La cesta de la compra en Ibiza: «Del IVA no sé nada, pero todo ha subido mucho»

El año 2025 ha empezado con novedades y no todas son agradables. Así, el 31 de diciembre pasado llegaron a su fin algunas de las medidas que aprobó el Gobierno español destinadas a atajar la inflación. Desde el 1 de enero, el IVA superreducido del 2% que se aplicaba a alimentos básicos como el pan, la leche, los huevos, el aceite de oliva, el queso, la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales, vuelve a tener una carga del 4%. Además, el IVA de la pasta y el aceite de semillas también regresa a su tasa impositiva anterior, y sube del 7,5% al 10%.

Fuera del ámbito de la cesta de la compra, el IVA de la electricidad, que se había bajado al 10% para contener el alza de los precios de la luz, volverá a su habitual tasa del 21%. Aunque no todo son malas noticias, ya que las pensiones contributivas suben un 2,8%, las mínimas cerca de un 6% y las no contributivas un 9%.

Sección de aceites de un supermercado de Vila. | D.V.

En cualquier caso, si preguntamos a los compradores que acaban de pagar en la caja de un supermercado situado en la avenida Isidor Macabich de Vila, prácticamente nadie es capaz de discernir al detalle qué cambios se han producido en el IVA ni si han notado los efectos beneficios del IVA superreducido. En general, sola hay una impresión clara y que se puede resumir en una frase: todo está muy caro.

Encuesta a pie de caja

«No me he fijado mucho, pero en general ha subido, ¿no?», admite un cliente, Francisco Ferrer, tras pagar su compra: «La verdad es que no sé ni no le que me han cobrado», admite, aunque lleva encima el papelito con la cuenta, la compra y el precio de cada producto: «Cuando llegue a casa se lo entrego a mi mujer, que es quien se fija en estas cosas». Sincero, reconoce que sobre el IVA no tiene «ni idea».

Elvira Juan admite también su desconocimiento sobre el tema y lo achaca a que es «de Sant Josep y allí no llegan los periódicos», pero dice que los precios están «más o menos igual» que en el año pasado.

Una percepción muy distinta es la que tiene Margarita Tur, quien asegura que sí que ha notado un cambio: «El otro día estaba haciendo la compra y pensé, ¡qué caro todo!, pero ahora no sabría decirte qué es lo que más ha subido». Tur tampoco notó ningún descenso de precios a causa del IVA superreducido: «Ya estamos acostumbrados a que todo suba», y dice que sus hábitos de consumo han cambiado en los últimos meses: «Lo tengo claro. No compro cosas superfluas y miro siempre cada peseta».

Dos clientes realizan su compra. | TONI ESCOBAR

María Luisa, otra compradora, tiene la misma opinión: «Todo está igual de caro. No desde el 1 de enero, sino desde antes», pero admite que no cambiará sus hábitos de consumo: «Con los años que tengo ya es un poco tarde para cambiar nada».

Bienes de primera necesidad

Hay clientas que sí señalan una subida reciente en los precios de primera necesidad. María Jesús Mesas lo tiene claro: «Lo he notado en el pan, que ha subido la hogaza, y en los huevos también. El pescado también ha subido y es como si fuera un artículo de lujo. En los productos que consumo con más frecuencia sí que he notado la subida». Mesas también señala algunos trucos de los supermercados para subir precios de manera que pase inadvertida: «En los paquetes de pasta, por ejemplo, te cobran lo mismo pero si antes había 500 gramos ahora hay 400».

«Lo del IVA lo he notado un montón», explica Carmen Rodríguez, «por ejemplo, el aceite de girasol ha subido a 1,90 euros. La carne también ha subido mucho. En general, todo sube». Ella no cambiará los hábitos de consumo porque, en general, siempre han sido los mismos: «Comparar y comprar mucha marca blanca».

«Ha subido mucho, en todo, pero sobre todo en la comida. Las patatas, los ajos, el pescado ni te cuento… la fruta también ha subido. ¡Incluso ha subido la comida de los gatos!», enumera indignada Virginia, a quien todavía le dura el enfado tras haber pagado su compra en un supermercado en el centro de Vila: «Lo del pescado me subleva. El gerret, que antes no valía nada, que se lo tirabas a los gatos, ahora está carísimo. Es insoportable».

Hay que fijarse

Están quienes examinan los precios con lupa y están los que tienen una actitud más relajada. A este último grupo pertenece Juan Calbet: «los precios ni me los he mirado», reconoce, y respecto a los cambios del IVA opina que «te marean con tanto cambio, que si superreducido por aquí, que si te lo suben por allá». Eso sí, si tiene que hacer cambios en los hábitos de consumo, los hará en una dirección: «Si se cambia, ¡a mejor siempre! Cambiar a peor, ni hablar», dice con ánimo hedonista y socarrón.

En el primer grupo, del de la gente que mira los precios y se toma su tiempo antes de escoger cada producto, encontramos a Ana Martínez, que es la única de las consultadas que está informada de los cambios en el IVA, de qué productos están al 10% y cuáles están en el 21: «Efectivamente, ya me he dado cuenta de que la pasta ha subido. La leche… depende de la marca. También han subido los detergentes». Martínez tiene claro que, ante este panorama se va a fijar «especialmente en las ofertas», y aboga por volver a ciertas viejas buenas costumbres: «No desperdiciar. No tirar nada. Aprovechar las sobras. Reciclar los productos. Lo que hacían nuestras madres».

Cintia Lesme también ha constatado un aumento de los precios, aunque a ella lo que le ha llamado la atención es «lo que han subido los productos de limpieza». También ha notado la subida del IVA en los lácteos: «Es que son los productos que compro para las niñas, lácteos, yogures, frutas… Aunque esto ya había subido desde antes. Si tenían el IVA superreducido, yo no lo había notado». ¿El remedio ante esta situación? «Pues reducir un poquito las cantidades, comprar un poco menos. Pero comer, habrá que seguir comiendo».

