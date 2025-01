Felix Semper: «La bancarrota me hizo reflexionar y dedicarme por entero al arte»

Felix Semper cambio su vida como impresor por la original forma de hacer esculturas de ‘papel estirable’ con las que ha obtenido notable éxito en Estados Unidos y España, país donde reside actualmente, a caballo con Miami. Expone hasta hoy viernes 15 esculturas de papel y 12 pinturas en la galería 822 de Can Bufí.

¿Cómo se define como artista?

Soy artista, escultor básicamente, pintor y tengo pasión por todo el arte.

¿En qué espacio de arte entra su obra?

En inglés se le conoce como sccrachable paper esculture, son esculturas de papel que se estiran, es una forma original y poco común de expresar arte.

Su carrera de artista ha sufrido notables cambios desde su Cuba natal a la actualidad...

Cuando acabé los estudios trabajé en una imprenta como artista gráfico y como había poco trabajo me dedicaba a cortar papeles en el almacén para matar el tiempo. Comencé a hacer tabletas de papel con goma para poder estirarlas al final y esto tomaba formas de diferentes tamaños y se me ocurrió que podría ser una forma de crear arte. Luego me casé, creé mi familia y me dediqué a la construcción, como hacía mi padre, hasta la crisis de 2008 que me llevó a la bancarrota y lo perdí todo. En ese momento decidí volver a mi pasión, que era el arte como profesional.

¿Había hecho escultura antes?

Dibujaba y pintaba, pero no había hecho escultura y entonces empecé a dedicarme totalmente a ello. Un día nevó bastante donde vivía, casualmente hice una escultura de nieve y todo el mundo quedó fascinado. Me comentaron que tenía un talento especial para la escultura y decidí dedicarme de lleno a ello.

¿Qué le inspiró en ese momento?

Me di cuenta de que todo el mundo hacía más o menos lo mismo con barro, madera o piedra y quería hacer algo distinto. Comencé pegando hojas de papel de forma sólida en unas tapas, como si fuera madera, luego las tallé y quedaban como una talla de madera, era difícil ver a primera vista que realmente eran esculturas de papel. Siempre me ha fascinado la animación, así que se me ocurrió buscar la forma de animar esas esculturas de papel y descubrí el sistema de pegado con el que trabajo ahora y la forma de animar las esculturas y transformarlo en arte.

¿La bancarrota le llevó a descubrir su pasión como artista?

Uno nace artista y con la gracia de hacer arte. La bancarrota en cierto modo me indujo a ello, reflexioné con lo que quería hacer con mi vida olvidando el dinero y dedicándome por entero a lo que quiero, que es el arte.

¿La obra que ha expuesto en Ibiza resume su forma de expresarse en general?

Hay diferentes formatos y estilos, esculturas en papel, madera y una mezcla de papel y madera. Estoy experimentando también con la electrónica para añadir efectos especiales a las esculturas para que se abran y cierren de forma automática o con un mando a distancia. Les añado tecnología para estirarlas al máximo y ver hasta dónde puedo llegar con esta nueva idea.

¿La inteligencia artificial, ahora tan en boga, puede cambiar el futuro de obras como las suyas?

Recuerdo cuando salieron los vídeos y se dijo que la gente dejaría de ir al cine y sin embargo sucedió lo contrario, hubo más afluencia a las salas de proyección. La Inteligencia artificial va a enriquecer más el arte porque necesita de una persona que lo haga y eso no se puede reemplazar. Es imposible, la creatividad siempre será humana.

¿Qué le inspira?

Las cosas normales de todos los días. Un día estaba comiendo un paquete de patatas fritas y pensé: ‘creo que puedo hacer algo con esto.’ La escultura de Bob Marley me surgió a raíz de ver un documental suyo y utilicé mi mesa de trabajo ,que estaba un tanto deteriorada, para reciclar y convertirla en escultura.

¿Hay un mensaje subliminal en su obra?

Busco que cuando una persona observe la escultura no sepa exactamente que se va a encontrar, no quiero un arte estable y aburrido cuando se mira, intento hacer algo más dinámico y que haga pensar a la gente a través de los detalles que pueda descubrir mientras lo observa, que haya un tiempo para descubrir y aprender de esos detalles y lo que quieren decir. La idea es hacer pensar a la gente al mismo tiempo.

¿El arte internacional es un refugio de la nueva economía?

Siempre ha sido una forma de que la gente desconecte y sueñe con otro mundo, salir de la rutina, la monotonía y te lleva por otros senderos, a otro nivel de mentalidad.

¿Es un buen momento para adquirir obras de arte ?

Siempre es un buen momento si te gusta y te llama la atención. Cualquier momento es interesante para coleccionar, el que ama el arte intenta coleccionar en cualquier época .

¿Quiénes son sus referentes artísticos?

Como muchos artistas tengo a Picasso como el Dios del arte conceptual, es uno de mis favoritos por su despampanante creatividad. Entre los contemporáneos me gustan Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y otros en los que me inspiro a la hora de crear. Busco también ideas en los maestros del pasado como Van Gogh o Goya. Trato de no influenciarme mucho por un determinado artista ya que quiero mantener mi libertad creativa.

¿Qué es el papel para usted?

Es un material y herramienta a la vez que uso para desarrollar mis ideas como otros lo hacen con la piedra o la madera. Veo el papel como si fuera madera y lo trato igual. He hecho una colaboración reciente con Mango de un zapato de papel extensible que estará en todos los escaparates de la marca en breve.

¿Qué es Ibiza para usted?

Es una isla de impacto que reúne mucha gente internacional, tiene un sabor exótico como Miami. Es una isla con magia y cosmopolita.

