Una entrada a Ibiza con la cara renovada

Todo parece indicar que la próxima temporada comenzará con una entrada principal a la ciudad de Ibiza con una cara renovada, tras la finalización de las obras que vienen desarrollándose en la avenida de Santa Eulària. Concretamente, estos trabajos frente al puerto de Vila se están llevando a cabo en el tramo que separa el muelle de Ribera (donde atracan las barcas de Formentera) de la sede de Autoridad Portuaria de Balears (APB) y Capitanía Marítima, que se encuentran a pocos metros del inicio de la avenida de Joan Carles I. El objetivo del Ayuntamiento de Ibiza y la APB con este proyecto, que se desarrolla en zona portuaria y también en zona del Consistorio, es integrar en la ciudad el vial portuario.

Dos transeúntes, a la izquierda, pasean cerca de las obras. | TONI ESCOBAR

De hecho, al fin y al cabo este proyecto es una continuación de la retirada de una valla metálica que, hasta el año 2016, separaba dicho vial de la avenida como tal. «Antes aquí había barreras y parecía que estábamos en una cárcel. Ahora se supone que habrá más espacio. Se trata de unificar, adecentar un poco más la zona, dar más espacio a la gente, que se pueda circular mejor. Tiene buena pinta, incluye aceras y jardines», destaca José Boned —que pasea a menudo por esta avenida—mientras charla con un conocido frente al muelle de las barcas de Formentera.

Ya se han eliminado las antiguas aceras de la zona portuaria. / TONI ESCOBAR

Así, espera que la reforma suponga una mejora. Ahora se busca dejar atrás de una vez por todas la separación de las dos zonas. Es un paso más en la integración del puerto en la ciudad, algo en lo que se viene trabajando hace años. Ya se han demolido las aceras que había en el tramo mencionado, donde se instalará un carril bici (que dará continuidad al del muelle) en la parte del Ayuntamiento y, en territorio de la APB, una nueva acera peatonal y un parterre que servirá de separación entre ambos espacios. Será «una zona ajardinada y arbolada, con vegetación y riego», detalla el convenio entre el Ayuntamiento y la APB, que se publicó en el BOE en otoño de 2023. También se instalará mobiliario urbano: bancos de hormigón, papeleras metálicas y bolardos, indica el proyecto. De las obras se encarga la APB y fueron adjudicadas a Hermanos Parrot S.A. El presupuesto total de ejecución asciende a 1.435.182 euros (impuestos incluidos).

Gráfico del proyecto de remodelación, con carril bici, zona ajardinada y acera. / IDOM/APB

«Me parece muy bien, es una idea bonita y lo están haciendo muy rápido», comenta José Martín, otro transeúnte. Se refiere también al reciente asfaltado de la avenida. Además, algunos ya pasean por la nueva acera que se ha creado en el lateral derecho (para quien entra a la ciudad, es decir, mirando a Dalt Vila), desde el semáforo y paso de peatones que hay desde Muebles de Junco y Mimbre hasta llegar a la altura de la estación marítima. Antes no se podía hacer todo este tramo a pie, o en todo caso era realmente complicado y peligroso.

Una máquina excavadora ayer por la mañana. / TONI ESCOBAR

La remodelación podría estar terminada en marzo o abril. / TONI ESCOBAR

Obras fuera de temporada

«Las molestias son justo cuando tienen que ser, porque en pleno verano hubiese sido fatal», añade Martín. De hecho, muchos encuestados para este reportaje coinciden en la importancia de que las obras no se demoren más de la cuenta para llegar con todo listo a la temporada. Tanto la APB como el encargado de la obra, preguntados ayer por este diario, coinciden en que se están cumpliendo los plazos. «Las obras van a buen ritmo, sin ningún contratiempo a destacar», indica la APB. «Las obras van rápido (...) Acabarán en marzo o abril», confirmó el encargado al ser preguntado por los plazos.

«Van trabajando todos los días y las obras avanzan bien, simplemente que los días de Navidad, como es lógico, se paró. A mí me parece muy bien lo que están haciendo; y la nueva acera, la que pasa junto a ses Feixes, es muy cómoda», declara, por su parte, Antonia Rico, trabajadora del barrio. También valora que, durante el transcurso de los trabajos en la avenida de Santa Eulària, hayan habilitado un paso de peatones justo delante de la estación marítima: «Ha sido un acierto porque lo quitaron hace unos años y la gente, aunque se instalaron unas barreras [en la frontera entre la acera y la calzada], las saltaba igualmente. Era un peligro». Así, también ve con buenos ojos el proyecto y confía, al ritmo al que van las obras, en que finalicen antes de la temporada, tal y como prevé el propio encargado de la obra.

