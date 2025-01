La izquierda de Menorca critica la forma de Ibiza para reivindicar más diputados en el Parlament

Los grupos políticos de la izquierda de Menorca con representación en el Parlament balear coinciden en que el Consell de Ibiza se equivoca al plantear la reforma de la ley balear electoral para corregir su déficit de diputados a través de una iniciativa legislativa propia. «No es la manera más inteligente para llegar a acuerdos», advierte el diputado del PSOE por Menorca Marc Pons.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells manifiesta por su parte lo siguiente: «Se yerra el tiro porque se plantea como una reivindicación de una isla con respecto al resto. Entiendo desde un punto de vista populista que puede ser más tentadora esta opción, pero no creo que sea la más acertada para conseguir la finalidad que se pretende». La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, se limita a apuntar que es «manifiestamente mejorable».

El Consell de Ibiza cierra hoy la fase de consulta pública abierta a los ciudadanos previa a la elaboración de una propuesta de reforma electoral concreta. La propuesta de ley que presentará la institución insular sin haberla consensuado antes con el resto de grupos del Parlament pasa por modificar sólo la representación de Ibiza, sin afectar a Menorca.

El diputado socialista menorquín Marc Pons, en el Parlament / Guillem Bosch

Desde 2007, cuando se separó políticamente de Formentera, Ibiza cuenta con 12 diputados y Menorca con 13 a pesar de la acusada diferencia de población entre las dos islas. Actualmente Ibiza cuenta con cerca de 60.000 habitantes más. Así, el Consell pretende ampliar el número de diputados del Parlament en uno o dos más (60 ó 61 en total) para que Ibiza pase a tener 13 (igual que Menorca) o 14 representantes.

Motivo justificado

Marc Pons se muestra partidario a que «se abra este debate». «Faltaría más que las normas no se adapten a la evolución de las cosas». En los mismos términos se pronuncia Castells, que subraya que Més per Menorca «no pone ninguna objeción» a la cuestión que plantea el Consell de Ibiza, aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos que lo representan. «Todo el mundo ve que hay una disfunción y me parece lógico que se quiera retocar», resalta.

Pons y Castells también coinciden al remarcar el origen de la distribución de la representación de las islas en el Parlament. «Fue fruto del pacto con el que se fundó la Comunitat Autònoma», indica el cabeza de lista del PSOE de Menorca en el Parlament. Por ello, Pons defiende que la modificación legislativa que pretende Ibiza «debe ser fruto también de un acuerdo de las cuatro islas, como en el primero, el fundacional».

Cristina Gómez y Josep Castells, a la izquierda, conversan con Lluís Apesteguia y Iago Negueruela en el Parlament. / Manu Mielniezuk

«¿Es una cuestión sólo entre Ibiza y Menorca? Seguramente el PP de Ibiza se equivoca porque Mallorca también juega», apunta Pons en referencia, precisamente, a que, si se aplicase sólo el criterio de población, Mallorca, con 33 diputados, es la isla más infrarrepresentada en el Parlament. Por ello, el también expresidente socialista del Consell de Menorca afirma, «desde el respeto hacia Ibiza», que, en lugar de abordar esta cuestión a través de una iniciativa legislativa propia, el Consell debería haber planteado «un gran acuerdo» con todas las fuerzas políticas. «Otra cosa es que al PP le interese abrir una batalla para intentar obtener un rédito político», añade.

En todo caso, Pons resalta que «las cifras [de población] son suficientemente evidentes», y agrega: «Me cuesta pensar que alguien se cierre en banda». Hay que hablar de ello y deberíamos tener la madurez de llegar a un acuerdo», destaca.

Por su parte, Castells también ahonda, «sin afán de ser crítico sino constructivo», en que Ibiza debería haber planteado «un acuerdo de todas las fuerzas», con lo cual, además, se conseguiría, «una reforma legal mas rápida». Hay que tener en cuenta que para reformar la ley electoral se precisa de una mayoría cualificada: dos tercios de la cámara.

Asimismo, Castells advierte de que, a través de la iniciativa legislativa, cuando «se abra el melón» de la reforma electoral, «se podrá discutir todo», no sólo el déficit de diputados de Ibiza. «Con un gran pacto habría un acuerdo en cómo empezar y acabar y de esta manera se dispara y luego ya veremos qué pasa», subraya Castells.

Podemos no se pronuncia

En todo caso, mientras el PSOE y Més per Menorca consideran que se debe corregir el déficit de diputados de Ibiza pero con «un gran acuerdo» previo, la diputada menorquina de Unidas Podemos, Cristina Gómez, rehúsa pronunciarse. «Puedo entender que los diputados de Ibiza, incluso los de Unidas Podemos, quieran sacar adelante esta reivindicación», se limita a decir. «Lo dejo aquí», responde cuando se le pregunta sobre si considera que se debe corregir esta anomalía.

Así, Gómez recuerda que la representación parlamentaria de cada isla tiene «un sentido», que haya un equilibrio entre Mallorca y las islas pequeñas. Y sigue igual, dice, pese a la diferencia de población. De hecho, si se aplicase sólo este criterio, «Mallorca arrasaría» en número de diputados. «Perdonad, pero lo de Ibiza daría ganas de reír», apunta la diputada menorquina.

Por su parte, el cabeza de lista de la lista del PP de Menorca al Parlament, Jordi López , sostiene que Ibiza tiene «legitimidad» para presentar esta propuesta, pero agrega que para los menorquines es «muy importante» que «sea un tema estudiado y acordado sin letra pequeña». «Tiene que haber generosidad y lealtad por parte de todos. Aunque pueda estar justificado, la pérdida de un diputado por parte de Menorca resta un cierto peso específico», indica.

La pinza de las Pitiusas

Pese a que la propuesta de Ibiza pasa por no restar ningún diputado a Menorca, López apunta que «Ibiza y Formentera siempre van a una», por lo que las Pitiusas tendrían más peso que Menorca. «El presidente del Consell, Vicent Marí, es un político que medita las cosas y no es agresivo, por lo que seguro que su planteamiento minimizará los efectos sobre Menorca», indica no obstante.

En primer plano, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y, detrás, el menorquín Jordi López y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. / Isaac Buj

A diferencia de los grupos de la izquierda, el diputado menorquín del PP no critica la vía escogida por el Consell de Ibiza para plantear la reforma electoral. «Es importante cómo se presentan las cosas, pero también cómo se desarrolle luego el diálogo y la negociación». «Se demuestra la apertura de miras de Vicent Marí en el hecho de que no hay una postura cerrada con el PP de Menorca frente a los demás grupos», indica López, que insiste en que esta cuestión se debe debatir «con lealtad» también en su propio partido en todas las islas.

