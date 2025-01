El Consell de Ibiza ya tiene presupuesto tras rechazar el pleno todas las alegaciones del PSOE

El pleno del Consell de Ibiza ha rechazado las alegaciones presentadas por el grupo del PSOE y ha aprobado definitivamente su presupuesto para 2025 en un pleno extraordinario celebrado este viernes en la sede de la institución.

El conseller insular de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa, ha explicado que las alegaciones se han desestimado con un informe redactado por tres técnicos de la institución dado que "hacían referencia a cuestiones técnicas ya enmendadas", ha informado la administración insular en un comunicado.

La institución, según han explicado desde el equipo de gobierno durante la sesión plenaria, contará este año con un presupuesto de 144.612.970 euros, una cifra que supone un aumento del 8,5% con respecto a las cuentas de 2024.

La previsión es que el presupuesto aumente hasta llegar a más de 168 millones de euros (un total de 168.188.540) tras recibir 23,5 millones de euros en aportaciones extraordinarias.

Factor de insularidad

Estas aportaciones llegarán del fondo del factor de insularidad para inversiones en la red viaria que se suscribirá con el Govern por seis millones de euros y también de dos convocatorias del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS): la convocatoria extraordinaria de 2023 de 4,8 millones de euros y otros 12,7 millones de la convocatoria ordinaria 2024-2025.

Losa también ha destacado las partidas destinadas al acceso a la vivienda, la lucha contra el intrusismo o la saturación, con 4,2 millones para un plan de choque, tres millones para políticas de vivienda y 3,2 millones para el Plan de Prestaciones Básicas.

También ha señalado que los presupuestos incluyen partidas para la nueva contrata de transporte público, para mejorar la seguridad de la red viaria insular y para la gestión de residuos (para la que se contemplan 15 millones de euros), así como en materia de deportes y cultura, para la construcción del pabellón multidisciplinario Sa Blanca Dona, el Parque Motor de Sa Coma, el centro de cultura inmaterial Ses Nou Rodades y el Museo del Mar.

Las denuncias del PSOE

Por su parte, el grupo del PSOE ha calificado las cuentas aprobadas de "cúmulo de irregularidades graves e incumplimientos normativos" y advierte de que "tienen como único objetivo poner el Consell al servicio de las políticas clientelares del PP, y no al servicio de la ciudadanía de Ibiza".

Así de contundente se ha manifestado la nueva portavoz del PSOE, Elena López Bonet, quien ha criticado la decisión y las formas del PP de rechazar el escrito de impugnación a los presupuestos que presentó el grupo socialista.

Losa, indican desde el grupo socialista, "criticó la presentación de las alegaciones por parte del PSOE y que el presupuesto no pudiera entrar en vigor el 1 de enero". Desde el PSOE le recuerdan "que si el Consell hubiera aprobado el presupuesto en noviembre, y no en diciembre, lo hubieran podido aprobar definitivamente antes de empezar el 2025".

Además, López ha lamentado que Losa "se dedique a faltar en nuestro trabajo, a increpar al Partido Socialista, cuando lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho".

El PSOE explica en un comunicado enviado tras el pleno que presentó "una treintena de alegaciones a los incumplimientos legales que el gobierno insular ha reconocido en muchas de sus respuestas, aunque haya decidido su desestimación". "Hoy -añade la portavoz socialista- rechazan nuestras alegaciones con argumentos muy peregrinos o directamente sin entrar a contestar". "Con sus mismas respuestas a nuestras alegaciones reconocen que este presupuesto es un auténtico buñuelo, pero en lugar de enmendar las deficiencias, se han limitado a justificar lo injustificable", ha criticado Elena López.

Las principales críticas socialistas

Una de las principales críticas expuestas por la portavoz socialista es "la elevada proporción de subvenciones concedidas de forma directa, sin concurrencia pública, que suponen cerca del 40% del total". Elena López indica en la nota remitida por el partido que "la ley establece que este tipo de procedimientos deben ser excepcionales" y acusa al PP de "utilizarlos de forma sistemática sin justificación. No explican cómo se justifica esta excepcionalidad; simplemente se limitan a desestimar nuestras alegaciones", añade.

El PSOE también ha denunciado la falta de transparencia y el crecimiento desproporcionado del presupuesto de Fecoef (Ferias y Congresos de Eivissa), "que ha pasado de 4,8 millones de euros en 2019 a 12,7 millones en 2025 sin una justificación razonada". "Utilizan Fecoef para esquivar los controles del Consell Insular", acusan.

El pleno del Consell de Ibiza guarda un minuto de silencio en recuerdo de Francesc Antich. / Eugenio Rodríguez

López denuncia en la nota "la previsión de ingresos ficticios, como los 2,4 millones de euros de la deuda de los anticipos del Govern". Según considera, esto es "un engaño, por un lado, porque no se podía imputar al presupuesto 2025, ya que el convenio se firmó en julio de 2024 y, por otro, porque en su respuesta a las alegaciones reconocen que, efectivamente, a 31 de diciembre el Govern no había hecho el ingreso a pesar de haberlo anunciado el año pasado a bombo y platillo".

La financiación de los proyectos

"Muchas inversiones no se podrán realizar si no obtienen el crédito de 9 millones de euros, pero eso a ustedes no les importa. Simplemente, dicen que no ocurre nada", apunta por otra parte López con respecto a la financiación de proyectos.

Para terminar, López ha acusado al PP de "transformar el Consell en un chiringuito de propaganda y políticas clientelares que ignora los problemas reales de la isla, como la vivienda, el agua, el transporte público o el modelo turístico".

El PSOE ha votado en contra de la aprobación definitiva del Presupuesto, "no sólo por sus deficiencias técnicas, sino porque son el reflejo de una manera de gobernar que da la espalda a la ciudadanía de Ibiza", concluye Elena López.

Por otra parte, el pleno se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo del expresidente del Govern Francesc Antich, del PSOE.