Silvia Melandre, otra trabajadora, confirma que hasta hace poco el otro paso de peatones más cercano que había en este tramo de la avenida era el que se sitúa enfrente del restaurante La Tagliatella. Añade que la nueva acera, la que han construido en el lateral derecho, «entre que han puesto árboles y farolas», ha quedado muy pequeña. De todas formas, aún queda por ver cómo quedará la nueva acera que se construirá entre el vial portuario y el carril bici, contiguo a la calzada de la avenida, lo que en cierta manera parece tranquilizarle a la espera de ver el resultado final, con la suma total del espacio peatonal. «Con que se den prisa y no se alargue hasta el verano...», apunta Silvia.

Por otro lado, Luisa Reyes, vecino del paseo marítimo que da una vuelta por la avenida de Santa Eulària en el momento de la encuesta, explica que no se había dado cuenta hasta ahora de que han creado una nueva acera y explica que a partir de ahora la utilizará: «Por el otro lado [por el vial portuario] ahora con las obras es más complicado. Entre las obras y la parada de taxis se ha habilitado un paso para peatones [es temporal y de pocos metros, hasta que el peatón puede cruzar hacia la acera que hay más a la derecha, frente al Port Nàutic Ibiza] que es muy estrecho y en el que hay gente que va en los dos sentidos. Así que a la próxima ya vendré por el otro lado».

Otro encuestado aboga por ampliar el espacio de la calzada: «Veo positivo que vayan a mejorar la imagen de la ciudad, pero también es verdad que hay espacio suficiente como para que hubiesen decidido construir un carril para taxis y autobuses, cosa que no es incompatible con que haya carril bici. Hay sitio para todo y sería lo lógico para facilitar los accesos y que los clientes no esperen tanto. A veces aquí se forman colas de 10 o 15 minutos para entrar en la ciudad, para acceder a la avenida de Santa Eulària o a la de Bartomeu de Roselló». «Para entrar y salir en verano las cosas se complican y como caigan dos gotas… Vamos a ver cómo funciona este verano», comenta otra trabajadora de esta zona de la ciudad. Los vecinos de Ibiza no tardarán mucho en ver el resultado final.

Un proyecto dirigido por la APB y conveniado con el Ayuntamiento Las obras de remodelación de la avenida de Santa Eulària, aunque afectan tanto a zona municipal como a portuaria, corren a cargo de Autoridad Portuaria de Balears (APB) y se adjudicaron a Hermanos Parrot. La APB, «con la asistencia técnica de Idom», empresa especializada en consultoría, ingeniería y arquitectura, redactó el proyecto correspondiente, titulado ‘Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Ibiza’. «La dirección técnica de las obras y su ejecución corresponderá a la APB, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de supervisión que corresponden al Ayuntamiento de Ibiza en la zona de titularidad municipal», detalla el convenio entre el Consistorio y la APB. En este documento se indica que «los principios de cooperación, coordinación y eficacia exigen integrar en una única actuación las obras previstas en las zonas de titularidad municipal y en la zona de servicio del puerto». «Desde el punto de vista técnico y económico, es conveniente que las obras en la zona municipal y en la zona portuaria se ejecuten bajo una misma dirección técnica», agrega. La APB prevé invertir alrededor de 80 millones de euros en los próximos cuatro años en mejoras para el puerto de Ibiza, según dijo su presidente, Javier Sanz, en una rueda de prensa posterior al consejo de navegación de diciembre en la estación marítima de es Botafoc. Entre el Port Nàutic Ibiza (antiguo Club Náutico Ibiza) y la sede de la APB y Capitanía Marítima también se quiere construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para 700 plazas, pero se aplazó al año 2027 a la espera de la redacción definitiva del Plan especial del puerto, tal y como recogió este diario. Por otro lado, y al margen de las obras de integración del vial portuario, en la avenida de Santa Eulària también se han llevado a cabo recientemente labores de reasfaltado y la creación de una nueva acera, contigua a ses Feixes.

