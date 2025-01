El Govern vuelve a acercarse a Vox para aprobrar unos nuevos presupuestos

«En primer lugar negociaremos con Vox, si esto no fructifica estudiaremos otras posibilidades». Pese a la ruptura de relaciones con los de Abascal a final de año, el Govern de Marga Prohens vuelve a acercarse a los ultraderechistas para intentar aprobar unos nuevos presupuestos en 2025 tras la actual prórroga de los de 2024. Según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, la primera opción pasa por llegar a un acuerdo con Vox ya que «los ciudadanos de Balears pidieron cambio» en las últimas elecciones.

«Los ciudadanos hablaron y no apostaron por politicas de izquierdas, sino por políticas de centroderecha. No tenemos socios prioritarios pero sí políticas prioritarias y no son de izquierdas. Hubo un acuerdo puntual para aprobar dos decretos con la oposición pero para llevar a cabo las políticas del cambio en Balears tenemos que negociar con Vox», expresó Costa.

En este sentido, reiteró que el Govern «no traspasará líneas rojas» en materia lingüística para pactar las cuentas pero se mostró confiado en poder alcanzar un entendimiento con los ultraconservadores. Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico se vio obligado a prorrogar los presupuestos de 2024 ante la exigencia de los de Abascal de eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación, una propuesta que bajo ningún concepto estaban dispuestos a aceptar. De hecho, se produjo un acercamiento con la izquierda para negociar durante este inicio de año unas nuevas cuentas, algo que parece no va a fructificar. «Los presupuestos serán azules o no serán», determinó el también vicepresidente del Govern. Respecto a si ya habían entablado conversaciones con Vox sobre esta cuestión, Costa explicó que todavía no se han producido pero adelantó que próximanente se llevarán a cabo negociaciones. «Llamaremos, indagaremos y evaluaremos la predisposición de Vox para aprobar los presupuestos de 2025. Si la respuesta es afirmativa negociaremos dentro del marco de líneas rojas que dijimos, esto es inalterable. No aprobaremos las cuentas a cambio de incendiar las aulas», argumentó. El portavoz del Ejecutivo expresó que las negociaciones se harán de manera discreta «y con tranquilidad», señalando que la prórroga de los Presupuestos garantiza su plena operatividad a lo largo de todo el ejercicio, con las modificaciones de crédito que sean necesarias. Así, ayer quedó aprobado en el Consell de Govern una orden para la gestión de la prórroga de los presupuestos de 2024 en el presente ejercicio.

Decreto masificación

Por otro lado, Costa también admitió que el nuevo escenario político puede afectar a la aprobación y posterior convalidación, en febrero, del decreto con medidas contra la masificación turística anunciado por la presidenta Prohens. En la misma línea con lo apuntado en relación a los presupuestos, el portavoz reconoció que la intención de aprobar este texto se mantiene «porque las preocupaciones no han cambiado y siguen vigentes», aunque tendrán que darse «las circunstancias para ello», por lo que también tendrá que ser negociado.

Cabe recordar que Prohens anunció este decreto de medidas urgentes durante el Debate de Política General de la Comunidad celebrado el pasado mes de octubre. «Todos coincidimos en que no podemos seguir creciendo en volumen, ha llegado la hora de tomar decisiones», destacó la líder popular. No obstante, no especificó ninguna propuesta concreta sobre esta cuestión. n

