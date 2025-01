Que la izquierda menorquina salga en tromba en contra de la forma en la que el Consell de Ibiza reclama más diputados para la isla para ajustarse a la representatividad real de la población en el Parlament. Reconocen la «disfunción» (Ibiza tiene un diputado menos a pesar de contar con cerca de 60.000 habitantes más), pero critican las formas.

Llama la atención

El contraste en el puerto de Ibiza entre los yates de lujo que esperan que vuelva a ser verano y la treintena de pateras a la espera, custodiadas por la Autoridad Portuaria, a que la Delegación del Gobierno en Balears autorice su destrucción. Permanecen amontonadas pendientes de un trámite administrativo que permita a Herbusa hacerse cargo de su destrucción.

Que a pesar de que el primer día de las rebajas de invierno de este año fuera mejor que el de años anteriores, explican los comerciantes, se note una pérdida de la ilusión de los clientes por los descuentos. La mayoría van a tiro hecho a cosas que durante los meses previos no han podido comprar por su elevado precio, algo que no siempre es posible porque los productos deseados no están rebajados.