Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Como ya es tradición, una vez agotados los extensísimos programas navideños de los diferentes municipios, la atención se centra ahora en las fiestas de Sant Antoni y en su Superflower, que vuelve a inundar el passeig de ses Fonts, como siempre, el sábado posterior a las fechas de Navidad. Habrá disfraces, ambientazo y, como siempre, mucha música, de la que en esta ocasión se encargarán los dj's Javi Box, Pharma y Sr Cardona. Además, el domingo el programa de fiestas incluye el tradicional festival folclórico del Cine Regio.

Pero como no es Flower todo lo que reluce, este fin de semana habrá música, con variadas citas del programa Sant Josep es Música, además de la minigira del bluesman italiano Bo Rasco, que actúa el viernes en Teatro Ibiza y el sábado en Can Jordi y Rosana's. Además, el dúo de piano y violín Bis@Bis rinde homenaje al desaparecido compositor Raymond Andrés el sábado en es Polvorí de Dalt Vila.

También habrá danza, con el espectáculo 'Chelo y pasión' el sábado en el Teatro España de Santa Eulària, la presentación del libro de fotos y poesía de Giuseppe Concas y José Martínez García en Can Moreta y las dos últimas citas navideñas de la temporada: La fiesta de aniversario de la Associació Reis Mags el sábado en Formentera, y las últimas 'caramelles de Nadal' el domingo en Santa Gertrudis.

El fotógrafo Giuseppe Concas presenta su libro este jueves en Can Moreta / Vicent Marí

JUEVES 9 DE ENERO

Libro

'Detalles con alma'. Presentación del libro de fotografías de tradiciones ibicencas de Giuseppe Concas, con poemas de José Martínez García. 18.30 horas en el bar Can Moreta de Vila.

Música

Pere Vergés. Blues. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Mano a Mano. Dúo de tangos. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Triple cita con el bluesman Bo Rasco este fin de semana en Ibiza / DI

VIERNES 10 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

18.30 horas: ' Arco de la verdad'. Inauguración de la exposición de pintura de Malvina Kang Hughes. En el Far de ses Coves Blanques.

Arco de la verdad'. Inauguración de la exposición de pintura de Malvina Kang Hughes. En el Far de ses Coves Blanques. 21 horas: Concierto de Los del varadero band. Un repertorio de rumbas y pop aflamencado. Mercat del Passeig de ses Fonts.

Música

Bo Rasco Quartet. Blues. Ciclo The Thrill is Here de Teatro Ibiza. Apertura de puertas a las 21 horas y concierto a las 22 horas. Entrada libre.

Little Pomegranate Honey. Rock. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s.

Excursión

Rutas saludables de Santa Eulària. Puig de Missa. Punto de encuentro en el Club de Majors de Santa Eulària a las 16 horas.

Ambiente en la Flower de Sant Antoni / Toni Escobar

SÁBADO 11 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

11-14 h y 16-20 horas: La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts.

La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts. 17 horas: FlowerFreak. Vuelve el evento friki de la cultura geek y otaku. Zona de videojuegos y torneos. Concursos de preguntas de anime, talleres y gastronomía japonesa. Rifas, proyecciones, karaoke y mucho más. Organizado por la Asociación Otaku. En el Espai Jove.

Superflower:

12.30 horas Super Flower. Llega otra edición de la fiesta hippy flower que más calienta el invierno ibicenco. Con mercado, espectáculos, actuaciones y muchas sorpresas. En el Passeig de ses Fonts.

Super Flower. Llega otra edición de la fiesta hippy flower que más calienta el invierno ibicenco. Con mercado, espectáculos, actuaciones y muchas sorpresas. En el Passeig de ses Fonts. Al mediodía, la Mini Flower: la fiesta para los pequeños. Pintacaras, talleres y sorpresas. Música y ambiente especial durante todo el día en las casetas del Mercat. A partir de las 20 horas, sesiones de los DJ Javi Box, DJ Pharma y Sr. Cardona para no parar de bailar.

Danza

‘Chelo y pasión. Un viaje cultural a través de la danza’, a cargo de María José Mínguez, Eva Ruiz y Sussana Rozsa. Entradas: 6 € (más gastos de gestión) en santaeulariadesriu.com y 8 € en taquilla. Menores de 12 años: 50% de descuento. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària.

Música

Bis@Bis. Concierto del ciclo Art i Música. Homenaje al compositor Raymond Andrés. Laura Boned Marí, violín, y Miguel San Miguel, piano. 19 horas en la sala es olvorí de Dalt Vila. Entrada libre.

Bo Rasco Quartet. Blues. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Ocio

XV Aniversario de la Associació Reis Mags de Formentera: Correfoc a cargo de la Colla de Bruixes i Dimonis Els Mals Esperits y batucada con Esperitrons. 18.30 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc.

El dúo Bis@Bis rinde homenaje a Raymond Andrés en Vila. / Vicent Marí

DOMINGO 12 DE ENERO

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: XLII Festival de balls, música i cançó popular de la nostra terra. Organizado por el Grup Folklòric de Buscastell. En el Cine Regio.

XLII Festival de balls, música i cançó popular de la nostra terra. Organizado por el Grup Folklòric de Buscastell. En el Cine Regio. 11 a 14 horas: La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts.

La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts. 13.30 horas: Fuel Preasure Regulator. Rock. Mercat del Passeig de ses Fonts.

Excursión

Rutas de Senderismo de Eivissa: Cala Llenya-Santa Eulària. Salida a las 9.30 horas de las piscinas Can Misses en bus. Dificultad media. 8 km. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

Tradición

Misa con ‘caramelles de Nadal’ a las 12 horas en la iglesia de Santa Gertrudis, a cargo de la Esquadra de Caramellers de Santa Gertrudis.

EXPOSICIONES

Júlia Ribas. Proyecto de arte local Artnt 02 en Filmòtica Studio de Vila. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Del viernes 9 al 23 de enero

José María Cabello. 'El color de los años', pinturas. Inauguración el 10 de enero a las 18 horas en el espacio cultural Can Portmany de Sant Rafel. De lunes a sábado de 17 a 20.30 horas. Hasta el 19 de enero.

Malvina Kang Hughes. 'Arco de la verdad', pinturas. Inauguración el 10 de enero a las 18.30 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de enero.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril

Fira d’Art. Exposición colectiva de Navidad con Ángel Zabala, Aïda Miró, Álvaro Mendoza, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Enric Riera, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, María Catalán, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

'Històries de migracions'. 'Eivissa y Formentera, tierra de salida y llegada'. Muestra del Fons Pitiús de Cooperació. Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 9 de enero.

'Eivissa, quan la mar abraça la història'. Exposición de fotografía sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los fotógrafos Salvatore Aquilano, Santiago Barberán, Joan Costa, Cristina López, Vicent Marí, Juan Pacheco y Toni Pomar. Claustro del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 31 de enero.

'Colectiva de invierno'. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

'Eivissa, Patrimoni en esprai'. Exposición de arte urbano sobre el Patrimonio de la Humanidad, con los artistas Zsar, Fossi, Ruinseñor, Pief, María Vila y Mondobiq. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Hasta el 16 de febrero.

Colectiva de Navidad en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

Félix Semper. 'Estira tu imaginación', esculturas flexibles y pinturas. galería Obra23 & Nina Vagic del polígono de Can Bufí de Vila. Hasta el 10 de enero. Cita previa en el 661330127.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.