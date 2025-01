Triple cita con el bluesman italiano Bo Rasco en Ibiza

2025 comienza y con él una nueva temporada de giras de blues con el sello del batería asturiano residente en Ibiza David Barona. El invitado de este arranque del año será el bluesman italiano Andrea Boris Borasco, conocido como Bo Rasco en el mundo artístico. Se pondrá al frente de un cuarteto de peso formado por el guitarrista madrileño Pablo Sanpa y la base rítmica local de Salvatore Licitra al contrabajo y el propio Barona con las percusiones.

En esta ocasión hay programadas tres citas de momento, la primera será este viernes, a partir de las 22 horas en el marco del ciclo The Thrill is Here de Teatro Ibiza, la sala del puerto de Vila, que inicia el año con energía. Y el sábado tocarán primero en el aperitivo de Can Jordi Blues Station, desde las 13 horas, y después unos kilómetros más abajo de la carretera de Sant Josep, en el tardeo de Rosana’s, a las 16.30.

Bo Rasco es un prestigioso vocalista y armonicista italiano, habitual de las salas de blues de su país. Suele realizar giras por toda Europa, con un repertorio de clásicos donde no suelen faltar temas de Keb’ Mo’, Ry Cooder, Muddy Waters, Freddie King, Eric Clapton, B. B. King, Eric Sardinas, Johnny Lang o Jimmy Reed, entre muchos otros. En Italia también es impulsor de la banda Boggie Bombers, una de las formaciones de blues más populares del género, en la que él además de poner la voz y la armónica compone las canciones. Tienen dos álbumes publicados, ‘The Docks Dora Session’ (2016) y ‘Boogie Bonanza’ (2020), informa Sant Josep es Música.

El otro invitado es Pablo Sanpa, que en los últimos tiempos se ha convertido en un habitual de Ibiza. Es uno de los guitarristas de referencia en la escena madrileña de música negra y ha trabajado tanto en estudio como en giras con artistas internacionales de la talla de Lou Marini, Gene Taylor, Fabulous Thunderbirds o The Blasters.