Ibiza negociará la reclamación de más diputados antes de elevar su iniciativa al Parlament

«Obviamente, no planteamos una hoja de ruta que pase por presentar una iniciativa legislativa sin haberlo hablado antes con todo el mundo, partidos e islas. Esto lo teníamos claro desde el principio». Así reacciona el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, del PP, a las críticas de los representantes políticos de la izquierda de Menorca en el Parlament sobre la vía escogida por la institución insular para reformar la ley electoral con la finalidad de aumentar el número de diputados de Ibiza en el Parlament. Desde la separación política de las Pitiusas, en 2007, Ibiza cuenta con 12 diputados y Menorca con 13 a pesar de que la isla pitiusa tiene cerca de 60.000 habitantes más.

El portavoz del grupo del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha advertido de que el cambio que plantea Ibiza se tiene que «consensuar con todos los partidos e islas». Hay que tener en cuenta que, al optar por la presentación de una iniciativa legislativa propia, el Consell presentará una propuesta concreta, abierta, eso sí, a todo tipo de cambios durante su tramitación parlamentaria.

«A nadie se le escapa», insiste Juan, «que aunque se esté tramitando una iniciativa legislativa, se acabará hablando, extraoficialmente si así se le quiere decir, con todos los partidos políticos y las islas». «No se enviará un propuesta sin haber hablado antes como mínimo con todos. A partir de ahí intentaremos llegar a un pacto previo para que se pueda tramitar la reforma lo más rápido posible».

El vicepresidente señala que la vía escogida es «perfectamente legal» y agrega que «si sirve para forzar un debate entre todos los partidos y las islas, bienvenida sea», en referencia a la resistencia de los partidos de Mallorca y Menorca a solventar el déficit de representación ibicenca en el Parlament.

De hecho, en la legislatura de 2015-19, el entonces presidente del Consell de Ibiza, el socialista Vicent Torres, dijo que se habían hecho gestiones para corregir esta anomalía con el Partit Socialista de les Illes Balears, que gobernaba la Comunitat Autònoma, pero no habían fructificado. «De momento no toca. Seguramente en la próxima legislatura abriremos este debate», indicaba Torres. Tampoco llegó en el siguiente mandato, pero el nuevo gobierno del Consell de Ibiza encargó un dictamen al catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona Josep Maria Castellà, con el que se inició este proceso, y que no sólo avalaba la reivindicación ibicenca sino que también recomendaba impulsarla a través de una iniciativa legislativa propia.

Por encima de todo, el vicepresidente primero destaca que es «muy positivo» que en todas las reacciones recogidas en los últimos días por este diario sobre la iniciativa legislativa de Ibiza «no se critique el fondo de la cuestión». «No se discute lo obvio, que hay un cambio de las condiciones que generaron el pacto inicial [sobre la ley electoral balear] y esto es muy importante», subraya Juan.

Sobre las reticencias de las otras islas en los últimos años, Juan indica que «todo el mundo sabe» que si se aplicase un criterio estricto de proporcionalidad, la composición del Parlament sería «muy distinta». «Para empezar, la representación de Formentera desaparecería», indica. Y la cifra de diputados de Mallorca sería mucho más elevada. «Claro que se tiene que hablar del peso de las demás islas, pero el debate no debe ser si el sistema debe ser completamente proporcional porque así no lo indica la Constitución», apunta, para añadir acto seguido: «Indica que las islas con mayor poblacion han de estar infrarrepresentadas y las que tiene menos, sobrerrepresentadas. Pero no dice que en el caso de dos menores la que tenga menos [población] tenga más [diputados]. Esto no está escrito ni se justifica».

«Recaditos» de otras fuerzas

Asimismo, sobre las pretensiones de otras fuerzas políticas, como Més per Mallorca, de abordar otras cuestiones de la reforma electoral (la reducción del 5% al 3% del porcentaje mínimo de votos para lograr un escaño), el vicepresidente de Ibiza avisa de que estos «recaditos» o bien «pueden retrasar un acuerdo o bien imposibilitarlo». «Esto es introducir cosas que convienen a determinados políticos en un tema que es obvio, y mezclando cosas, complicará el acuerdo». Es el caso también, señala Juan, de la propuesta del exconseller de Ciudadanos Javier Torres, que plantea una honda reforma electoral más allá del número de diputados.

«Esto aumenta el riesgo de que todo el mundo quiera meter la cuchara. Soy partidario de algo sencillo, que se pueda explicar y entender. Hay que tocar lo menos posible», defiende. Precisamente, la propuesta que plantea el Consell es aumentar el número de diputados del Parlament de 59 a 60 ó 61 y aumentar en un diputado la representación de Ibiza (y empatar con Menorca) o en dos.

No sorprende la poca participación

Al vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, no le sorprende que la consulta pública abierta a los ciudadanos, previa a la presentación de la iniciativa legislativa, se haya cerrado con solo dos aportaciones, y de políticos. «No me esperaba nada distinto, pero eso no quiere decir que, sobre la cuestión de fondo, no haya un apoyo unánime de Ibiza», indica Juan. «Es más un tema de desconexión del procedimiento con la realidad de la gente», agrega el vicepresidente.

