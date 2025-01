Un vecino de Sant Antoni: «Vivo con tapones desde que pusieron las casetas de Navidad»

Un vecino de Sant Antoni, que vive en el carrer Ample, muy cerca del Passeig de ses Fonts, denuncia la «desesperación» que sufre desde el pasado 29 de noviembre, cuando pusieron las casetas de Navidad, por «los ruidos constantes de los conciertos». «Llevo más de 30 días con este problema. Tengo que vivir en casa con tapones, no puedo dormnir no puedo hacer nada», continúa David, quien ha hablado con otros vecinos de la zona que comparten su misma queja, asegura.

«Además, parece que esto no tiene fin a la vista», exagera, en referencia a que, después de las festividades navideñas, la música y las celebraciones en el mercado se alargarán durante las celebraciones de Sant Antoni. «Esto significa que esta situación se prolongará, en total, 52 días consecutivos, algo insostenible», apunta. Aunque su dormitorio no da al passeig de ses Fonts, su comedor sí lo hace.

Mensajes al alcalde

«He intentado resolver la situación de manera directa, contactando con el alcalde a través de Instagram, quien me aseguró que tomaría medidas», prosigue el afectado. El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, contestó a los mensajes que le envió el vecino expresándole sus quejas diciéndole que ya había avisado de que el ruido entre semana, los días no festivos, debía ser «ambiental y tan solo hasta las 22.30 horas» y los fines de semana y las vísperas de festivos hasta la medianoche. Los únicos días que superarían estos límites serían los de las fiestas temáticas como la Flower Power o la Movida. «También he pedido que el tren de Piruleto baje el volumen», añadía el alcalde en su respuesta al vecino.

Además, David ha presentado dos reclamaciones formales en la página web del Ayuntamiento de Sant Antoni: una a través del formulario de quejas (easy feedback, «que se supone que es rápido», lamenta) y otra enviando un correo electrónico. «Sin embargo, no han hecho nada para frenar este problema, no se han dignado ni a contestar», sigue.

Otras noches en las que no ha logrado conciliar el sueño por el ruido ha recurrido a la Policía Local de Sant Antoni. «Los vecinos de la zona, incluido yo, estamos desesperados. No solo estamos siendo privados de nuestro derecho a la tranquilidad, sino que este ruido constante está afectando a nuestra salud y bienestar», protesta. En su caso, dice que ha estado sufriendo pitidos en los oídos a consecuencia del volumen de la música y que en una ocasión tuvo que acudir a urgencias para que le atendiesen.

Más de 80 decibelios

El vecino, con la intención de adjuntar el dato a sus quejas, a medido los decibelios de la música una de las tardes de fiestas con una aplicación del móvil en la que marcaba hasta 86 decibelios. «Si fuera solo por la noche, pero es que ni siquiera es eso, es que a veces empalman las pruebas de sonido que hacen a mediodía, con la música ambiente de por la tarde y luego los conciertos por la noche», termina.

A pesar de que la situación se le está haciendo «insostenible» es consciente de que, probablemente, por lo menos este año, sus quejas no llegarán a ningún sitio. También de que le tocará aguantar el ruido hasta el próximo 21 de enero, cuando terminen los últimos eventos programados en el paseo con motivo de las fiestas del pueblo.