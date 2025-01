Un primer día de rebajas en Ibiza mejor que el de otros años

Es el primer día de rebajas del año y como siempre llega en la difícil cuesta de enero. La población ya ha gastado dinero en comidas y cenas navideñas y en hacer regalos a la familia, y esto podría hacerse notar este martes por la mañana. A simple vista no parece ser tanta la gente que ha salido a curiosear a los comercios, aunque desde las diferentes tiendas de la avenida Bartomeu de Rosselló confirman que son muchos los que entran y compran desde primera hora de la mañana: «Se nota que estaban esperando», apunta Javi, dependiente en Pull&Bear, que indica que cree que habrá aún más movimiento por la tarde.

Los comercios de Vila llevan aproximadamente una semana preparándose para este momento y en sus escaparates figuran descuentos desde el 20 hasta el 70 por ciento. «Las campañas de ropa van de enero a julio, por eso en las rebajas de verano puede sorprender encontrar una chaqueta de invierno y ahora se pueden encontrar artículos de verano», recuerda Javi. En la tienda en la que él trabaja estos son los que más rebajados están ahora, por lo que también son los que más se compran, indica.

De hecho, este es el fundamento de las rebajas: «Dar paso a nuevas colecciones», precisa la encargada de Tezenis. Así se preparan para la temporada primavera-verano: «Aunque parezca que es muy pronto, la moda es así», afirma.

La ilusión de las rebajas

La encargada, que recalca que son un equipo de 13 personas las que trabajan en estas rebajas, compara este primer día con el de otros años: «El primer día hay más gente pero luego se va a ir reduciendo la afluencia». Para ella el motivo es que «antes las rebajas eran más largas... La gente tenía la ilusión durante más tiempo». Por otro lado, comenta que cada vez se intenta señalizar mejor la cantidad de cada artículo rebajado: «Ya no es a mitad de precio. Ya vamos por franjas: a cinco, ocho, doce euros...».

Por lo contrario, en la tienda de ropa y complementos Innova, en la avenida Isidoro Macabich, aplican estas rebajas en las prendas de frío para dar paso a las nuevas colecciones y consideran que en este primer día ha habido poca gente por la zona: «Aunque como primer día está siendo mejor que el año pasado», apunta Aline.

Ángela está aprovechando para adquirir artículos concretos: «A mi nieta le encantan las cosas de Pandora», indica, con algunas bolsitas de esta joyería en la mano. Sonia, también ha comprado en esta joyería: «Los collares que normalmente suelen costar entre 70 y ciento y pico euros me han salido por treinta y algo, y con los anillos tres cuartos de lo mismo», indica.

Aprovechar bien las rebajas

En las rebajas también se aprovecha para comprar alguna prenda que unas semanas antes no interesaba por su elevado precio: «Me gustó un pijama pero era muy caro y hoy me lo he comprado por 12 euros», apunta Ángela. Esta técnica es la que siguen la mayoría de compradores: «Hay que esperar un poquito para no gastar tanto dinero porque estando como está la vida hoy en día y como sube todo... Si no consigues el artículo que quieres te aguantas porque si lo compras luego llegas a casa y te das cuenta de que te falta para la luz o para el alquiler», apunta Sonia.

Las dos amigas coinciden en que prefieren comprar en las tiendas físicas antes que en formato online, aunque su tercera acompañante, Laia Torres, afirma que ella es usuaria de tiendas como Shein: «Cojo varias cosas pero prefiero verlas en persona, porque luego a lo mejor me llega y me va muy grande o no me gusta el tacto». Cuando le ocurre esto señala que se apoya en su abuela para pedirle que le de un retoque a la prenda «porque sino tienes que estar cambiando todo el rato», además de que en la isla es más complicado hacer devoluciones a este tipo de comercios.

Esto es algo de lo que ya se ha dado cuenta Miquel, que lleva unos meses viviendo en Ibiza: «Es verdad que da un poco más de palo todo lo online por el tema de las devoluciones y que los envíos se alargan un poco... », indica. Esto le ocurre sobre todo con tiendas que no tienen sede física en la isla, porque en otras, principalmente las marcas de Inditex, sí que se anima a comprar en línea. «Más las camisetas o sudaderas, porque con los pantalones es un mundo», indica. A pesar de ello, no ha salido en busca de algo en concreto, se ha acordado de las rebajas mientras daba un paseo y tras entrar en dos tiendas confirma: «Creo que valen la pena. Hay un poco de todo y puedes buscar tu estilo».

Precisamente en busca de prendas de su estilo ha salido Rosa, que recibió una tarjeta regalo que quería gastar hoy, pero ella no ha tenido tanta suerte como Miquel: «La verdad es que no he visto mucha cosa así que volveré más adelante», lamenta.

Su acompañante Adrián sí que ha encontrado lo que buscaba, aunque no ha apreciado una gran rebaja. Él se lleva a casa dos sudaderas que había visto hace unas semanas y ahora tenían «una ligera rebaja, de dos o tres euros». A pesar de las pegas que han encontrado cada uno, ambos aseguran que prefieren ver en persona los artículos antes que comprarlos por internet.

Un descuento algo mayor, de unos diez euros, es el que ha llevado a dos mujeres que prefieren no dar sus nombres a comprar, sobre todo, ropa para las más pequeñas de la casa: «He encontrado lo que buscaba pero las prendas [disponibles] son pocas». Por este motivo ellas optan por acercarse a un centro comercial una vez al año: «Te sale más rentable irte a Palma al Primark porque los niños van creciendo y en nada les dejan de ir las cosas».

Comercio de proximidad

María Enseñat destaca el mismo problema: «Tenemos un número de tiendas limitadas». Además de ello, su amiga Noelia Lucas señala que los comercios «ponen lo que sobra o lo que no vale la pena», por lo que sin muchas bolsas en la mano, admiten que volverán el último día de rebajas.

Iker utiliza una filosofía diferente en sus compras, ha mirado en las aplicaciones de las tiendas los artículos que le interesan y espera encontrarlos en físico: «Si no me voy a las tiendas de mi pueblo, Santa Eulària, que sé que me van a aportar la calidad y diversidad de la ropa que quiero y no se desharán en la lavadora». Su afirmación es el eslogan perfecto para recordar la importancia de apostar por el pequeño comercio y la proximidad en estas rebajas.

