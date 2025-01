El nuevo director de Intrusismo de Ibiza, con 87.289 euros al año, gana un 27% más que el presidente

El nuevo director insular de Intrusismo, Enrique Gómez, es el cargo político que más cobra en el Consell de Ibiza, con una retribución anual bruta de 87.288 euros, un 27% más que el presidente, Vicent Marí, que gana 68.820 euros al año. El teniente coronel de la Guardia Civil, en situación de servicios especiales, se ha convertido en el fichaje estrella del gobierno insular del PP. Desde diciembre de 2017 hasta enero de 2021, Gómez fue jefe de la compañía de la Guardia Civil en Ibiza y Formentera. Posteriormente, entre enero de 2023 hasta mayo de 2024, ocupó el cargo de jefe de gabinete de la anterior secretaria de Estado de Turismo Rosana Morillo, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Gómez cobra, además, un 75% más que el resto de directores insulares del Consell, cuya retribución se sitúa en 49.845 euros. De hecho, este es el sueldo que, erróneamente, según el portal de Transparencia del Consell, percibe el nuevo director insular de Intrusismo, que ocupa el cargo desde finales del pasado mes de noviembre. La cuantía del sueldo de Gómez se ha revelado ahora después de que el grupo socialista advirtiese, en una de las alegaciones contra el presupuesto de 2025, que este no refleja el sueldo del nuevo cargo político.

El equipo de gobierno desestimó este viernes, en un pleno extraordinario convocado de urgencia, con el voto en contra de la oposición, la treintena de alegaciones del PSOE y aprobó de forma definitiva las cuentas de 2025, cuya aplicación se ha retrasado dos semanas por la impugnación socialista. Esta se basaba en las irregularidades advertidas por la interventora en su informe previo a la aprobación inicial del presupuesto.

Para tumbar las objeciones de los socialistas, el equipo de gobierno se ha basado en otro informe firmado por el secretario, el viceinterventor y la tesorera del Consell en el que se descarta cualquier irregularidad y en el que se intuye el malestar entre los firmantes con la posición de la interventora y del grupo socialista. Así lo evidencia, por ejemplo, la siguiente frase: «Es fundamental que todos los involucrados colaboren al máximo en la mejora continua cada año del presupuesto en todas sus facetas. Tenemos que ser conscientes de que, sin duda, nunca responderá completamente a lo que cada uno de nosotros desearía».

Los grupos de la oposición, con el brazo levantado, votan en contra de la aprobación definitiva de las cuentas del Consell de Ibiza de 2025. / D. I.

Sueldo de teniente coronel

Para justificar que en el presupuesto no se refleje el sueldo del director insular de Intrusismo, el informe de los tres técnicos señala que cuando se cerraron las partidas del capítulo de Personal, aún no se había formalizado la contratación de Gómez. En todo caso, indican que al existir una plaza vacante de secretario/secretario técnico, hay «suficiente crédito para hacer frente a su retribución».

Sobre su cuantía, casi el doble que el sueldo del resto de directores insulares, el informe recuerda que el pleno ya acordó que los cargos que sean funcionarios del Consell o de otra Administración conservarán su sueldo si es superior. Por ello, al mantener sus ingresos como Guardia Civil, Gómez cobra más que el resto de directores insulares y el propio presidente.

Por otra parte, la nueva portavoz del grupo socialista, Elena López, tachó de «buñuelo» el presupuesto de este año e insistió en que contiene «un cúmulo de irregularidades». Entre otras cosas, López destacó que el año pasado, el Consell no ingresó los 2,4 millones de euros de la llamada deuda histórica del Govern que se acordaron y firmaron el pasado mes de julio. El PSOE alegó que, al reconocer el Govern dicha deuda en 2024, no se puede trasladar ahora a 2025. «No sean trileros», dijo López. El nuevo informe técnico justifica, en cambio, que el Consell no tenía la obligación de imputar este ingreso en 2024 en contra de lo que defendía la interventora y que cuando se reciba, se podrá incorporar al nuevo presupuesto.

Debate sobre las subvenciones a dedo

Una de las alegaciones del PSOE rechazadas por el equipo de gobierno se centra en que el 37% de las subvenciones se conceden a entidades concretas sin un proceso previo de concurrencia pública, «un porcentaje elevado», cuando la normativa señala que debe ser una práctica «excepcional». Así lo advertía no sólo la interventora sino también la Sindicatura de Comptes en su último informe sobre las cuentas del Consell de 2022.

Sobre esto, «la excepcionalidad», el informe técnico con el que se rebaten las alegaciones del PSOE se limita a decir que «el trámite presupuestario es uno de los procedimientos con mayor nivel de publicidad y transparencia en la actividad de una entidad local». «Esto confiere a las subvenciones nominativas recogidas en el presupuesto una visibilidad y claridad incluso mayor que la que exige la Ley General de Subvenciones para aquellas que no figuran como nominativas en el presupuesto».

En el debate del pleno, el conseller de Hacienda, Salvador Losa, citó todas las entidades, como Cruz Roja, Cáritas, el Obispado, la UIB o, entre muchas otras, la UNED y clubes y federaciones deportivas, que reciben estas subvenciones. «Estos son los que ustedes dicen que son nuestros clientes», le echó en cara Losa a la nueva portavoz socialista, Elena López. Esta le recriminó «la irresponsabilidad» de utilizar políticamente el nombre de todos estos colectivos, e insistió en que seguía «sin justificar la excepcionalidad». «No lo justifica por mucho que lea el nombre de las entidades», advirtió, a lo que el conseller de Hacienda, en su siguiente turno de intervención, respondió: «Lo hacemos así por eficiencia y eficacia», al tiempo que hizo referencia, precisamente, a los problemas del anterior gobierno progresista para tramitar y pagar las ayudas.

En todo caso, la portavoz socialista insistió en criticar «la política clientelar del PP», también «hinchando» las cifras de la empresa pública Fecoev para sortear el control del Consell. «Con este presupuesto dan un paso más para convertir el Consell en el chiringuito del PP», subrayó.