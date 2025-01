Balears se plantea solicitar ayuda a Bruselas «para controlar las fronteras»

«Puede llegar un momento en el que si el Gobierno de España es incapaz de hacer nada quizá habrá que pedir ayuda a Bruselas para que Frontex se plante en Balears y controle las fronteras». El Govern de Marga Prohens se plantea reclamar la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las islas para hacer frente a la crisis migratoria. Una petición que a día de hoy no ha llevado a cabo el ejecutivo autonómico aunque estudia hacerlo si continúa «la dejación de funciones» por parte de Madrid respecto a esta cuestión. En este sentido, Balears pide ser declarada como ruta migratoria consolidada con Argelia y «que se tomen cartas en el asunto».

Así lo explicó ayer el portavoz del Govern, el ibicenco Antoni Costa, quien insistió en la posibilidad de que actúen instancias superiores ante el aumento de pateras que han llegado al archipiélago durante los últimos meses. «Tarde o temprano tendremos que ver si pedimos la intervención de Bruselas, lo digo así de claro. No digo que lo estemos haciendo ya, pero sí que a lo mejor en un momento dado tenemos que pedir que una instancia superior tome cartas en el asunto», determinó Costa.

El también vicepresidente del Ejecutivo señaló que este tribunal superior sería Frontex, una agencia europea de control de fronteras que ya habría ofrecido su ayuda a España, según el propio Costa. «Hace tiempo que la comisión europea ha ofrecido al Gobierno de España la participación de Frontex y el Gobierno ha dicho que él se encargaba de la situación. Puede llegar un momento en el que si el Gobierno de España es incapaz de hacer nada quizá habrá que pedir ayuda a Bruselas para que Frontex se plante en Balears», argumentó. El portavoz del Govern se mostró muy crítico con la respuesta ofrecida hasta el momento por la administración central y volvió a reiterar la necesidad de que las islas sean declaradas como una ruta migratoria consolidada con Argelia.

Dejación de funciones

«El Gobierno de España está haciendo una dejación de funciones, las competencias en materia migratoria no son del Govern pero las consecuencias de la ruta las está sufriendo el Govern y los consells insulares. ¿Qué han hecho el para controlarlo? El Gobierno de España está mirando hacia otro lado y es algo que no podemos permitir». Por lo que respecta al reparto de menores migrantes que está negociando Pedro Sánchez con Canarias, Costa recalcó que Balears no acogerá a más ante la falta de espacios y recursos. «No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad para acoger en condiciones dignas a las personas migrantes, concretamente los menores no acompañados. A día de hoy en las islas hay una sobreocupación del 650% de los centros de menores, por tanto el Govern interpreta que hemos llegado al límite y lo hemos superado. No podemos aceptar una reforma de la ley de extranjería que pase por imponer a Balears y al resto de comunidades repartos que como digo no podemos asumir».

Cabe recordar que el Gobierno central y el canario han acercado posturas estos últimos días para llevar al Congreso una nueva iniciativa legislativa que desbloquee la distribución obligatoria a las comunidades autónomas de los menores migrantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apuesta por un decreto ley para una distribución extraordinaria de alrededor 4.000 menores migrantes, una vía más coyuntural y de urgencia, mientras que el Ejecutivo defiende una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.