del PP la nueva portavoz del grupo socialista, Elena López, que este viernes estrenaba el cargo tras la jubilación de Josep Marí Ribas.

Los clientes del Consell

Antes de sacar la carta de Franco, el conseller del PP trató de sacar los colores al PSOE leyendo, una por una, todas las asociaciones y entidades, del tipo Cruz Roja o Cáritas, además de clubes deportivos, que aparecen en el presupuesto del Consell como beneficiarias de una subvención sin haber pasado por un proceso previo de concurrencia pública. Es lo que se denomina, en nomenclatura técnica, subvenciones nominativas. O, más comúnmente o en jerga política, concedidas a dedo. Y que, según la interventora y también la Sindicatura de Comptes de Balears, la ley exige que sean «una excepción», y justificada. «Todos estos son los que ustedes dicen que son nuestros clientes. ¿Serán también los suyos si vuelven a gobernar algún día? Esto es transparencia: nombre y apellidos, concepto e importe», destacó Losa. Esta andanada sí que dolió a la consellera socialista, que, después de haber tachado al conseller del PP de chulo, dijo que era «una vergüenza» y «una irresponsabilidad poner cara y ojos» a todas las entidades que se nutren con fondos públicos sin concurso. «No los utilice en un debate político», lamentó López.

Antes de todo esto, el conseller de Hacienda empezó su intervención diciendo que el de este viernes debía ser el pleno «más corto de la historia»; es más, ni siquiera debería haberse convocado por ser también «el más innecesario de la historia». Acusó acto seguido al PSOE de «retorcer el informe de Intervención para fabricar supuestas irregularidades» del presupuesto. Y no de cualquiera, sino del «más importante», también, de «la historia del Consell de Ibiza», y «no por su importe sino por su relevancia».

Durante la hora que finalmente duró el pleno, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, no desperdició la oportunidad de subirse también al carro de la historia para recordar a Losa ese día en que su partido recurría a la Delegación del Gobierno para que ésta impugnara, por la contratación de más personal, las cuentas de un gobierno insular progresista.

También rememoró que, en un pasado no tan lejano, su compañera consellera María Fajarnés también impugnó el presupuesto de la izquierda del Ayuntamiento de Ibiza. O cuando el PP también hizo lo mismo con las cuentas del único equipo de gobierno de centro izquierda de la historia de Sant Antoni. «Debería mirar los antecedentes antes de ir tan de digno», recalcó Rodríguez, que también ofreció un consejo al conseller del PP: «La próxima vez, presente el presupuesto en tiempo y forma. La culpa es suya». Quedó dicho, también para la historia.

