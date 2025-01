Denuncian falta de camas y saturación en el hospital de Ibiza: "Siguen llegando pacientes y no tenemos sitio"

«Hacemos lo que podemos. Hemos sacado a un médico de una sala de exploración para meter camas para cuatro pacientes, en la sala de especialidades de Cirugía hemos puesto a otros dos, dos camas más en la sala de exploración de Ginecología, los pacientes que se encuentran mejor los estamos poniendo en sillones... Hacemos lo que podemos, pero no hay más sitio para poner a los pacientes». Es el grito de auxilio, y de denuncia, que lanza una portavoz del personal del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses. Son cerca de las dos de la tarde del miércoles y, tras días soportando «saturación» y «falta de camas», han decidido hacer pública la situación. «Para ver si se hace algo», justifican.

Mientras esta portavoz, una auxiliar a la que el resto de compañeros (médicos, enfermeras, técnicos en cuidados de enfermería, celadores...) han erigido en voz «de todos», hay veinte pacientes hospitalizados en Urgencias. Esto es, enfermos que deben quedarse ingresados y que deberían estar en una habitación, pero que permanecen en este servicio porque no hay camas libres en planta. «Y sin previsión de que puedan subir a planta porque no está previsto dar altas», afirma.

Según detallan los sanitarios, esta aglomeración de pacientes se debe a que durante las fiestas «apenas se dan altas» sumado al incremento habitual de demanda típico en estas fechas, derivado del frío (gripe, resfriados que se complican y personas mayores con patologías que se desestabilizan). Además, estos enfermos, cuando quedan ingresados, necesitan más tiempo para recuperarse e irse a casa, lo que enlentece el ritmo de altas.

Una sola toma de oxígeno

«Hemos estado así durante las fiestas, pero ahora estamos igual o peor», comenta la portavoz de los sanitarios, que destaca: «Siguen llegando pacientes, por su propio pie y en ambulancia, y no hay más sitio, hay pacientes por todos lados, ya no sabemos dónde colocarlos». Para intentar ubicarlos a todos ayer a mediodía habían colocado cuatro camas «separadas con biombos» en una sala de exploración médica, otras dos en una sala de especialidades de Cirugía y dos más en una de exploración de Ginecología y a mediodía estaban colocando camillas en los pasillos y reubicando a los pacientes del propio servicio, no a los ingresados, que se encontraban mejor en sillones.

Según denuncian, se han encontrado con alguna situación complicada, como que en esa sala de exploración en la que habían colocado cuatro camas sólo había una toma de oxígeno, que ya estaba ocupada, y necesitaban otra para otro paciente, por lo que tuvieron que reubicar a los enfermos. Además, recalcan que el personal de Urgencias debe hacerse cargo de sus propios pacientes, pero también de esa veintena que están a la espera de cama, que ya tienen un tratamiento: «Hay que estar pendiente de su medicación, sus dietas, sus diuresis, los controles... Son pacientes que asumimos nosotros aunque deberían estar en planta». Esto, reconocen, afecta a la asistencia que reciben los pacientes: «Hacemos todo lo que podemos. Estamos acostumbrados a mucha carga de trabajo, pero esto es demasiado».

Los supervisores del servicio de Urgencias han solicitado refuerzos de personal para poder atender a todos los pacientes, «pero el problema es que no hay sitio, no hay camas». «¿Qué hacemos con los pacientes?», se preguntan. Después de llevar varios días jugando a «un tetris» con los pacientes, tratando de buscarles un espacio adecuado a todos, ya no saben qué más hacer para evitar el game over.

«En las próximas horas se van a activar 30 camas en el hospital»

«En estos momentos hay 19 pacientes pendientes de ingreso en Can Misses. Aunque es un número importante, es la cifra habitual en estas fechas, después de varios días de vacaciones e incremento de virus respiratorio», responden desde el Servei Balear de Salut cuando se pregunta por la situación de saturación y falta de camas que, según los sanitarios, está viviendo el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses. Desde el Servei aseguran que, «como el resto de hospitales» de las islas, el ibicenco ha puesto en marcha el plan de contingencia previsto para estas situaciones. Algo que, sin embargo, los sanitarios del servicio de Urgencias aseguraron que estaban esperando que se activara.

«En las próximas horas se van a activar 30 camas para aumentar la capacidad de Can Misses», señalan desde el Servei antes de destacar que aún hay margen para habilitar más camas de hospitalización en el caso de que, si sigue aumentando la demanda asistencial, fueran necesarias. Una medida que, según explican, se encuentra en el plan que el pasado mes de diciembre la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera remitió a la subdirección de Hospitales para su aprobación. Este incremento de camas va aparejado con la contratación de 17 profesionales sanitarios (un médico y el resto personal de enfermería y celadores) para atender a los pacientes que ingresen en ellas.

Además, están previstas otras acciones, como «agilizar la disponibilidad de camas de los pacientes que han sido dados de alta», esto es, que la habitación se limpie y se prepare para otro paciente sin dilación. De la misma manera, indican que se reducirá la programación hospitalaria «para disponer de más camas para ingresar pacientes de Urgencias» y se potenciará la hospitalización a domicilio así como remitir pacientes a centros concertados.

Salud señala que todas estas acciones se irán modulando en función de la demanda y de cómo avance la epidemia de gripe.