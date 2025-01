Colapso en las Urgencias de Ibiza: "Las enfermeras están desbordadas y angustiadas por no poder atender a los pacientes como merecen"

El desbordamiento al que se enfrenta el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses desde hace aproximadamente dos semanas sigue igual un día después de que este miércoles los sanitarios decidieran hacer pública la situación. Hay falta de camas debido al incremento habitual de gripe en estas fechas, además de que durante las fiestas no suelen darse altas. Este jueves por la mañana eran 47 las personas que esperaban en Urgencias y 21 los pacientes hospitalizados en diferentes lugares del servicio debido a la falta de camas libres en planta. Según trasladan los sindicatos sanitarios, el plan de contingencia, que supone la activación de 30 camas hospitalarias y la contratación de profesionales sanitarios para atender a los pacientes que se ingresen en ellas, se aplicará a partir de este viernes, pero no entienden por qué no se ha reaccionado antes.

«La gerencia no ha activado el plan de contingencias y tendría que haberlo hecho hace ya nueve días, cuando las enfermeras dieron la voz de alarma de que los servicios de Urgencias estaban saturados», apunta la delegada en las Pitiusas del Sindicato de Enfermería (Satse) de Balears, Carmen Ortiz.

Atención a los pacientes

En este contexto, Ortiz denuncia que las enfermeras «tienen unos niveles de sobrecarga inhumanos», pero que la peor parte es la que se llevan los pacientes: «La calidad asistencial que se les está dando no es la que merecen», lamenta. «La mayoría de las personas que están ingresadas en el servicio de Urgencias son personas con pluripatologías. Son personas con enfermedades crónicas, con varios procesos asociados... Podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos. Necesitan estar en una planta y que las enfermeras cuiden de ellos como debería n», indica. La realidad de estos enfermos es completamente la contraria: «Están ingresados por todas partes en Urgencias, donde se ha improvisado metiendo cuatro camas en una sala médica», señala, como ejemplo de algunas de las medidas que se han ido tomando al no disponer de ningún otro plan. La delegada indica que «las enfermeras están desbordadas con la angustia de no haber podido atender a sus pacientes como se merecen», además de que están haciendo «muchísimas horas extra».

Ortiz señala que, además de las 30 camas, el plan de contingencia implica que «se contratan cinco enfermeras, cinco auxiliares de enfermería y cinco celadores» y que, por lo que saben, las medidas que se van a aplicar este viernes estaban decididas la semana pasada, por lo que insiste: «Llegamos tarde y llegamos mal».

En la misma línea, Laura Villalba, miembro del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), recalca: «No tendrían que haberse demorado tanto [...] porque cuando empieza uno con gripe, vienen todos los casos seguidos». Villalba también señala la carga que hasta ahora se ha dado en Urgencias, sobre todo con los ingresados que hay en el servicio: «Esto hace que aumenten los cuidados porque, al estar ingresados, hay que encargarse de la higiene y asistirles en todo lo que necesiten». A este trabajo se suma que «sólo el tema de gestión, para organizarlo todo», ya les lleva «un tiempo», indica Villalba para insistir en la situación de «colapso».

Turnos dobles y horas extra

Hasta ahora, los turnos de trabajo se han cubierto, de manera puntual, con turnos dobles por parte de los profesionales de Urgencias o con «personal que trabaja en el hospital pero que a lo mejor no sabe cómo funciona Urgencias porque no han estado nunca, pero a quienes se envía a este servicio porque hacen falta», apunta Villalba.

Desde el SAE insisten en la imporancia de la ayuda de los profesionales que se van a incorporar: «Para que mientras tú estás con los nuevos [pacientes] que van entrando, puedas atender a los que ya estaban». Ella también critica que en esta situación no se puede dar la atención que requieren los pacientes y coincide en que son principalmente mayores que «necesitan dedicación».

«Suelen tener a partir de 65 años y tienen enfermedades cardiacas o pulmonares, o de tipo crónico... Este tipo de paciente, si coge una infección, que suele ser vírica en esta época, [...] se descompensa respiratoriamente y, si no puedes darle de alta y que siga el tratamiento en casa, tienes que ingresarlo y el problema, una vez hospitalizados, está en la falta de fluidez a la hora de dar altas a esos pacientes», recalca Carlos Rodríguez, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en el Área de Salud de las Pitiusas. «El paciente está bien tratado porque inicia el tratamiento estando en Urgencias, pero no es el lugar en el que le corresponde estar... Están ocupando salas de exploración, de Ginecología...», señala Rodríguez.

Desde su experiencia como urgenciólogo durante 22 años en Can Misses, lamenta que la saturación del servicio en esta época sea algo crónico: «Cada año en diciembre, enero y febrero tenemos este problema y los pacientes no dejan de llegar a Urgencias», indica Rodríguez, que además tiene en cuenta que a medida que la población de Ibiza crece, ésta se va incorporando al sistema sanitario: «De media se ven 180 pacientes en un día y de todos ellos seguro que a alguno se tendrá que ingresar», calcula.

Rodríguez apunta que hace poco se incorporaron seis médicos de familia al servicio de Urgencias y que esto «ha sido un alivio», pero aún así llama la atención que suceda siempre lo mismo: «Llevamos una experiencia y deberíamos tenerlo controlado», indica.

Preocupación del PSOE

El PSOE de Ibiza manifestó en un comunicado su preocupación por la «grave situación que sufre el Hospital Can Misses», que «pone de manifiesto la necesidad de que la conselleria de Salud tome medidas inmediatas», indica la nota.El PSOE también lamenta que el Hospital Can Misses no haya tomado medidas para hacer frente al aumento de la demanda de los servicios sanitarios y muestra su «preocupación» porque el retraso en la puesta en marcha del plan de contingencia «afecta al resto de la actividad hospitalaria, como la quirúrgica».

