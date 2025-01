El viaje artístico de Malvina Kang Hughes en busca de la verdad

Malvina Kang Hughes se confiesa «muy entusiasmada» ante la inauguración mañana a las 18.30 horas de su muestra ‘Arco de la verdad’ en el Far de ses Coves Blanques. Y es que, aunque ya en 2024 exhibió en solitario una pequeña selección de su trabajo en el restaurante Ses Casetes Art Cafè, en Sant Mateu, considera la de Sant Antoni su primera gran exposición individual.

Fue la concejala de Cultura de este municipio, Eva María Prats, la que la invitó a mostrar su trabajo en este espacio tan emblemático de la Villa de Portmany y la artista singapurense, que reside desde 2022 en las Pitiusas, no puede estar más agradecida por la oportunidad que le ha brindado.

Para esta ocasión tan especial, Kang ha seleccionado 25 obras que se enmarcan dentro del expresionismo abstracto. Están creadas todas en 2024 y la gran mayoría son de gran formato. La pintora define sus obras como «un viaje hacia la verdad» y de ahí el título de la exposición. «Lo que intento expresar con cada uno de mis trabajos es la verdad del momento en el que estoy pintando», insiste la creadora, a la que le gusta pintar al aire libre, en su casa de campo de Santa Agnès. Trabajar en el exterior implica exponer sus obras a las fuerzas de la naturaleza, como la lluvia, el sol y el viento, pero ha aprendido a aceptar esta «interacción» y que no tiene el control absoluto sobre lo que crea. Ibiza y su luz única, explica, de una manera u otra inspiran todas las creaciones de ‘Arco de la verdad’.

Una de las obras de Malvina Kang Hughes. / Web Malvina Kang Hughes

En sus obras, realizadas con pigmento en polvo mezclado con óleo y acrílicos y realizadas sobre lona cruda sin imprimar, hay colores luminosos, pero también oscuros, una tendencia que ha empezado a explorar últimamente con el ánimo de expresar «más honestamente» lo que hay en su interior. «Soy una persona normalmente muy feliz y eso se refleja en mi cuadros, pero en la vida hay momentos más oscuros y reflexivos y también dejo constancia de ellos en mis lienzos», afirma, haciendo referencia, en concreto, a un cuadro en negro que hay en la muestra del Far de ses Coves Blanques.

Nacida en 1987 en Singapur, Kang ha tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares. A los catorce años se trasladó con su familia a tierras canadienses. «Estudié en Victoria, capital de la Columbia Británica, y luego me fui a Los Ángeles para hacer la carrera de Relaciones Internacionales y Periodismo. Después regresé dos años a Singapur, estuve otros ocho años en Australia, en Sydney, y con el covid, en 2021, me fui un año a Mallorca y en 2022 me establecí en Ibiza», apunta al preguntarle sobre todos los lugares donde ha residido y ha creado antes de instalarse en Santa Agnès.

Sus comienzos en la pintura

Su primer contacto con la pintura fue de muy jovencita, «gracias a una tía japonesa, que era profesora de arte» y que le enseñó esta disciplina. Sin embargo,no fue hasta hace diez años, cuando se quedó embarazada de su primer hijo, cuando se empezó a tomar en serio lo que hasta entonces había sido una de muchas inquietudes creativas, entre las que se encuentran también la poesía y el baile clásico.

Para Kang crear «es una experiencia muy profunda» que define como «una especie de meditación». «Cuando pinto me alejo de mi cerebro lógico y entro en un espacio vacío, donde no hay ni ideas, ni tiempo ni recuerdos, y viajo a otra parte de mí misma que es más emocional, es una experiencia muy bonita que me permite aprender de mí misma», explica.

‘Arco de la verdad’ se podrá visitar hasta el 25 de enero de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas .

