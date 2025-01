Las Navidades, «un oasis en el desierto» para los restaurantes de Ibiza

Al margen de los restaurantes de Ibiza que abren durante prácticamente todo el año, hay negocios del sector de la restauración que, o bien solo trabajan en temporada (hasta finales de octubre), o bien alargan la actividad hasta finales de año para tener las fiestas navideñas como colofón final, antes de coger vacaciones. Así lo resume Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración, quien concluye que la campaña de Navidad para la hostelería de Ibiza ha sido «razonablemente buena» para los establecimientos (sobre todo los restaurantes, que a veces, el 31, ofrecen el pack de comida más fiesta) que han permanecido abiertos. En todo caso, matiza que, al fin y al cabo, estas fechas son «un oasis en el desierto»: «En invierno, la mayoría de empresas que continúan lo hacen para tener plantillas estables y contar con personal de cara a los meses de temporada. En el momento en el que acaba la temporada, tenemos facturaciones muy bajas entre semana y un pequeño incremento que se puede dar los sábados y domingos».

La terraza cubierta de Sa Vida, ayer al mediodía. / VICENT MARÍ

Tur y Joan Roig, presidente en Ibiza de la Federación Empresarial de Restauración de las Illes Balears (Ferib), coinciden en que la clientela la han compuesto, principalmente, ibicencos y extranjeros con segundas residencias en la isla, no tanto turistas como tal. «Este perfil influye mucho. Ha habido muchas llamadas de gente con segundas residencias. Estoy hablando de holandeses, nórdicos, ingleses o italianos», en palabras de Roig, quien también hace un balance positivo de las navidades para el sector. «En los locales abiertos se ha trabajado todo lo que se ha querido y más. Ha sido espectacular. En términos generales, igual o incluso mejor que el año pasado». Entre la clientela de fuera también hay personas que conocen muy bien la isla y la visitan con frecuencia porque tienen familiares o amigos en Ibiza, añade. «Además, tenemos varias conexiones con diferentes capitales europeas», recuerda Tur.

Belén Montes y Ángela Luaces del Blavós/Hotel Vibra Marítimo. / BLAVÓS/HOTEL VIBRA MARÍTIMO

Mesas montadas en el restaurante Blavós para Nochevieja. / BLAVÓS/HOTEL VIBRA MARÍTIMO

31, jornada estrella

Ambas patronales destacan que, en todo caso, los picos de actividad por las navidades se producen en unas fechas muy concretas, con «una ocupación relativamente buena», en palabras de Tur, y que el día estrella es el 31, mientras que la noche del 24 es más de carácter familiar (se celebra más en casa), aunque también cuenta con una demanda importante.

Jere Monti, dueño de Can Tina, con su hija Kai. / T.ESCANDELL

En Can Tina y Es Mercat, dos restaurantes de Vila gestionados por la misma propiedad, optaron por cerrar los días 23, 24 y 25 de diciembre, cargando así energías para fin de año y año nuevo. «El 31 en Can Tina trabajamos al mediodía y ofrecimos una tardevieja, con música y ambiente para despedir el año con un tardeo. A lo largo de ese día pasaron por aquí más de 150 personas, mientras que en Es Mercat [que se ubica enfrente, a muy pocos metros] es donde celebramos la Nochevieja como tal, con 120 comensales», explica el dueño Jere Monti. El día 1 de enero volvieron a abrir las puertas de Can Tina y las cosas fueron mejor de lo esperado. «Abrimos a la una del mediodía y pensábamos que íbamos a trabajar mucho por el día y poco por la noche, pero estuvo lleno toda la jornada. Tenemos una clientela fija y mucha gente que repite, así que estamos contentos».

Una pizarra con las sugerencias en Can Tina. / VICENT MARÍ

Monti confirma que la campaña de Navidad es temporada alta y señala incluso que para sus negocios «el invierno es mejor que el verano», precisamente porque su público es principalmente local. «Y ahora hemos tenido muchas cenas de Navidad, muchas comidas de empresa, muchas reuniones de amigos...».

Ángel Ruiz de Pablos, propietario del restaurante Sa Vida, posa para Diario de Ibiza. / VICENT MARÍ

El Restaurante Blavós (en ses Figueretes) abre todo el año y recientemente ha tenido varias comidas y cenas de empresa («se han hecho precios para grupos»), otra celebración muy habitual en estas fechas, mientras que «el colofón final fue el menú de fin de año»: «Tuvimos que parar de coger reservas y en total esa noche hubo 142 personas, todo cuajó muy bien», afirma Belén Montes, directora del Hotel Vibra Marítimo, en el que se integra dicho restaurante. «El 1 de enero y el día de Reyes también vinieron bastantes personas. El fin de año implica muchas horas de preparación y se han cuidado mucho los detalles. La plantilla ha hecho un gran trabajo», añade. La directora explica que ahora mismo la clientela no ibicenca del hotel proviene, principalmente, de otras partes de España: «Tenemos horarios mediterráneos, ya que estamos abiertos todo el día, y están viniendo bastantes residentes de la isla (...) Estas navidades han ido mucho mejor que otros años».

Cada restaurante es un mundo, con su clientela, perfil y composición propia. En Sa Vida, ubicado también en Vila, optaron por cerrar los días señalados: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. De hecho, el dueño, Ángel Ruiz de Pablos, explica que para ellos enero es un mes bueno en cuanto a actividad, no tanto noviembre y diciembre. Para muchos, en cambio, enero y febrero representan el periodo más flojo del año. «Febrero sí que notamos que es un mes malo, pero enero suele irnos bien. Los días de estas semanas navideñas que hemos estado abiertos sí que hemos visto que la gente sale un poco más, pero más que nada clientela extranjera y nacionales de fuera de Ibiza», explica en conversación con este diario. ¿Las fiestas de Navidad no son, por tanto, un pico de actividad? «Sí, pero no de gran relevancia».

Ángel Perales, jefe de sala en el restaurante Blavós. / BLAVÓS/HOTEL VIBRA MARÍTIMO

Entre los clientes locales de Sa Vida, la franja de edad más común se sitúa entre los 40 y 50 años; algo más alta es entre los extranjeros: de 40 a 60 años. Entre estos últimos hay «holandeses, ingleses y tal vez unos pocos suizos en las navidades de este año».

Finalmente, Matheus Teodoro Silva, encargado de Ses Escoles, explica que han trabajado muy bien durante estas fiestas, en las que han permanecido abiertos en todas las fechas destacadas, también la noche del 31, en la que además hubo música con dj. ¿Y cuál es el perfil de los comensales en estas semanas? Hay ibicencos, holandeses, alemanes... Los extranjeros son clientes con segundas residencias en la isla, «sobre todo por la zona de Santa Eulària». «Cada año también tenemos bastantes cenas de empresas», añade Teodoro, quien, con todo, concluye que «este año las navidades han sido un poco mejor que las anteriores». Ayer cerraron y no vuelven a abrir puertas hasta principios de marzo. «Son unos mesecitos para que nuestro personal pueda descansar, esto es muy importante», añade.

Los matices

Miquel Tur, de la Pimeef, aunque coincide con el buen diagnóstico, hace hincapié en que en el sector de la restauración «no es oro todo lo que reluce»: «Son tres o cuatro días señalados en los que haces un extra de caja, pero ya está, no te compensa todo el invierno ni mucho menos. Además, los costes tanto de material como de personal para estos días es mucho más elevado. Quien aprovecha para abrir son aquellos establecimientos que ya tienen una estructura que les permite abrir todo el invierno o esta parte del invierno». La mayoría de la planta de restaurantes está cerrada en estos momentos del año.

Tur cuenta con tres establecimientos en Sant Antoni que se enmarcan en «las tres filosofías» que se indicaban al inicio de este reportaje: el restaurante Zebra (que abre en abril y cierra en diciembre, siendo el 29 su último día, al menos este año); el Villa Portmany (en todo el año solo cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero, y de hecho abrieron en el turno de día del 31); y el Aquarium (es de temporada y en invierno abre un día por semana de forma gratuita).

