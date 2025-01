La Super Flower abre las fiestas de Sant Antoni

La Super Flower de Sant Antoni, una de las citas más esperadas y multitudinarias del invierno ibicenco, dará este sábado el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Antoni, cuyo programa han presentado el alcalde, Marcos Serra, y el concejal de Fiestas, Miguel Tur. Un programa en el que destacan tradiciones como la bendición de animales del 17 de enero, pero que tiene además dos citas claves, el concierto del conocido grupo de rock humorístico Los Inhumanos, el sábado 28 de febrero, y el XII Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas, previsto para el sábado 1 de febrero.

Las festividades arrancan este viernes con dos eventos destacados: a las 18.30 horas, se inaugurará la exposición de pintura ‘Arco de la verdad’ de Marvina Kang Hughes en el Far de ses Coves Blanques, y a las 21 horas, el concierto de Los varadero band en el Mercado del Passeig de ses Fonts.

El sábado 11 de enero se celebrará la tradicional Super Flower en el municipio. Al mediodía, se llevará a cabo la Mini Flower para los más pequeños, con actividades como pintacaras, talleres y sorpresas, y una feria infantil que abrirá de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas en el Passeig de ses Fonts. A partir de las 20 horas, habrá sesiones de los djsJavi Box, Dj Pharma y Sr Cardona en las casetas del Mercado, en una jornada especial de música y ambiente hippy durante todo el día. Además, a las 17 horas, se celebrará el FlowerFreak, un evento de cultura geek y otaku en el Espai Jove.

Marcos Serra y Miguel Tur, en la presentación del programa / ASA

Durante el fin de semana, también se celebrará el XLII Festival de Balls, Música y Cançó Popular de nuestra tierra, organizado por el Grup Folklòric de Buscastell, que tendrá lugar el domingo de 12 a las 11 horas en el Cine Regio. A las 13.30 horas, el grupo Fuel Pressure Regulator ofrecerá un concierto en el Mercado.

Las fiestas acogerán otras actuaciones musicales destacadas como Crossroad (16 de enero), Stone Corners (19 de enero) o el mítico grupo des estilo humorístico y desenfadado Los Inhumanos (18 de enero), referente de los años 80 y 90, que será uno de los eventos principales de las fiestas.

El 1 de febrero se celebrará otro de los eventos destacados del programa: el XII Campeonato Mundial de Arroz de Matanzos en s’Era d’en Manyà, con música, animación, ball pagès y premios a los mejores arroces. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 14 de enero en la cafetería Es Clot, a partir de las 9 horas. También se celebrará el Concurso Mundial Júnior de Arroz de Matanzas el 31 de enero, en beneficio de los viajes de estudios de los centros educativos de primaria y secundaria. Habrá premios en metálico para los tres primeros clasificados, y la inscripción será gratuita hasta el 24 de enero en festes@santantoni.net .

Día grande

El día grande de Sant Antoni, 17 de enero, comenzará a las 12 horas con la misa solemne, seguida de procesión. Después, en el Passeig de ses Fonts, se celebrará la tradicional bendición de animales, una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Portmany y una cata de buñuelos y vino. Los más pequeños podrán disfrutar de la feria infantil en el horario habitual.

A partir de las 9.30 horas, se celebrará el Torneo de Petanca en las pistas de Can Bonet y Plaza España, a cargo del Club Petanca Sant Antoni. A las 16.30 horas, será el turno del evento ‘El Suelo es Lava’, un juego en equipo que pone a prueba la colaboración entre participantes y que forma parte de otra de las novedades del programa. El día finalizará con un concierto tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode, con The 80s Show by Neon Collective, a las 22 horas.

Actos culturales

El programa cultural de las fiestas incluye exposiciones, funciones de teatros y presentaciones. En cuanto a exposiciones, el 16 de enero se inaugurará la exposición fotográfica ‘El Camí’ de Cris AC en Sa Punta des Molí, y el 30 de enero, la exposición de arte ‘Teixint Arcans’ de Bárbara Velli en el Far de ses Coves Blanques, a las 18.30 horas.

También habrá varias proyecciones, como el nuevo documental de José Luis Mir ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, que se presentará el 23 de enero a las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural Cervantes. El 24 de enero, se proyectará la película 'Anora' en el Cine Regio dentro del programa Zinètic, un ciclo en versión original subtitulada.

El ciclo de conciertos visuales ‘Ones de Llum’ continúa con un concierto en la iglesia de Sant Antoni el 25 de enero a las 20.30 horas. El 26 de enero, a las 13.30 horas, se celebrará una Paella Musical a cargo de la Asociación Musico-Cultural Retro en el hotel Puchet, con rifas y mucha diversión y el legendario grupo Los Salvajes como invitado especial.

Además, el 26 de enero, a las 12 horas, se representará una obra original de Vicent Serra ‘Història d’un premi’ a cargo del Grup de Teatre de l’Associació de Veïns des Molí en el Cine Regio.

Como novedad de este año, también se realizarán visitas teatralizadas tituladas ‘Tots a refugi! Esglesia de Portmany 1692’ a cargo de Miguel Vingut y Neus Torres, el 31 de enero a las 17 horas y el 2 de febrero a las 12.30 horas. Las plazas serán limitadas y se requiere inscripción previa en www.santantoni.net , del 20 al 29 de enero.

Actos deportivos

El deporte será uno de los ejes de las fiestas, con varias competiciones y pruebas programadas, como el Torneo de Tenis (del 7 de enero al 1 de febrero), la salida de marcha nórdica por Sa Talaia (18 de enero), la Tirada de Bassetja (19 de enero), el Trofeo de Judo (25 de enero), y la caminata nocturna ‘Anem de lluna i mirem-nos sa flor’, una caminata nocturna de Sant Antoni a Corona con el que concluirán las fiestas (14 de febrero).

El 18 de enero se celebrarán los Premis de l’Esport en el Cine Regio, donde se reconocerá a los deportistas más destacados de Sant Antoni en 2024.

Otras actividades

El principal evento solidario de las fiestas será el día 19 de enero, de 11 a 17 horas, con una jornada destinada a recaudar fondos para la Asociación de Ayuda a Familias de Menores con Cáncer de las Islas Baleares (Aspanob).

En el Espai Jove también se llevarán a cabo otros eventos, como WizarDracs, organizado por Dracs d’Eivissa (25 y 26 de enero), y otro organizado por la Asociación Otaku (2 de febrero).

Dentro de la programación, también se incluyen eventos como la XXI Neteja a Fons de la badia de Portmany (2 de febrero), la XVI Neteja a Sa Talaia (9 de febrero), el XVIII Sant Antoni Rural (2 de febrero) o la comida homenaje a los mayores en el restaurante Es Cruce (9 de febrero).

El alcalde explica que se ha preparado un programa de fiestas para todos, con actividades que combinan tradición y diversión. “Habrá espectáculos culturales, propuestas deportivas, actividades infantiles y juveniles y eventos musicales para compartir con la familia y amigos”, detalla Serra, que ha invitado a toda la población a participar en estas fiestas durante los meses de enero y febrero.

Miguel Tur destaca varios eventos como la Super Flower, el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas y, como novedad, las visitas teatralizadas a la iglesia de Sant Antoni. “Son unas fiestas enfocadas principalmente al público infantil y juvenil”, señala Tur, que resalta que “el día grande de Sant Antoni, 17 de enero, actuará The 80s Show by Neon Collective, un grupo que realiza versiones de grupos muy conocidos como The Cure o U2”.